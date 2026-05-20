Prodej Rossumu uvolnil další peníze. Česko se víc přiblížilo fenoménu, který v Estonsku spustil Skype

Když před pár dny prodala trojice doktorandů z ČVUT svůj startup Rossum americké společnosti Coupa, dokázala nejen dosáhnout kýženého cíle každého startupu. Tým také přilil do zásadní finanční vlny zdejšího startupového ekosystému. Investiční skupina Miton, která Rossum podpořila v rané fázi, už avizovala, že kapitál z exitu poputuje zpátky do nové generace technologických zakladatelů.
„Exit je i po finanční stránce podstatný a my chceme peníze reinvestovat do nové generace technologicky orientovaných firem,“ uvedl k příležitosti exitu Tomáš Matějček, partner Mitonu.
Mechanismu, kdy úspěšná firma uvolní nejen peníze, ale i lidi, zkušenosti a chuť to zkusit znovu, se říká tzv. startupová mafie. Kapitál i lidi násobí a pak masově recykluje z úspěšných scaleupů do nové generace firem. A v Česku a na Slovensku se ve velkém rozjíždí.
Oba ekosystémy jsou provázané a nejzářnějším příkladem je v aktuální chvíli zřejmě slovenská Exponea, která působí i v Praze. Z ní po akvizici firmou Bloomreach v roce 2021 odešli lidé zakládat firmy jako Sensible Biotechnologies, SuperScale nebo Colors of Data. A další bývalí pracovníci nyní působí na vysokých pozicích v mnoha technologických společnostech a dalších hráčích ekosystému: Keboola, ROI Hunter, CloudTalk, Zaka VC nebo Eldison. Celkem, právě podle dat advokátní kanceláře Eldison, je to hmatatelná stopa v 27 nových společnostech.
A v hotelovém scaleupu Mews se právě teď válí na ESOP účtech zaměstnanců hodnota přibližně půl miliardy dolarů, z čehož 50 milionů už putovalo přes sekundární prodeje přímo do kapes potenciálních budoucích zakladatelů.
Nedávno se na toto téma odehrálo setkání, které uspořádala Firma Eldison spolu s Czech Founders. K diskuzi se sešli tři lidé, kteří mafia efekt v regionu ve velkém podporují: Richard Valtr ze scaleupu Mews, Peter Irikovský ze slovenské Exponey a Richard Malovič z brněnského Whalebone. Všichni tři postavili své firmy na nestandardně velkých zaměstnaneckých opčních programech. A také vědomě sázejí na to, že lidé z jejich týmů jednou založí další firmy.
„Nejste zaměstnanci. Jste vlastníci, tak se chovejte jako vlastníci. Peníze, které ta firma utrácí, jsou taky vaše peníze,“ formuluje Valtr nastavení, které takové programy mění přístup pracovníků. A který se podle svých slov roky snaží „zkaskádovat dál“ napříč celým Mews.
„Za Czech Founders jsme přesvědčeni, že česká startupová mafie už začíná vznikat a klíčovou roli v tom hrají právě zaměstnanecké akcie a ESOP programy,“ říká Bára Werdmölder, šéfka komunity Czech Founders, která sdružuje přes 1 100 zakladatelů a 250 investorů. Podle ní je Mews příkladem nové generace takových zakladatelů. „Přestože firma ještě neprošla finálním exitem, už zde probíhá první přerozdělování a vyplácení zaměstnaneckých akcií,“ říká.
Třicítka firem z jediné
Úspěšní zakladatelé už v Česku další nové foundery vychovali. Například Jakub Nešetřil, strůjce firmy Apiary, pro Lupu vysvětloval, co pro tehdejší pracovníky znamenaly zaměstnanecké akcie: „Věděl jsem, že všichni ti lidé, kteří proti mě sedí v jednačce, jsou budoucí milionáři. Oni se přitom strachovali, jestli mají jejich smlouvy vůbec nějakou hodnotu. A já jim to nesměl říct,“ popisoval.
Firmy spoluzaložené lidmi z Exponey podle dat advokátní kanceláře Eldison:
- Sensible Biotechnologies – biotechnologie, mRNA terapie
- SuperScale – B2B platforma pro mobilní herní studia
- Ayanza – AI nástroj pro produktivitu týmů
- Trifft – věrnostní a engagement platforma
- Acreom – nástroj pro vývojáře
- Colors of Data – datová analytika
- Purple Path – HR tech
- Datacop – data governance
- Velaris – customer success platforma
- Blockmate – Web3 infrastruktura
- Techband – technologický venture builder
- Live.Market – live commerce
- Binturonics – software pro průmysl
- Everbloom – wellness a HR
- Parrot / Felix – komunikační nástroje
- Asteroad – SaaS platforma
Leadership role bývalých pracovníků Exponea v dalších firmách:
- CloudTalk – call centrum v cloudu
- Luigi's Box – vyhledávání pro e-shopy
- Keboola – datová platforma
- ROI Hunter – performance marketing
- Staffino – customer experience
- GA Drilling – průmyslové vrtání plazmou
- AI Dental – AI pro stomatologii
- Eldison – právní služby pro startupy
- ZAKA VC – venture capital fond
- Wincent – fintech / trading
„Historicky to vidíme například u Avastu, který pomohl vytvořit silnou generaci zaměstnanců, investorů i zakladatelů dalších úspěšných firem, jako jsou Rossum nebo Resistant AI,“ doplňuje Werdmölder. Avast představuje pro Česko to, čím byl pro Spojené státy PayPal a pro Estonsko Skype, první firmu, ze které vyšla širší kohorta zakladatelů, investorů a operátorů. V nové generaci pak Werdmölder vidí podobné uzly u Better Stacku, Mews, Productboardu nebo Rohlik Group. Na slovensko-české straně hraje stejnou roli zmíněná Exponea.
