Provizorium trvající sedm let. Takto vypadá dočasný 5G vysílač umístěný v kleci vedle kopřiv a skleníku

Lázně Toušeň patří mezi nemálo tuzemských obcí (v tomto případě jde o městys), které jsou si v mnohém podobné. Má asi 1,5 tisíce obyvatel, kapličku, kostel nebo spojení na nedaleká města jako Brandýs nad Labem a Nymburk. Je zde i základní škola, na níž byl v minulosti umístěn mobilní vysílač obsluhující obec a okolí. Škola ale před několika lety ale T-Mobilu, který vysílač měl na starost (sdílí ho s CETINem), vypověděla smlouvu. Bez mobilního spojení to nicméně dnes nejde, takže se problém musel nějak řešit. Vzniklo provizorium trvající dodnes.
Jak je obecně známo, stavba čehokoliv je v Česku byrokraticky velmi komplikovanou a hlavně vleklou záležitostí. I když je zájem všech stran (roční nájemní poplatek od operátora může hodit třeba vysoké desítky tisíc, záleží na vyjednávání), projekty mohou trvat dlouhé roky.
A když jedna ze stran zájem nemá, může výstavbu všelijak blokovat. Mobilní vysílače patří mezi druhy staveb vyvolávající emoce. Často nejsou moc hezké, někomu vadí ve výhledu, kazí ráz přírody či památek, objevují se obavy z ozáření a tak dále. Do hry také vstupují památkáři, což je i případ Lázně Toušeň.
Střednědobé řešení
T-Mobile chce v Lázni Toušeň postavit nový plnohodnotný vysílač, ovšem výzvou je najít lokalitu, kde by příslušené úřady včetně památkové péči něco takového dovolily.
Prozatím proto existuje provizorní řešení, aby místní měli signál. Radnice pomohla a T-Mobilu a CETINu poskytla pozemek vedle neobývané a pomalu se rozpadající budovy. Tam, za lehce vylomitelným zámkem či přeskočitelným plotem, stojí klec obsahující vysílací techniku. Z toho čouhá nosná konstrukce, na níž jsou ve výšce 15 metrů umístěny antény. Spíš než infrastrukturu v obci to připomíná mobilní vysílač na koncertu či při nějaké krizové situaci.
Tato instalace, na níž se můžete podívat v naší galerii, je v Lázni Toušeň umístěna už od roku 2018. Josef Majer, odborník na správu sítí v T-Mobilu, jí s nadsázkou označil za střednědobé řešení – s narážkou na to, že se stavba vysílačů skutečně někdy může protáhnout. Operátor v Česku eviduje nízké desítky podobných instalací (celkově má přes 6 600 základnových stanic, asi půlku sdílí s CETINem)
Klíč ke kleci a pozemku hlídá paní na radnici, u níž se technici vždy zastaví. Ti kromě jiného pravidelně jezdí kontrolovat napnutá lana zpevňující konstrukci. Všude kolem jsou kopřivy a bodláky (kvůli návštěvě Lupy došlo k posekání, děkujeme) a také starý nepoužívaný skleník. Prázdná budova na pozemku by v Praze nepochybně dávno sloužila jako squat.
Vysílač svítí do tří sektorů, azimuty vysílání jsou 50, 40 a 320 °. T-Mobile zde provozuje frekvence 700, 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz. Radius pokrytí je zhruba jeden kilometr, dočasný sajt pokrývá asi polovinu městysu a část přilehlého nábřeží Labe.
Vysílač je napájen z elektrické sítě v místě pozemku (vysílač má 48V zdroj). Konektivita je přivedena mikrovlnným pojítkem, které je rovněž umístěno na stožáru. V případě výpadku elektřiny provoz převezmou baterie, které teoreticky vydrží pět hodin, v praxi ale spíše kolem tří. Pak už je nutné dovézt dieselový generátor. Technika je z velké části od Huawei, kterou T-Mobile v modernizaci na 5G RAN stále používá.
Plán pro bílá místa
BTSka v Lázni Toušen je jednou z ukázek složitosti výstavby mobilní infrastruktury, která je obecně i díky rozvojovým kritériím nastaveným Českým telekomunikačním úřadem při 5G aukci na dobré úrovni.
Dalším tématem do budoucna budou takzvaná bílá místa. To jsou lokality, kde chybí kvalitní datové připojení a kam operátoři často nejdou, protože se jim to finančně nevyplatí. Vláda nedávno schválila Akční plán 3.0, který by měl počet bílých míst snížit. Pomoci mají i dotace ve výši čtyř miliard korun.
Dostupná kvalitní konektivita se ostatně může stát politickým tématem. Nedávno jsme nastínili reálné případy, kdy neřešení či blokování této otázky vedle k neúspěchu ve volbách.
A takto vypadá 5G vysílač T-Mobilu na Paláci Merkur v Praze:
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem