První čipové firmy z Tchaj-wanu v ČR, Praha je mezi top destinacemi pro vývojáře, Foursquare končí

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

V Česku se usazují první čipové firmy z Tchaj-wanu. Zajímá je Škoda, Onsemi nebo nové polovodičové centrum. V Brně díky financování tchajwanské vlády vzniklo centrum pro vývoj a výzkum pokročilých čipů, což má vytvářet projekty přenositelné do komerčního využití. To Tchaj-wan zajímá, stejně jako investice Onsemi do výroby v Rožnově postavené na karbidu křemíku. Z Rožnova se chystá odebírat koncern Volkswagen včetně Škody Auto a tchajwanské firmy chtějí být blízko zdejšímu automotive.

Praha patří mezi nejlepší evropské lokality se zaměstnáními pro technologické odborníky. Českému hlavnímu městu patří šestá pozice po Londýně, Berlínu, Varšavě, Paříži a Dublinu. Alespoň podle indexu The Pragmatic Engineer.

Izraelská armáda používá v bojích českou technologii. Investovali do ní majitelé Bohemia Interactive či Parlamentních listů. Jde o SDK a API umožňující převod běžných aplikací do rozšířené reality, čehož Izraelci využívají pro mapování bojiště a plánování taktiky.





Bylo nalezeno nové největší prvočíslo. Použit byl distribuovaný výpočet. Jedná se o 2136279841−1.

OpenAI vydala aplikaci ChatGPT pro Windows. Zatím jde o betaverzi s tím, že plná se má objevit ještě letos. Appka je oproti webové verzi omezenější, neumí například hlasovou komunikaci. OpenAI rovněž v Evropě zpřístupnila hlasové povídání s botem. Advanced Voice (Mode) je součástí aplikací pro iOS a Android.

New York Times popisují trhliny v úzkém a finančně náročném vztahu mezi Microsoftem a OpenAI. Redmond do AI miláčka poslal mnoho miliard dolarů. V OpenAI chtěli změnit podmínky bratrství.

Šéf Baidu, čínské alternativy Googlu, předpovídá, že současný boom kolem AI je pouze bublina, která splaskne. Robin Li předpovídá, že přežije asi procento společností zabývajících se tímto oborem.

Několik správců ovladačů v rámci linuxového jádra bylo odstraněných z důvodů vazeb na Rusko. Souvisí to s obavami spojenými s bezpečnostní situací a také s invazí na Ukrajinu.

Přes 70 procent zranitelností zneužívaných v roce 2023 bylo zero-day. Uvedl to Google, který to označil jako znepokojivé, poměr směrem k zero-day roste.

Aplikace Foursquare končí. Znepřístupněna bude 15. prosince. Samotná společnost bude fungovat dál, zaměří se na appku Swarm. Obě aplikace dříve byly jednou, která sloužila pro checkování v různých lokalitách a jako prostor pro objevování kaváren, restaurací a podobně. Později došlo k rozdělení, kdy Foursquare nadále sloužil jako průvodce a Swarm pro check-iny.

Huawei se možná pokouší obejít zákaz výroby čipů u TSMC. Tchajwanská firma sama kontaktovala americkou vládu s tím, že má podezření na podivnou zakázku. Přišla objednávka na výrobu čipů podobajících se modelu Ascend 910B, což je alternativa Huawei pro Nvidii (AI čip). Huawei už nicméně má novinku 910C a měla by být schopná vyrábět doma u SMIC. TSMC ještě před sankcemi pro Huawei předchozí čip vyráběla, a to původní model Ascendu. Reuters doplnila, že se TSMC americkým úřadům ozvala na základě technického rozboru webu TechInsights. Bloomberg dodal, že TSMC odstřihla jednoho zákazníka, který mohl sloužit jako prostředník mezi Huawei a TSMC. Zatím je v tom ale trochu zmatek. Celá záležitost se nyní prošetřuje.

Huawei najíždí do plné produkce s operačním systémem HarmonyOS NEXT. Jde o plnohodnotný systém čistě z dílny Huawei, není postavený na Androidu jako předchozí verze. Firma se k razantnímu kroku rozhodla po zavedení amerických sankcí, což ji odstřihlo od služeb Googlu a zničilo byznys s mobily. NEXT se rozšiřuje doma v Číně a v plánu je zahraniční expanze (už se něco děje třeba ve Spojených arabských emirátech). Různých nativních appek a služeb už prý má být kolem 15 tisíc, na palubu naskakují hlavně čínské společnosti. HarmonyOS míří kromě mobilů i do aut, hodinek a tak dále. Uchycení na obřím čínském trhu a případně na Číně spřízněných trzích by znamenalo, že na světě začne fungovat třetí velká platforma (vedle iOS a Androidu), ale nepředbíhejme.

AMD už sedmého listopadu vydá procesory Ryzen 9000 s 3D V-Cache. Tyto modely jsou vždy určeny pro hráče, 5800X3D a 7800X3D skutečně měly oproti standardním verzím často výrazně vyšší herní výkon. Uvidíme, co nabídne 9800X3D, u standardní řady 9000 byl mezigenerační nárůst výkonu spíše symbolický. AMD také 9000 zlevňuje, chystá se mimo jiné na Intel Core Ultra 200, tedy Arrow Lake.

