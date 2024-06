Propad hodnoty Nvidie o 500 miliard dolarů, USA zakazují Kaspersky Lab, Apple chystá levnější VR brýle

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Spojené státy zakazují prodej softwaru od ruské společnosti Kaspersky Lab na svém území. Podnik má představovat velké bezpečnostní riziko. Má být napojený na ruský stát. Tamní firmy mají být schopny sbírat citlivé informace včetně těch zneužívaných pro válečné účely. Kaspersky po ruské invazi na Ukrajinu pocítil obrovský sešup byznysu, spekulace o napojení firmy na stát jsou dlouhodobé. Firma se nyní snaží expandovat například v Jižní Americe, kde podstřeluje ceny a kupuje si tržní podíl, což ostatně dříve dělala i u nás a v Evropě. Bezpečnostní software od Rusů nakupovaly i veřejné instituce nebo Česká televize. Po ústupu Kaspersky Lab na západě prostor zaplňují dodavatelé ze spojeneckých zemí, například slovenský ESET.

Akcie Nvidie tento týden zažily divokou jízdu, hodnota firmy se jednu dobu propadla o pět set miliard dolarů. Nyní už je tržní hodnota zpět nad třemi biliony dolarů. Trh mimo jiné zareagoval na prodej části akcií ze strany šéfa a zakladatele Jensen Huanga. Investoři si to vyložili i tak, že Nvidia je na svém vrcholu a už to bude jen horší, až splaskne bublina kolem AI a nasytí se poptávka po GPU čipech. The Register k tomu dodal, že i Cisco jednu dobu bylo nejhodnotnějším podnikem světa, ale pak operátoři osekali nákupy.

Apple podle Bloombergu chystá nové brýle pro virtuální a rozšířenou realitu. Druhá verze současných Vision Pro ale byla odložena na rok 2026, přednost má odlehčená varianta. Vision Pro se moc neprodávají, jedním z důvodů je skutečně vysoká cena nad 80 tisíc. Jednodušší verze by měly cílit na 1500 až 2000 dolarů, představena by měla být příští rok. Dojde k řadě kompromisů, mimo jiné bude nutné mít headset připojený k Macu či iPhonu.





Americké úřady žalují Adobe kvůli jeho praktikám kolem předplatného softwaru. Jak známo, Adobe je jedna z řady firem, které překlopily své aplikace z běžných licencí na předplatné, což prodejcům přináší řadu výhod včetně pravidelných plateb, lepších odhadů tržeb a tak dále. Adobe ale podle USA používá pochybné metody. U zrušení předplatného například účtuje skryté poplatky a celý proces zrušení je komplikovaný, aby zákazníky odradil.

Daniel Křetínský se vrátil do hry o francouzského IT obra Atos. Český miliardář s jeho firmou EPEI původně neuspěl s nabídkou na záchranu této společnosti, přednost dostalo uskupení Onepoint, které ale nakonec nabídku stáhlo. Držitelé dluhopisů Atosu předložili návrh na restrukturalizaci. Atos je v problémech kvůli dluhům a účetním skandálům, je blízko insolvence. Jde o strategický podnik pro francouzskou vládu, která dodává jadernému a obrannému průmyslu. Z Atosu již byl vyčleněn Eviden, který například dodává superpočítače.

Americký Broadcom bude spolupracovat s čínským majitelem TikToku na vývoji pokročilého čipu pro umělou inteligenci. A to i přes neustále se zpřísňující sankce USA vůči Číně. Broadcom má firmě ByteDance pomoci udělat čip, který pomocí 5nm procesu vyrobí TSMC. Uvidíme, co na to řeknou orgány. USA nejenom rozjela embarga, ale také jdou proti TikToku a ByteDance nutí službu prodat.

Čínská e-commerce společnost Shein předložila papíry pro vstup na burzu v Londýně. Původně tak chtěla učinit v USA, to ale nedovolily vleklé americko-čínské spory. Datum IPO ještě nebylo stanoveno, mohlo by jít ale o jednu z největších burzovních událostí tohoto roku. Shein byl naposledy oceněn na 66 miliard dolarů. Shein je, podobně jako Temu, vnímaná jako problematická společnost obviněná například ze zneužívání nucených prací.

Čínská firma Loongson vyvíjející procesory na vlastní architektuře získala nové partnery, kteří pro tyto čipy dělají software. Respektive pro instrukční sadu, která je něco jako MIPS. Konkrétně jde o 53 subjektů a 105 produktů. Mezi nimi je i Lenovo. Nejnovější model Loongson LS3C6000 má údajně dosahovat na výkon architektury AMD Zen 3 z roku 2020.

