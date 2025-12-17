Prometheus v akci: Inteligentní drony z Prahy, které létají v kouři a bez GPS, ukázaly, jak umějí plnit příkazy

Dron, který se vznáší v pražské kanceláři společnosti GoodAI, se nepohybuje ani tiše, ani plynule. Na první pohled ani nepůsobí, že by se pohyboval s jasnou agendou. To ale ve skutečnosti nikdo nedokáže říct, protože drony v projektu Prometheus, jak svůj nejnovější zájem ve firmě nazvali, se nenechávají přímo řídit lidmi a nesledují ani jimi vytyčené trasy. O tom, kam a jak poletí, kudy se natočí a co zvolí za trasu, se rozhodují samy. Prometheus ukazuje svět, kde drony můžete poslat na průzkum neznámého prostředí, a ony vám řeknou, co viděly.
Když máte tuto informaci, lze z pohybů dronu vyčíst, jako by se rozhlížel nebo chvíli nakukoval za roh. Na monitoru počítače opodál je v reálném čase vidět, jak lidarem mapuje prostředí okolo sebe. Barevné body vytvářejí trojrozměrný model okolí. Bohatá 3D data z lidaru jsou pak překreslována do jednodušších reprezentací, protože ta dokáží zpracovat velké jazykové modely.
Technologie kombinuje pokročilé jazykové modely, 3D mapování a umělou inteligenci přímo na palubě dronu, což z něj dělá evropskou alternativu k americkým a čínským řešením. A což také znamená, že se dron může autonomně pohybovat, vyhýbat se překážkám, fungovat bez GPS a přinést lidem informace, které by jinak těžko získávali. Ukazuje to, co se děje, když dron dosedne.
„Kolik bylo lidí v místnosti?“ ptá se Petr Hlubuček, AI výzkumník ve společnosti GoodAI a současně polovina týmu, který na vývoji pracuje posledních pět měsíců. Dron odpovídá syntetizovaným hlasem, zatímco se text současně zobrazuje na monitoru počítače: „Na základě pořízených záběrů jsem v místnosti napočítal osm až deset různých osob. Zachytil jsem dva muže, jednu ženu v kuchařském plášti a několik skupin lidí na schůzce.“
„Ukaž kuchyň na mapě,“ pokračuje Hlubuček. „Kuchyň se nachází na pozici 4.5, 0.2, 1.1. Moderní bílý design s horními skříňkami, ozdobným obkladem a malým oknem,“ odpovídá dron a na monitoru v místnosti se zobrazuje přesná poloha kuchyně v mapě budovy. Podobně na dotaz, zda viděl tabuli a co na ní bylo, udává její souřadnice i matematický zápis. A po pobídce ho spočítá. „První rovnice: 3 plus 5, výsledek je 8. Druhá rovnice: x² + 8× + 15 = 0, což dává x = –3 nebo x = –5,“ říká syntetizovaný hlas.
Létající umělá inteligence
Autonomní dron s AI vytvořil malý tým pražských vývojářů. Projekt Prometheus, na kterém pracuje společnost GoodAI podnikatele Marka Rosy, má ambiciózní cíl: vyvinout plně autonomní drony nezávislé na GPS, pilotovi nebo stálém rádiovém spojení.
„Chceme, aby drony nebyly na misi naprogramované, ale aby byly flexibilní. Pokud vznikne nová situace, abych se s drony mohl dohodnout a ony mě pochopily a udělaly, co potřebuji,“ vysvětluje Marek Rosa, zakladatel GoodAI a také herního studia Keen Software House. „Nejsem limitovaný tím, na co byl dron naprogramovaný,“ dodává.
Pokročilý jazykový model (LLM) běžící přímo na palubě stroje. Dron nejen autonomně létá a mapuje prostor, ale také rozumí tomu, co vidí, a právě proto dokáže odpovídat na otázky o svém okolí.
„V těchto případech nechceme v nějakém uživatelském interface klikat nebo něco složitě řešit, můžeme tomu LLM říkat, ať nám specifické věci, které potřebujeme, ukáže,“ vysvětluje Hlubuček, který drony programuje. „LLM je docela mocné. Dokáže chápat, co vidí,“ ujišťuje.
Dron, který tým předvádí, váží 1,6 kilogramu a je dlouhý i široký zhruba 40 centimetrů. Je vybaven lidarem, který vytváří 3D mapu okolí, palubním počítačem a několika dalšími senzory. doplněný o optical flow range finder senzor, který pomáhá dronu udržet stabilní pozici i při výpadku hlavního systému. Na spodní straně je umístěna přistávací kamera, která rozpoznává speciální ArUco kódy a umožňuje přistání s centimetrovou přesností. Dron je osazen standardními pětipalcovými motory a ochranným rámem, který ho chrání při případných kolizích.