Intel a Samsung údajně zvažují spolupráci v čipových továrnách, aby zvládly konkurovat TSMC. Intel má s výrobními procesy problémy dlouhodobě, poslední procesory už vyrábí u TSMC a snaží se vyladit vlastní nový proces. Samsung se v poslední době také plácá na místě a provádí reformu polovodičové sekce. Obě firmy by tak mohly sdílet výzkum, vývoj a výrobní technologie. Problémy Samsungu naznačuje i to, že brzdí s dodávkami zařízení od ASML do své nové továrny v USA. Na moderní výrobu rovněž hledá zákazníky, ti zatím spíše mizí k TSMC.

Qualcomm představil novou vlajkovou loď v mobilních čipech Snapdragon 8 Elite. Má přinést nárůst výkonu CPU až o 45 procent. Vyráběn bude pomocí 3nm procesu TSMC. Dvě velká jádra jsou z kategorie Oryon, která už byla otestována v noteboocích skrze PC ARM čip Snapdragon X. Šest menších jader je rovněž postavených na Oryonu.

Qualcomm se zároveň dostal do značných problémů spojených s ARMem. Ten totiž vypověděl licenční smlouvu. ARM už dříve obvinil Qualcomm z toho, že porušil licenční podmínky při koupi společnosti Nuvia, na jejichž základech vznikla jádra Oryon. Qualcomm měl dle ARMu obnovit licence, které Nuvia měla. Nyní běží lhůta 60 dnů na vyřešení problémů, jinak ARM bude požadovat ukončení prodejů čipů založených na jeho technologii, což by mělo značné dopady na celý technologický svět.

Qualcomm už nebude prodávat vývojový kit pro ARM. Dev Kit s čipem Snapdragon X Elite, který se používá u prvních notebooků, stál 899 dolarů. Qualcomm ale není spokojený s kvalitou a dodávkami, a zřejmě tak tento obor přenechá hardwarovým partnerům.

Microsoft v ostré verzi v Azure nasadil instance s vlastním ARM procesorem Cobalt 100. Doposud šlo o testovací provoz. Instance jsou k dispozici po názvy Dpsv6, Dplsv6 a Epsv6. Využít lze od dvou vCPU a 8 GB RAM po 96 vCPU a 384 GB RAM.

Plány Německa na posílení ve výrobě čipů mají další problém. Americká firma Wolfspeed pozastavila plány na vybudování továrny za tři miliardy eur. Důvodem je mimo jiné chladnoucí evropská poptávka po elektrických autech. Své plány pozastavil také Intel, který měl v plánu postavit fab za 30 miliard eur.

Čínská společnost Loongson oznámila nové procesory, které se prý mají vyrovnat 12. a 13. generaci Intelu. Označení nese 3B6600. Firma využívá vlastní architekturu LoongArch a pracuje na softwarovém ekosystému. Dělat by měla i na vlastní grafice o výkonu zhruba na úrovni Nvidia GeForce RTX 2080. Loongson mimo jiné hledá odbytiště u domácích velkých telco firem. China Telecom koupí dalších 150 tisíc serverů a většina z nich má běžet na domácích procesorech.

Nokia v Číně propustila asi dva tisíce lidí. Jde o pětinu tamních zaměstnanců. Důvodem má být snižování nákladů. Finský podnik už loni oznámil zrušení 14 tisíc pozic. Stále si prochází těžkým obdobím včetně slučování s Alcatel-Lucentem. V Česku se podařila zakázka na 5G core a první projekty v privátních 5G sítích.

Jižní Korea chystá zavedení silnější ochrany duševního vlastnictví. Důvodem je průmyslová špionáž. V posledních pěti letech bylo zaznamenáno 97 pokusů leaknout tajemství do zahraničí, 40 z nich souviselo s polovodiči. Roli hraje i Čína. Pokud by tyto pokusy uspěly, způsobilo by to škody skoro 17 miliard dolarů.

Severokorejské rakety, které používá Rusko, jsou plné západních čipů a další západní techniky. Sankce jsou tedy vesele nadále obcházeny.

Jakmile Deutsche Telekom vypne 2G, stane se ještě více závislým na Huawei, rozebírá Light Reading. Vlastník českého T-Mobilu dlouhodobě na čínského dodavatele spoléhá a patří mezi bojovníky za to, aby v RAN části sítě mohl zůstat. Zároveň DT rozvíjí velký vývoj kolem openRAN, řeší ho Češi v Praze.

Tento slajd ukazuje, proč se návrháři čipů snaží zbavit starších technologií a zároveň je drahé vyrobit nové. K dispozici je celá prezentace.

SK Hynixu v posledním kvartálu meziročně narostly tržby o 94 procent. Je to díky obřímu zájmu o paměti HBM, které Nvidia či AMD dávají do svých karet pro zpracování AI. SK Hynix tomuto oboru vládne na úkor Samsungu a Micronu. Firma předpovídá, že poptávka bude i nadále vysoká.

Sophos za 859 milionů dolarů kupuje firmu Secureworks. Jde o spojování dvou konkurentů. Velká část Secureworks doposud patřila Dellu, který firmu nejdříve koupil a později částečně poslal na burzu. Za Sophosem stojí investoři z Thoma Bravo, kteří jsou častými nakupujícími v IT.