Čínský startup Etched uvedl, že jeho nový čip Sohu výrazně poráží Nvidii H100. Server s osmi čipy Sohu má prý být ekvivalentem 160 čipů H100. Jde o ASIC.

Čína kvůli sankcím ve velkém přechází na AI čipy Huawei Ascend, což zde zmiňuji často. Tamní firma iFlyTek, která dělá do AI všeho druhu včetně jazykových modelů, sdělila, že poslední model Xinghuo 4 byl kompletně natrénován na ascendech. Šéf iFlyTeku už dříve řekl, že se Ascend v pohodě vyrovná Nvidii A100. Huawei nicméně údajně má problémy s navýšením produkce těchto čipů. Firma také podle všeho jen tak nezvládne nižší než 7nm produkci, takže musí utilizovat tu.

Bloomberg podrobněji rozebírá spolupráci Huawei s vědeckou organizací z Washingtonu. Čínská společnost se skrze ni měla dostávat k americké vědě, i když dle sankcí neměla.

Amsterdam zakazuje použití čínských bezpečnostních kamer Hikvision. Důvodem jsou obavy, o kterých se mluví už dlouho, tedy napojení firmy na čínský režim, děravý software, potenciální zneužívání a podobně. O Hikvision jsme několikrát referovali i na Lupě.

Projekt podmořských datacenter Microsoftu nebude pokračovat. Společnost akci Natick označila za úspěšnou, posloužila ale primárně jako testovací prostředí a prostředek pro získání nových nápadů a postupů s možným využitím v běžných datových centrech. Microsoft v rámci Naticku ponořil kontejner do vody.

TSMC podle Nikkei Asia experimentuje s hranatými křemíkovými wafery pro výrobu čipů. Dnes jsou tyto desky kruhové, což vychází z procesu růstu křemíkových monokrystalů využívajícího rotaci. Největší pláty mají průměr 300 milimetrů. Kruh ovšem není ideální. Čipy jsou čtvercové, takže kolem nich na waferu zbývá nevyužité místo, zejména u větších čipů typu Nvidia. Hranaté wafery by mohly mít plochu 510 × 515 milimetrů. Ale pořád jsme spíše na začátku. TSMC také chystá výstavbu třetí továrny na 2nm výrobní proces.

Samsungu se oproti TSMC daří v pokročilém systému pouzdření zvaném Panel Level Packaging (PLP). Ten je vhodný pro velké čipy, dnes tedy hlavně ty pro AI. Samsung díky tomu chce vyhrávat budoucí dealy na zakázkovou výrobu, kde dnes TSMC jasně vládne. TSMC využívá pouzdření CoWoS. Korejské firmy SK Hynix a Samsung vládnou výrobě pamětí HBM dodávaných do karet s AI čipy, což žene nahoru poptávku po TC pojivech.

Nizozemská firma Axelera vyvíjející AI čip získala další várku investic a celkově se dostala na 120 milionů dolarů. Mezi investory jsou Samsung a Evropská rada pro inovace (EIC), mezi dřívější podílníky patří i IMEC. Axelera patří mezi několik čipových AI startupů, kterým se daří získávat velké objemy peněz.

Nizozemská Nexperia investuje dvě stě milionů dolarů do vývoje a výroby polovodičů v Hamburku. Nexperia je vlastněná čínskou společností Wingtech, která nákup stihla ještě předtím, než Evropská unie zavedla přísnější prověřování nákupu klíčových podniků.

3GPP dokončila práce na standardu G5-Advanced, někdy také označovaném jako 5,5G. Jde o Release 18. Dodavatelé tak mohou začít uvádět mezigeneraci mezi 5G a 6G na trh. Huawei už produkty v minulosti oznámila s předstihem. Otázkou je, jak moc budou operátoři s upgradem spěchat. 5G žádné masivní nárůsty tržeb nepřineslo a operátoři se netváří, že by zase chtěli ve velkém investovat, naopak.

Nokia prodává sekci podmořských sítí ASN francouzskému státu. Transakce vyjde na 350 milionů eur. Tržby divize Nokia Network Infrastructure Business se mají snížit o miliardu eur.

Intel ukázal optický čip schopný odbavit 4Tb toky dat. Jde o čiplet kombinující optický čip a procesor.