Výdrž baterie je zatím v řádu minut, ale jak tým zdůrazňuje, jde o neoptimalizovaný prototyp. „Je toho ještě řada, co budeme řešit – lepší baterku, menší motory, lepší rotory a celkově více rámu a menší nárazníky,“ popisuje Jaroslav Vítků, výzkumník, který se stará o hardwarovou část projektu. Přesto je už teď dron schopný prolétávat dveřmi, okny a podobnými úzkými prostory. Dokáže se orientovat i v zakouřeném prostředí. Vítků ukazuje, jak prolétl zhruba 80centimetrovým prostorem v otevřeném okně v zakouřeném prostoru, a jak si cestu našel sám.
Vše kolem svého pohybu dron zpracovává přímo na palubě, bez nutnosti odesílat data k externímu zpracování. „Jediné, co je na počítači, je to LLM a určitý uživatelský interface. My mu řekneme 3D bod v těchto souřadnicích a on si to pošle a všechno počítá na palubě,“ vysvětluje Vítků. „Má malý čtyřjádrový počítač, na kterém běží mimo jiné mapování a plánování trajektorie,“ doplňuje.
Kromě toho tým řeší možnosti nabíjení, prototyp zahrnuje indukční stanici s bezdrátovým dobíjením, zároveň by mohl na řadu přijít systém ‚hot swap‘, který umožní rychlou výměnu baterie bez nutnosti vytvářet velké pauzy v provozu dronů.
V budoucnu plánuje tým přidat dedikovanou grafickou kartu pro efektivnější běh AI modelů přímo na palubě. Dron obsahuje i GPS modul, ale aktuálně ho tým nepoužívá. „Náš cíl je vyvinout systém, který se dokáže orientovat výhradně pomocí vlastních senzorů, bez závislosti na externí navigaci,“ ujasňuje Vítků.
S tím souvisí i ambiciózní cíl – technologii nyní úzký tým GoodAI ukazuje na jednom prototypu, ale jednou by měla dokázat koordinovat celý roj dronů. „Dron prozkoumá, vrátí se s tím, co našel, a dostane třeba od uživatele novou misi. Ale naše představa je zformovat let řekneme deseti dronů, které by mohly naráz prozkoumávat objekt,“ popisuje Rosa. „Pak se můžeme bavit o objektu, kolik je v něm lidí, v jakém jsou stavu, jak bezpečné je k nim dojít a podobně,“ nastiňuje.
V simulátoru už tým testuje, jak by taková koordinace mohla vypadat. Hlubuček ukazuje video tří dronů, které se společně snaží efektivně zmapovat prostor. „Každý letí někam jinam a můžou si říct: já jsem tady viděl recepci, tak já jedu prozkoumávat na druhou stranu,“ popisuje. Aktuálně drony komunikují přes počítač, v budoucnu by měly být schopné komunikovat přímo mezi sebou pomocí mesh sítě.
Dron jako vyjednavač
Jak se dron může uplatnit v záchranných misích, ukazuje tým záhy. Po stroji chce, aby vytipoval místa, kde by se mohlo schovávat dítě. Když je vyznačí na mapě prostoru, na niž lidé hledí na počítači, můžou ho ještě poslat se na ně podívat. Tým vidí potenciál uplatnění především v záchranných misích, inspekčních pracích a všude tam, kde je potřeba průzkum nebezpečných nebo těžko dostupných míst.
GoodAI začíná hovořit s potenciálními zákazníky, aby získala zpětnou vazbu toho, co přesně chtějí. „Jedna věc je někde v procesu vymyslet, co asi někdo potřebuje. A druhá je být přímo v kontaktu s těmito lidmi,“ říká Vítků. Prometheus má domluvené pilotní projekty na mapování mostů, jejich vnitřních i vnějších konstrukcí. A je také v kontaktu s hasiči.
Možnost je ale třeba i použití dronů jako vyjednavačů v nebezpečných situacích. „Představme si, že policie potřebuje vyjednávat s někým, kdo obsadil dané prostředí. Dron tam může doletět, sednout si někam na stůl a pak fungovat jako komunikační nástroj,“ nastiňuje Vítků.
Evropská alternativa k Americe a Číně
GoodAI věří, že může vyplnit trh, kde dominují především americké a čínské společnosti. „Myslím si, že je důležité, aby takové firmy vznikly v Evropě. Abychom byli nezávislí na DJI, nezávislí na Američanech a budovali si vývoj v Evropě,“ zdůrazňuje Rosa.
Tým se zaměřuje na segment, který podle nich není tak obsazený – plně autonomní drony s umělou inteligencí. Přestože zatím nechce prozradit konkrétní cenu budoucího produktu, naznačuje, že by měla být konkurenceschopná. „Sázíme na trend, že LLM modely budou stále efektivnější a chytřejší. Otázka je, jestli to bude za rok nebo za deset, ale určitě to přijde,“ říká Rosa.
