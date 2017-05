 »  Projekt Praha a sběr dat z celého světa. Microsoft dál rozšiřuje možnosti AI

Několik posledních let bylo od technologických firem slyšet zejména to, jak je dobré všechno dávat do cloudu. Díky tomu se v těch veřejných výpočetních centrech nahromadila spousta funkcí mimo tradiční běh virtuálních strojů a skladování dat. Cloudy jsou nyní jasná věc a na obrátkách zase nabírají debaty kolem internetu věcí a průmyslu 4.0. Zde se zjišťuje, že se koncept cloudu musí rozšířit.

„Všichni mluví o cloudu, jeho nejzajímavější část je na jeho okraji,“ říká na konferenci Build 2017 v Seattlu výkonný ředitel Microsoftu Satya Nadella. „Je jedno, zda je to IoT, automobilový průmysl, retail – computing bude všude tam, kde se generují data.“

To, o čem Nadella mluví, se jmenuje edge computing, jindy také fog computing (náš článek). Koncept je to poměrně známý, nyní si ho ale chytají firmy jako právě Microsoft i výrobci hardwaru typu Dell a snaží se ho posouvat do mainstreamu.

Serverless computing

„Od mobile-first světa jdeme směrem k inteligentnímu cloudu a inteligentnímu edge computingu,“ věří Nadella. „Na vybudování vašich aplikací nebudete potřebovat pouze jeden typ zařízení, ale mnoho typů zařízení.“



Autor: Jan Sedlák Viceprezident cloudové a enterprise divize v Microsoft Scott Guthrie na konferenci Build 2017 v Seattlu.

Edge computing pracuje s myšlenkou, že ne všechno se hned musí posílat ke zpracování do cloudu. Někdy to prostě nemusí být výhodné, někdy ani možné – když jsou třeba připojené přístroje mimo dosah internetu. Data a operace tak lze „předžvýkat“ na okraji sítě. Microsoft začíná mluvit o takzvaném „serverless“ computingu. Něco takového v rámci AWS nabízí i Amazon (Lambda).

Ve výsledku jde i tak o rozšíření možností a působnosti cloudových služeb a připojení dalších typů zařízení. Microsoft na Buildu představil sadu funkcí v rámci Azure IoT Edge a Windows IoT Core, které s edge computingem pracují a zároveň jsou součástí rostoucího cloudu Azure.



Autor: Jan Sedlák Edge computing v podání Microsoftu

V Azure tak lze například napsat logiku, vytvořit kontejner a vše pak z kontejneru vzdáleně nasadit do koncového chytrého zařízení. To díky tomu bude moci realizovat lokální výpočty. Jde o logiku vytvořenou a testovanou v cloudu, která běží lokálně s minimální latencí. Nasadit ji lze třeba do soustruhu nebo systémů na lodi.

Velký bratr bez velkého bratra

S tím vším souvisí i umělá inteligence a strojové učení, což jsou další prvky, které v Azure (i cloudech od Googlu či Amazonu) běží. Jakmile se data dostanou do cloudu, je nad nimi možné spouštět analytiku. Microsoft například postupně rozšiřuje Cognitive Services, což je sada API dostupných přes Azure.

Tyto služby za využití dat a strojového učení umí rozeznávat věci jako jsou zvuk či video a objekty v něm. Redmond nyní chce povzbudit firmy a organizace, aby něco takového začaly využívat i ve svém prostředí. Na Buildu bylo představeno pár možností takového využití.

Kognitivní služby mohou pomocí rozmístěních kamer vyhodnocovat dění v nemocnici. Systém pozná, když se pacient dostane do problémů, když upadne, kde je volné vybavení a podobně. Systém kamer se dá využívat i na pracovištích typu dílny a továrny. Umí identifikovat osoby, analyzovat riziková místa (prezentován byl převrácený barel s kyselinou) či dokonce identifikovat pracovní předměty a určovat, kdo k nim má přístup.



Autor: Jan Sedlák Šéf Microsoftu Satya Nadella na konferenci Build 2017 v Seattlu.

Cognitive Services umožní vývojářům dělat na dalších podobných scénářích. Někoho to může děsit, umělá inteligence se ale skutečně vyvíjí. Možná i proto Nadella svoji přednášku na Buildu zahájil obrázkem knihy 1984 od George Orwella a vzkázal, že takovou budoucnost nikdo vytvářet nechce, že naopak to bude budoucnost lepší.

Projekt Praha

Podle Microsoftu už dnes kognitivní funkce v Azure používá přes 568 tisíc vývojářů po celém světě. K dispozici je 29 různých API – 12 z nich v ostrých verzích, zbytek jako preview.



Autor: Jan Sedlák Bash ve webovém rozhraní Azure

Microsoft rovněž spustil Cognitive Services Labs, v rámci kterých je možné zkoušet nové funkce v rané fázi. Zajímavé je, že v Labs operuje i Project Prague. Jde o API umožňující snímání gest.

Masivní cloudové zázemí pomáhá také zlepšování digitální asistentky Cortana. I její funkce jsou vývojářům k dispozici a i zde se mluví o jisté formě edge computingu. Aby Cortana dobře poznala svého „majitele“, který na ni mluví, měla by mít přístup k mnoha jeho datům na více zařízeních. Cortanu podle Microsoftu používá 140 milionů lidí na světě.

Microsoft na Buildu rovněž představil novou databázi nazvanou Cosmos DB. Ta vychází z původní DocumentDB a je určena pro ty, kdo chtějí provozovat velké cloudové aplikace s globálním dosahem. Součástí Azure se nyní stávají také databáze PostgreSQL a MySQL, lze je provozovat jako službu. Microsoft také nabízí funkci pro migraci do cloudové databáze. Následuje kroky Amazonu, který se přímo snaží získat tradiční zákazníky Oraclu.

Součástí strategie edge computingu je takzvaný Azure Stack. Zjednodušeně řečeno cloud Azure spustitelný ve vlastním datacentru. Microsoft Stack dlouho odkládal a přidával další funkce (blockchain, Mesos, serverless a další), nyní už je však k dispozici třetí technické preview a s finálním vydáním se počítá na polovinu roku. Společně s hardwarem od Lenova, Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC či Cisca.

Cestu autora na konferenci Build 2017 organizovala společnost Microsoft.