 »  Prověření nájemníků, chatbot i vratky v e-shopech. Další várka startupů bojuje o místo na slunci

Robotika, umělá inteligence, virtuální nebo rozšířená realita, internet věcí, kryptografie a blockchain. To jsou témata, která pro své osmé kolo vypsal akcelerátor StartupYard. Přihlásilo se na 160 zájemců z celého světa, ze kterých nakonec do programu postoupilo sedm.

Jde o začínající firmy z pěti zemí: Polska, Slovenska, České republiky, Velké Británie a Gruzie. „Došlo k výraznému nárůstu počtu přihlášek z Velké Británie a USA (15, tedy přibližně 10 %). Naproti tomu z České republiky se letos přihlásilo pouze 31 týmů, tedy cca 20 %,“ popisuje StartupYard zájem o svůj akcelerační program.

Sedmičku startupů čekají bezplatné tři měsíce konzultací s mentory a workshopů. A také finální prémie 30 tisíc eur na rozjezd podnikání. Peníze StartupYard získal z nečekaně úspěšné kampaně na serveru Fundlift, kde od investorů vybral celkem 26 milionů Kč. Tyto peníze použije na financování současného osmého a také devátého akceleračního kola, které proběhne příští rok.

Ale nepředbíhejme. Koho najdete mezi sedmičkou momentálně akcelerujících mladých firem?



Autor: StartupYard Zástupci sedmi vybraných startupů v osmém kole StartupYardu

Prvním britským zástupcem je startup Steel Mountain, který vyvíjí malé bezpečnostní zařízení Secaura (zkratka ze slov security a aura). To má po připojení k routeru sloužit jako zabezpečení celé (například domácí) sítě před malwarem či útoky zvenčí. Secaura má podle popisu fungovat jako prostředník mezi routerem a sítí a nějakým způsobem dohlížet na datový provoz. Technické detaily se snad dozvíme na Demo Day, který StartupYard pořádá v listopadu.

Steel Mountain a jeho Secaura

Prvním z českých startupů v osmém kole je služba Rent Rocket. Platforma má pomáhat majitelům nemovitostí s hodnocením rizikovosti potenciálních nájemníků. Data má čerpat z řady zdrojů a její scoringový systém má fungovat podobně jako například u platební služby Twisto. Služba na pomezí B2B a B2C už prý registruje zájemce mezi většími pronajímateli bytů, po ostrém startu ale má fungovat i pro malé soukromé vlastníky.

Z Gruzie do Prahy přijel startup OptioAI, osobní chatbot, který má uživatelům pomáhat se správou jejich financí. Zaklíná se pojmy jako umělá inteligence (AI), personalizace a fintech. Chatbot má disponovat zabezpečeným napojením na bankovní účet (jen pro čtení) a na základě těchto dat má být schopen odpovídat uživateli na dotazy ohledně jeho finanční situace a budoucích plánů.

OptioAI

Druhým českým startupem ve hře je služba Retino. Ta se snaží e-shopům nabídnout řešení pro správu vráceného zboží. Kromě automatizace tzv. vratek láká také na analytický systém, který manažerům dodá čísla o průměrných reakčních časech při vracení zboží nebo o spokojenosti zákazníků. Startup na svém webu nabízí zájemcům zřízení demoverze své služby.

Retino

Polský Mixed Reality Cloud sází na rostoucí zájem o virtuální a smíšenou realitu. Má jít o designovou a obsahovou platformu, která klientům umožní navrhovat AR aplikace i bez znalosti kódování nebo specializovaných programů.

Druhým britským startupem v aktuálním kole StartupYardu je Waymark Tech. Z jeho popisu není úplně jasné, jak vlastně má konkrétně fungovat, kromě toho, že má jít o AI službu, která pro firmy dokáže monitorovat a analyzovat měnící se regulace a předpisy a navrhovat, jak se s nimi firmy mají vyrovnat. O tom, jestli AI dokáže nahradit právníky, se sice už nějakou dobu mluví, otázkou ale zůstává, jestli to bude někdy v praxi možné…

Ze Slovenska do StartupYardu přicestoval startup MindBox. Ten nabízí do virtuální reality zasazená školení pro obchodníky. „Obchodníci se v průběhu školení zlepšují a mohou své prodejní schopnosti vyzkoušet, ještě než s nimi vyjdou do reálného provozu,“ popisuje startup své výhody.

Všech sedm starupů se má podrobněji představit na StartupYard Demo Day, který proběhne 22. listopadu v Národním domě na Vinohradech v Praze.