Startupová mafie pak dlouhodobě roste v Brně. Jihomoravské inovační centrum (JIC) poskládalo pro Lupu z jednotlivých uzlů slušnou síť: kolem antivirové firmy AVG vznikla generace investorů a mentorů v čele s Karlem Oblukem.
Z Moravia IT vzešla Kentico a později Kontent.ai Petra Palase. Z bezpečnostní INVEA-TECH se odštěpily Flowmon, Netcope a Magmio, po prodeji Flowmonu pak Jiří Tobola spoluzaložil LogManager. Webnode Víta Vrby je síťovým epicentrem pro Survio, Reservio i Smartsupp.
Z Kiwi.com vznikla Wereldo. K tomu brněnský Artin inkubuje spin-offy jako součást skupinové strategie. A tak vychovává RoboAuto, BringAuto, Areception, Coworkers.ai či BoxOptima. V regionu navíc podle centra dominují spíš úspěšní manažeři a foundeři v investorské roli než klasická ESOP-driven recyklace lidí.
Pokud má dnes však střední Evropa vlastní mafii v plném smyslu slova, je to nejspíš ta exponeovská. Irikovský věří, že „mafia efektu“ pomohl mimořádně široký pool zaměstnaneckých akcií. V některých fázích to bylo kolem 40 procent firmy, což je čtyřnásobek evropského průměru u série B. Motivace byla částečně praktická, tedy nalákat lidi, kteří by jinak do zaměstnání nešli. Ale také osobní. „Mě vždy mnohem víc bavilo vydělávat peníze pro lidi, kteří byli kolem, ne pro investory. Když jsem viděl, že z toho benefitují právě lidé okolo, více jsem cítil, že se tam něco děje a že to má smysl,“ popisuje.
Důležitý vhled si přitom přivezl ze Silicon Valley. Jeden z jeho známých je bývalý brzký pracovník v PayPalu, dnešní investor Joe Lonsdale (spoluzaložil společnosti jako Palantir Technologies, Addepar a OpenGov a je spoluzakladatelem a řídícím partnerem technologické investiční firmy 8VC). Prý mu vysvětlil, proč PayPal Mafia vůbec vznikla. „Trik byl, že všichni lidé věděli, co firma dělá, jak to dělá, proč to dělá a co jsou ty těžké věci. A díky těm těžkostem si vytvořili vztah a pomáhali si pak dál,“ předává Irikovský. Mimochodem, Lonsdale v PayPalu začínal jako stážista.
Pro kontext: globální PayPal Mafia, ze které vzešli zakladatelé Tesly, LinkedInu, YouTube i Palantiru, vyprodukovala podle pozdějších analýz 574 nových firem s kumulativní hodnotou přes 430 miliard dolarů. Estonský Skype, se kterým srovnání pro CEE sedí blíž, pomohl nepřímo vytvořit stovky firem typu Wise, Bolt nebo Pipedrive a tak téměř sám vybudoval estonský startupový zázrak.
Bez peněz, ale s ESOPy
Exponea si svými těžkostmi taky prošla. Měsíčně pálila přes 1,5 milionu eur a na účtu měla méně než pět milionů. Firmě pomohlo, že v tu chvíli v rámci covidových opatření mohla propustit část lidí bez velkého odstupného.
„Protože na to bychom neměli,“ říká Irikovský. Společnost se i díky tomu mohla dostat v průběhu měsíců do přívětivého cash-flow. „Z nějakých 320 lidí jsme šli pod 200 v průběhu méně než půl roku. Bylo to ostré, ale co bylo zajímavé, bylo, že přesně v těch chvílích byl ESOP nenahraditelný, protože ti lidé to brali tak, že tedy dobře, je to náročné, čím procházíme, ale jsme v tom spolu. Nekomunikovali jsme to polovičatě,“ uvádí Irikovský.
„Bylo zajímavé, že někteří přišli s tím, že plat nepotřebují, nebo že jim ho můžeme dát nižší na půl roku. Pak, když se to povede, vezmou si jej zpátky. Bylo vidět, že opravdu mají nastavenou mysl jako majitelé a to, co jsme udělali na začátku, se vrátilo a lidé tomu opravdu věří,“ popisuje.
