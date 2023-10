První den soudu se Samem Bankman-Friedem. Bývalému kryptomiliardáři hrozí přes 100 let vězení

Celý proces odstartoval v úterý ráno výběrem dvanáctičlenné poroty. Sam Bankman-Fried (SBF), muž, který před loňským listopadovým kolapsem svého impéria patřil mezi nejbohatší kryptomiliardáře, v něm čelí celkem sedmi obviněním z trestných činů, včetně podvodů s cennými papíry a praní špinavých peněz. Co je z pohledu obžalovaného ale asi podstatnější, je fakt, že by mu případné odsouzení ve všech bodech obžaloby mohlo přihrát více než 100 let vězení.

Nejspíše i to je důvod, proč Bankman-Fried tak tvrdošíjně trvá na své nevině, jakožto syn dvou stanfordských právníků (oba mimochodem ze Samových machinací, zdá se, vědomě profitovali) totiž nejspíš dobře tuší, že by mu přiznání v tuto chvíli již příliš shovívavosti nepřineslo. Počet obvinění navíc není, zdá se, konečný, další má následovat příští rok.

Skoro se až nechce věřit, že ještě před rokem Sam Bankman-Fried řídil z bahamského penthousu za 40 milionů dolarů kryptoměnové impérium v hodnotě 32 miliard dolarů a jeho majetek Forbes odhadoval na 24 miliard dolarů.

Sedm obvinění

V prvním procesu čelí Bankman-Fried sedmi obviněním z trestných činů, které zahrnují například podvody s elektronickými penězi, cennými papíry a praním špinavých peněz. Doplňující obvinění tvrdí, že Bankman-Fried zneužil peníze zákazníků v mnohamiliardové dolarové hodnotě k vlastnímu obohacení zahrnujícímu luxusní nákupy a „bahamské monopoly“ v podobě akvizice řady bahamských nemovitostí sahajících přes rezidence, části resortů až po průmyslové objekty. Celkem na ně padlo přes 200 milionů dolarů.





Další, podstatně větší část klientských peněz sloužila na vyrovnání ztrát po masivních chybných obchodech Samova hedgeového kryptofondu Alameda Research. Podle amerických úřadů putovaly prostředky zákazníků do Alamedy hned dvěma kanály, přímými vklady od uživatelů a také tajnými zadními vrátky, které byly zabudovány do kódu burzy FTX.

Podle prokurátorů z jižního okresu New Yorku se tímto způsobem mělo ztratit více než 8 miliard dolarů. Bankman-Fried měl podvádět investory tím, že celý tento systém kryl. Federální vláda pak samostatně obvinila SBF z toho, že použil prostředky svých zákazníků bez jejich vědomí a souhlasu na příspěvky na volební kampaň v polovině volebního období v roce 2022. Na kampaň tímto způsobem padlo více než 100 milionů dolarů.

Úplný seznam obvinění vypadá následovně:

Spiknutí za účelem spáchání podvodu na klienty FTX. Úmyslný podvod na klientech společnosti FTX. Spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu na věřitelích společnosti Alameda Research. Úmyslný podvod na věřitelích společnosti Alameda Research. Spiknutí za účelem spáchání podvodu na zákaznících FTX v souvislosti s nákupem a prodejem derivátů. Spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry na investorech do FTX. Spiknutí za účelem praní špinavých peněz.

V případě odsouzení ve všech uvedených bodech může SBF dostat až 115 let za mřížemi. Proces, který odstartoval v úterý výběrem poroty, potrvá celkem šest týdnů. Během první, delší fáze, bude mít obžaloba zhruba čtyři týdny na to, aby svůj případ předložila a v celé šíři vysvětlila, následně se míček přehraje na stranu obhajoby, které zbude podstatně kratší čas (týden až dva) na to, aby přednesla svou vlastní verzi.

