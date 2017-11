 »  Prodeje počítačů v Česku rostou, Číňané porazili Facebook, Češi uspěli v Airbusu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Prodej počítačů v Česku v posledním kvartálu narostl o devět procent, informuje Gartner. Je to zejména díky modelům „dva v jednom“, tedy hybridům. Stolní PC nicméně poklesly o dvě procenta, notebooky pak stagnují. Pozici české jedničky si drží HP Inc. následované Lenovem (meziroční propad o 7,6 procenta), Dellem, Acerem (růst 37,4 procenta) a Asusem (růst 21 procent).

Státní IT podnik NAKIT najal další veřejně známou osobu kolem kybernetické bezpečnosti. Konkrétně přichází Aleš Špidla, který se připojil k týmu Vladimíra Rohela. Špidla přichází z CENDISu, v minulosti hodně působil ve státní správě a chystal projekty kolem kybernetické bezpečnosti.

Čínský internetový obr Tencent Holdings tento týden v tržní kapitalizaci o jednotky miliard dolarů překonal Facebook a stal se pátou nejhodnotnější firmou světa. Facebook i Tencent jsou nad 500 miliardami dolarů a také jsou součástí sedmi IT firem, které jsou vůbec nejhodnotnějšími podniky planety. Tencent provozuje v Asii populární WeChat, ale také řadu dalších služeb včetně úspěšných mobilních her. V Číně dominuje, a to i díky tomu, že nic od Facebooku v této zemi nefunguje.



Autor: Gartner Prodeje PC v Česku podle Gartneru

„Budování naší vlastní verze AlphaGo Zero,“ zní titulek nového blogového příspěvku Petra Baudiše z firmy Rossum (náš rozhovor). Pěkně v něm popisuje to, jak dělal vlastní software, který zvládá hrát hru Go.

Airbus spouští další kolo svého akcelerátoru Airbus BizLab. Součástí této várky je také česká firma Neuron Soundware, která s leteckým obrem spolupracuje v Hamburku. Neuron pomocí AI a zvuků odhaluje poruchy strojů, viz náš článek.

Apple kupuje firmu Vrvana, informuje TechCrunch. Údajně za 30 milionů dolarů. Vrvana dělá headset pro AR/VR nazvaný Totem. Reakce na něj jsou zatím velice pozitivní, finálně ještě vydaný nebyl. Obchod opět naznačuje, že Apple pracuje na vlastním headsetu, viz dřívější uniklé informace.

Toshiba se snaží odvrátit možné stažení z burzy a navyšuje kapitál o 600 miliard jenů. V rámci transakce budou vydání nové akcie, asi 60 investorů je dostane se slevou. Toshiba dokončuje prodej divize čipů, díky čemuž chce krýt bankrot a ztráty jaderné divize Westinghouse. Pokud se transakce nepovede včas, hrozí odchod z burzy, nové peníze mají pomoci.

Bloomberg se vrací k tento týden oznámenému konci šéfky Hewlett Packard Enterprise Meg Whitman. Role se nyní ujme Antonio Neri a Bloomberg říká, že se tak firma vrátí ke svým „geek“ kořenům. Situaci přirovnává i k tomu, kdy byznysově zaměřeného Steve Ballmera v Microsoftu vystřídal technik Satya Nadella.

VSHosting pokračuje v budování své cloudové platformy Zerops.io, o které šéf firmy Damir Špoljarič hovořil například v našem rozhovoru. Projekt se snaží o automatizaci DevOps i pomocí AI. Více v novém blogovém příspěvku.

Cisco spouští City Infrastructure Financing Program, do kterého vkládá miliardu dolarů. Model financování smart city projektů měst a obcí je postaven na sdíleném příjmu. Cisco také začalo spolupracovat s Interpolem, budou se sdílet informace kolem kybernetické bezpečnosti.

Salesforce.com ve třetím kvartálu hlásí meziroční nárůst tržeb o 25 procent na 2,68 miliardy dolarů. Firma letos čistě na cloudových produktech udělá tržby přes 10 miliard dolarů.