Valtr má z covidu obdobnou historku z Mews, která tehdy přišla o většinu příjmů ze dne na den. Po prvním 45% škrtu nabídla firma zaměstnancům možnost vyměnit část výplaty za akcie. „Nás hodně překvapilo, kolik lidí chtělo mít spíš akcie než plat. Někteří chtěli skoro 100 procent. Pro mě to bylo asi nejlepší finanční rozhodnutí, jaké tehdy pro sebe sami udělali,“ říká Valtr. Když si Mews v roce 2022 zajistilo sekundární kolo za 20 milionů dolarů, ti samí lidé inkasovali násobky.
Máme mesiášský komplex
Pokud Exponea představuje první vlnu, Mews má potenciál být řádově silnější. Půl miliardy dolarů v ESOPu má být budoucí palivo pro investice do desítek dalších českých firem. „Důvod, proč chci, abychom šli na IPO, je mimo jiné to, aby v České republice vznikla kultura: pojďme něco udělat, vyexitovat firmu a recyklovat dál. Aby z té další firmy, do které budeme investovat, jsme vydělali ještě víc, než jsme vydělali v ESOPu. Buď jako investoři, nebo jako zakladatelé,“ říká Valtr.
Řada lidí z Mews přitom akční už je. Jan Široký, dlouholetý spolupracovník firmy, dnes působí jako technologický ředitel iniciativy United Founders, která propojuje českou zakladatele a investory. „Myslím si, že my, foundeři, asi trochu máme mesiášský komplex. Ale jsem za to hrozně rád. Spousta lidí právě kolem Mewsu zkouší další podporovat. Takhle přesně bych si představoval tu Mews mafii,“ říká Valtr. „Pro mě je to tak, že člověk, který pracuje v technologiích, má nejlepší pohled na to, co budou ty další velké technologie,“ dodává.
Příběh brněnského startupu Whalebone ukazuje, jak se mafia efekt rodí z potřeby vůbec nějak pracovníky získat „Na začátku jsme neměli peníze na to, najmout první spolupracovníky. Vymysleli jsme model, že nebudou zaplaceni v penězích, ale v podílech. To byla první vlna. Ve druhé jsme je platili pod trhem a dorovnávali to ESOPem. A fáze tři? Dnes už platíme tržní hodnotu, spíš nad trh, a nad to jde ESOP jako zvláštní motivace: abychom se co nejvíc pobláznili do Whalebonu,“ popisuje Richard Malovič, zakladatel Whalebone.
Whalebone dostal oficiální rámec akcií po sérii B v roce 2024. „Jedna z největších starostí našich investorů v sérii B byla, jestli je náš ESOP dostatečně velký. Byla to hlavní otázka due diligence a my jsme se v tom vrtali extrémně,“ dodává Malovič.
ESOPem proti krádežím pracovníků
Aby zaměstnanecké akcie mohly fungovat jako základ příští mafie, musí mít pracovníci jistotu, že o ně při dalším investičním kole nebo v krizi nepřijdou. Malovič proto zaparkoval celý opční pool do samostatné společnosti (SPV), která za zaměstnance drží podíl jako plnohodnotný akcionář.
„Shareholders agreementy se jednají často v napjatých situacích, kdy jsou lidé unavení. Stačí, aby se tam změnilo jedno slovo, a – jako ve Vlkovi z Wall Street – je to pryč. Já si neumím představit, že druhý den předstoupím a řeknu: ‚Sorry, byli jsme unavení, je to super investiční kolo, ale vy jste venku.‘ Všechno, co není v ruce, mi přijde strašně vachrlaté,“ vysvětluje, proč zaměstnance neumístit do papírového slibu, ale do reálné struktury.
Startupový svět se poslední roky zásadně snažil o prosazení ESOPů do českého zákona tak, aby je mohly využívat rostoucí technologické firmy. Podle Werdmölder se pozitivní dopad ukazuje – data CzechFounders říkají, že firmy se zavedeným ESOPem mají o 20 procent vyšší meziroční růst než firmy, které ESOP nemají.
Scale-upy, tedy firmy, které vyrostly ze svých startupových základů, mají obvykle zahraniční sídlo. Mews má holandskou strukturu, zahraniční domicil po firmě požadovali investoři a v Česku by ESOP firma v takovém rozsahu efektivně neuměla postavit. Exponea měla nepřímou strukturu optimalizovanou pro slovenské daňové rezidenty. Whalebone parkuje pool v samostatném SPV, aby ho ochránil před investorskými tahy ve smlouvách.
Zakladatelé ale narážejí na další problémy. „Já bych řekl, že důvod, proč evropské firmy jsou menší než ty americké, jsou problémy s trhem. Ale myslím, že největší problém je s tím týmem. Po každé sérii nám zbytek trhu zkouší rozkrást všechny lidi, které máme. A ESOP je dobrý způsob, jak je znovu namotivovat a přitáhnout další. Nejlepší obchodníky, nejlepší AI inženýry – ty v Evropě nenajdete. Lidi v amerických firmách jsou lepší a oni už takhle fungují. Mají mentalitu, že tu práci nebudou dělat, pokud nebudou mít zásadní podíl na výhodě,“ uvádí Valtr.