Zatím není známo, zda bude sám Sam Bankman-Fried také přímo vypovídat. Co ale již můžeme říci téměř s jistotou, je fakt, že se na seznamu svědků objeví jeho hlavní zástupci jak z FTX, tak ze samotné Alamedy. Všechny přitom spojuje hlavně to, že tvořili Samův nejužší společenský okruh před tím, než jeho kryptoměnové impérium implodovalo, a někteří dokonce ještě dávno před tím, než FTX dosáhla svého mimořádného úspěchu.





Na seznamu spolupracujících svědků by se tak měla objevit Bankman-Friedova bývalá přítelkyně a taktéž bývalá výkonná ředitelka Alamedy Caroline Ellison a také další bývalý blízký Bankman-Friedův přítel, spolutvůrce FTX a taktéž ex-kryptomiliardář Gary Wang. Právě jemu burza vděčila za to, že se v rekordně krátké době stala přední platformou pro nákup a prodej kryptoderivátů.

Oba jmenovaní se totiž již v minulosti rozhodli vsadit raději na spolupráci s úřady, loni v prosinci se přiznali k několika obviněním a již několik měsíců spolupracují s úřadem státního zástupce na Manhattanu. Pokud jde o nepříliš spolupracujícího Bankman-Frieda, ten je držen ve vězení v newyorském Brooklynu. Pohyb na svobodě na mnohamilionovou kauci mu byl zrušen za pokus o ovlivňování svědků. Stalo se tak poté, co měl údajně vyzradit deníku The New York Times soukromé deníkové záznamy Caroline Ellison, která má být hlavním svědkem obžaloby.

Dokumenty, které se k soudu dostaly, zatím naznačují, že by to právníci Bankmana-Frieda mohli zkusit uhrát na to, že se SBF ve svých krocích řídil pokyny právníků FTX a neuvědomoval si, že to, co dělá, je ve skutečnosti nezákonné. Zajímavé v tomto kontextu je, že předsedající soudce Lewis Kaplan již předem zakázal zahrnout tuto strategii hájení do úvodních řečí obhajoby, protože by tím vzniklo riziko, že bude porota od začátku předpojatá.

Jedinou další cestou, která by SBF mohla dovést v soudním sporu k alespoň trochu uspokojivému výsledku, je odvolání se na narušené duševní zdraví. I pokud by to ale SBF v prvním procesu uhrál takříkajíc alespoň na remízu, rozhodně si nebude ještě moci oddechnout. Již na březen 2024 je totiž naplánováno druhé trestní řízení. To se má pro změnu zabývat dalšími obviněními vznesenými po Bankman-Friedově vydání do USA z bahamské centrály FTX (ta se měla trochu ironicky těsně před svým kolapsem také stahovat do USA, konkrétně na floridské Miami).

Z nuly k miliardám a zase zpátky

Ještě před rokem touto dobou přitom svět srovnával Bankman-Frieda s Johnem Pierpontem Morganem a Warrenem Buffettem. Mohl za to především raketový úspěch burzy FTX. Ta vznikla v roce 2019, ale její historie se začala psát už během předposledního býčího řádění na kryptoměnách v roce 2017. SBF na samém počátku jen úročil své obchodnické zkušenosti z „Wall Street“, respektive přesněji řečeno z Jane Street Capital, jednoho z největších světových tvůrců trhu.

Právě tato zkušenost SBF umožnila rychle rozpoznat nedokonalosti bitcoinového spotového trhu. A těch okamžitě využil. Zvolil k tomu do té doby na kryptotrhu nezvyklý přístup, který byl však dobře známý institucionálním obchodníkům na tradičních trzích: kvantitativní obchodování.

Nakupoval s velmi nízkým rizikem bitcoin ve Spojených státech a obratem jej prodával v Japonsku s desetiprocentním ziskem. To nakonec v listopadu 2017 vyústilo v založení později nechvalně známé společnosti Alameda Research, která zopakovala úspěšnou strategii ve větších objemech. Právě zisky Alamedy z prvních let její existence tvořily jeden z pilířů počátečního kapitálu burzy FTX, která se měla od konkurence lišit technickou vyspělostí a důrazem na institucionální obchodníky.

I tak ale bylo potřeba sáhnout také po rizikovém kapitálu a první, kdo přispěchal na pomoc, nebyl nikdo jiný než zakladatel Binance a jeden z nejbohatších lidí v kryptosektoru Changpeng Zhao.

