Průzkum: Posluchači Dvojky chválí Gondíka, Pawlowská vyhovuje nejméně

Veřejnoprávní rozhlas se loni na jaře rozhodl zakročit proti stále klesající poslechovosti své druhé nejúspěšnější stanice – rodinného programu Dvojka. Tehdy si ji zapínalo už jen 288 tisíc posluchačů denně. S cílem zastavit negativní vývoj a omladit posluchačskou základnu tedy rozhlas zavedl nové pořady a moderátory.

Stálým členem týmu se stala například herečka Tereza Kostková, ranním vysíláním začal provázet Dalibor Gondík a povídání o knížkách se ujala Halina Pawlowská. Ambicí bylo přilákat posluchače od 45 let.

Po roce si nechal Český rozhlas zpracovat průzkum od agentury Median (formát ZIP), v němž více než 400 posluchačů po telefonu odpovídalo, jak jsou se změnami spokojeni. Podmínkou bylo, aby všichni dotazovaní poslouchali Dvojku alespoň třikrát týdně. Nakonec mezi respondenty převažovali každodenní posluchači. Jen pětina jich byla z Prahy.

Z výzkumu vyplynulo, že kromě Dvojky přelaďují posluchači na hlavní stanici Českého rozhlasu, Radiožurnál. Na ten přepíná 44 procent dotazovaných. Až s velkými odstupy následují komerční Impuls, Country Rádio nebo Rádio Blaník. O pozornost se přetahují ještě s ČRo Vltava a se stanicí mluveného slova ČRo Plus.

Četnost poslechu v průběhu týdne záleží na tom, jestli jde o věrné posluchače, kteří už stanici poslouchají alespoň v posledních několika letech, anebo o relativně nové zájemce. Tradičnější posluchači si Dvojku zapínají v podstatě denně, ti noví naopak průběžně během týdne. Záleží také na věku posluchačů, čím jsou starší, tím častěji dávají Dvojce přednost. Ve věkové skupině nad 70 let je Dvojka každodenním společníkem 83 procent dotázaných, u nejmladších posluchačů od 18 do 39 let je to 43 procent.

Zajímavé je, že skoro polovina dotázaných vůbec nepostřehla, že Dvojka nějaké programové změny udělala. 46 procent je nezaznamenalo, zpravidla ti, kteří začali stanici poslouchat teprve v posledních dvou letech. Co se týká jen skupiny každodenních posluchačů, v té si změn všimlo 63 procent dotázaných.

Z těch, kteří změny zaznamenali, je 58 procent chválí a dalších 30 procent uvedlo, že k nim mají neutrální postoj. Nejpříznivěji byly hodnoceny změny spjaté s konkrétním pořadem nebo obměna moderátorů (tu uvítaly především ženy). Záleží však na zvyklostech účastníků průzkumu, protože stejně často jiná skupina účastníků naopak kritizovala, že k nějakým změnám u jejich oblíbených relací došlo. Velkou nespokojenost se změnami uvedlo 12 procent dotázaných.

Příznivý dojem ze změn je ovlivněn nejvíce novými pořady, spíš než celkovou skladbou programu, moderátory anebo hudbou. Jen dvě procenta respondentů míní, že se nový formát Dvojky přiblížil komerčním stanicím. Ostatně osvěžení hudebního formátu stanice si všimla jen třetina lidí a většina z této skupiny je s upraveným playlistem spokojena.

Nové staniční hlasy se zařadily mezi nejoblíbenější moderátory Dvojky. 27 procent dotázaných shodně hodnotilo nejlépe Terezu Kostkovou a Dalibora Gondíka, následují Jiří Holoubek (14 procent) a Jan Rosák (13 procent). Dále zmiňovali Aleše Cibulku (10 procent), na ostatní jména si vzpomněly spíše jednotky procent posluchačů. Tereza Kostková a Dalibor Gondík jsou výrazněji oblíbení u žen.