Načasování startu nové burzy bylo ideální. Kryptotrh čekala covidová „bublina všeho“ a z burzy se prakticky přes noc stal hráč s více než milionem uživatelských účtů. FTX se navíc stala miláčkem venture kapitalistů. Prominentní investoři do ni jen během roku 2021 nasypali 900 milionů dolarů a do léta téhož roku vyhnali valuaci firmy na osmnáct miliard dolarů. V lednu nadcházejícího roku další kapitálová injekce vedla k přehodnocení valuace na 32 miliard dolarů.

Dokonce ještě loni v létě vypadaly pozice burzy neotřesitelně a SBF se stylizoval do pozice zachránce kryptotrhu, který půjčuje, kde to jde, a chystá se kupovat padlé společnosti. V době, kdy kolaps z kryptotrhu vymazal desítky miliard dolarů, uzavírá například FTX dohodu s kryptolendingovou společností BlockFi na poskytnutí úvěru ve výši 400 milionů dolarů, který měl firmě pomoci vyřešit nedostatek likvidity. A nebyla zdaleka jediná, kterou se FTX rozhodla zachraňovat.

Jenže v té době se již o aktivity SBF, FTX a Alameda Research začali zajímat američtí regulátoři. Ironicky za to mohla snaha Bankman-Frieda o lobbování v americkém senátu za tvrdší kryptoregulaci. Krátce na to burzu opustil její tehdejší prezident Brett Harrison a spoluředitel Alameda Research Sam Trabucco.

Události nabraly rychlý spád loni v listopadu, když server CoinDesk přišel na základě insiderského tipu s odhalením, že se v účetní rozvaze FTX nalézají i vlastní FTX tokeny FTT v hodnotě miliard dolarů a že společnost sama sebe silně nadhodnocuje. To vyděsilo (pokud budeme předpokládat, že celou krizi nevyvolala sama Binance) Changpenga Zhao, který veřejně oznámil, že Binance začíná s likvidací svých FTT tokenů, jež v té době měly hodnotu dvou miliard dolarů. Tokeny Zhao získal v roce 2021 jako polovinu vyrovnání, když se zbavoval svého podílu v FTX.

Hodnota FTT tokenu se začala rychle hroutit a burza začala zažívat krizi likvidity, před kterou se dříve snažila zachraňovat jiné. Vyvolaná panika znamenala, že se na FTX začaly vršit požadavky na výběry, kterým nebyla burza schopná vyhovět. To byl také poslední hřebíček do rakve tradingové společnosti Alameda Research, která ve velkém používala jako kolaterál nyní prakticky bezcenný FTT token.

Během prvního dne po kolapsu Changpeng Zhao oznámil záměr burzu v problémech převzít. Dohoda ale vzala velmi rychle za své – jen o den později – když zjistil, jak to v účetnictví společnosti v reálu vypadá. Burza následně požádala o ochranu před věřiteli. Od té doby začaly vyplouvat na povrch zcela neuvěřitelné obchodní praktiky obou společností a více než pochybné nakládání s prostředky jejich klientů.

Krach burzy a navázaných firem způsobil skokový odliv kryptolikvidity, který se nepodařilo úplně napravit dodnes.

Případ je pomyslnou kariérní velkou rybou státního zástupce Damiana Williamse. Williams vděčí za své jmenování americkému prezidentu Joe Bidenovi. Do úřadu se dostal v roce 2021 a nyní se mu naskytla první příležitost zapsat se do dějin amerického práva zaměřujícího se finanční kriminalitu. Je si toho ostatně dobře vědom. „Máme před sebou jeden z největších finančních podvodů v americké historii,“ nechal se slyšet na tiskové konferenci, když se americkým úřadům v prosinci 2022 podařilo dostat SBF z jeho úkrytu na Bahamách na půdu USA. Stačí k tomu zdánlivě jednoduchá věc – úspěšně odsoudit jednoho kudrnatého (nyní čerstvě ostříhaného) geeka z MIT.