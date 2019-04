 »  První dojmy. Otestovali jsme novou podobu televize Kuki

IPTV služba Kuki nedávno představila nový design a funkce. V rámci novinářské recenze jsme se proto zaměřili na to, jak její rozhraní funguje a co všechno se v něm dá využít za funkce. Test probíhal ve webovém rozhraní v internetovém prohlížeči, Kuki však podobně funguje i na ostatních zařízeních.

Televizní seznam standardně začíná veřejnoprávními stanicemi České televize, následují kanály skupiny Nova, po nich skupina Prima, dále Barrandov, Óčko, Seznam a slovenské programy. Výchozí řazení je možné změnit v nastavení v sekci Správa kanálů. Produktovou skladbu upravíte jednoduchým přetahováním dlaždic.



Autor: Filip Rožánek Řazení stanic

Zcela na konci seznamu stanic jsou celoplošné okruhy Českého rozhlasu včetně digitálních kanálů. Na své si tak přijdou i příznivci Radia Wave nebo Rádia Junior. Rádia jsou ale jen doplněk, i když využívají výhody technického řešení připraveného pro video. Archiv je omezený asi na 48 hodin, ale můžete se vracet v čase, nahrávat pořady i přeskakovat v živém vysílání. V tomto smyslu je tedy Kuki lepší než standardní přehrávač přímo na stránkách Českého rozhlasu.

Sledování a nahrávání stanic

Televizní vysílání můžete sledovat dvěma způsoby. Buď přímo na hlavní stránce klepnete na nějaký právě běžící pořad a ten se načte do přehrávače na samostatné stránce. Nebo klepnete na název stanice, případně odkaz Zobrazit vše, a tím se dostanete na stránku s kompletním programem.

Místo sloupcového zobrazení je po řádcích – co den, to jeden řádek. To je praktické pro rychlý přístup k právě vysílanému pořadu, popřípadě k seriálu, který právě skončil nebo teprve začne. Ale pro hledání pořadů odvysílaných třeba pár dnů předem je to trochu zdlouhavé. Musíte se dostat na konkrétní datum a pak klikat doleva nebo doprava na šipky, abyste našli konkrétní pořad, pokud si nepamatujete jeho přesný název.



Autor: Filip Rožánek Hlavní stránka Kuki

Každý pořad je reprezentován náhledovým obrázkem. Pokud přes něj přejedete myší, objeví se tři funkce – nahrání pořadu, spuštění anebo informace.

Nahrávání není nijak složité, stačí klepnout na tlačítko a není potřeba zadávat cokoliv dalšího. Stejným způsobem nahrávání zase zrušíte. Výchozí kapacita je 10 hodin nahrávek uložených po dobu jednoho týdne. Za příplatek se zvýší o 50, respektive 100 hodin, a doba uložení stoupne na tři měsíce. Ukazatel obsazené kapacity je vpravo nahoře, ale je trochu nelogicky vyjádřen v procentech místo v hodinách. Musíte tak trochu experimentovat, jestli se pořad s vybranou stopáží ještě vejde do limitu.



Autor: Filip Rožánek Mazání nahrávek

Klepnutím na ukazatel kapacity se zároveň otevře sekce Nahrávky s přehledem uložených pořadů. Rozhraní nemá samostatné tlačítko na smazání záznamu, musíte tedy opět klepnout na ikonku nahrávání, a teprve pak se služba zeptá, jestli chcete nahrávku odstranit. Můžete to udělat z náhledu i z plné informační stránky pořadu. Dokud není pro nahrávání nastaven alespoň jeden pořad, není sekce Nahrávky nikde vidět.

Při sledování živého vysílání jsou v závislosti na stanici a typu pořadu dostupné různé funkce. Základní funkce přehrávače umožňuje posunutí o 15 sekund vzad nebo vpřed, ruční návrat o vybraný časový úsek, anebo spuštění pořadu od začátku. Při najetí myší k hornímu okraji obrazovky se zobrazí podrobnosti o právě sledovaném pořadu. Pokud je k dispozici více zvukových stop, můžete přepnout na původní znění a zapnout titulky.



Autor: Filip Rožánek Přehrávání pořadu

Videotéka

Jestliže vám nevyhovuje, co stanice právě vysílají a chcete si pustit film nebo seriál podle svého gusta, musíte otevřít sekce Kino nebo Seriály.

Tady nastává trochu chaos: seriál není v pojetí Kukiho označení žánru, ale frekvence vysílání. Spadají tam tedy veškeré pořady s více díly, které se pravidelně opakují. Babylon Berlin se tu potkává s publicistikou 168 hodin, Rédl je ve stejné kategorii jako Prostřeno!, místo Šmoulů můžete přepnout na Všechnopárty.



Autor: Filip Rožánek Nabídka seriálů Kuki

Dostupnost jednotlivých řad a dílů je různá, protože závisí na licenčních právech distributorů nebo televizních stanic. Ačkoliv nabídka opticky působí bohatě, vypisuje v ní Kuki i seriály, které si nepustíte, což se dozvíte až po kliknutí na přehrávání vybraného dílu. Teoreticky si můžete vybrat třeba Nemocnici na kraji města, ale uvidíte jen ten díl, který zrovna vysílala Česká televize. Nemůžete si tedy naplánovat seriálový maraton s libovolným titulem.



Autor: Filip Rožánek Seriály v nabídce sice jsou, ale co není odvysílané, to si nepustíte.

Za sledování filmu v sekci Kino nemusíte vždycky platit jednotlivě. Kuki nabízí mírné příplatky k základním tarifům, díky nimž pak můžete určitý objem filmů sledovat v rámci paušálu. Přehled filmů, pro které tyto podmínky platí, je možné předem ověřit na stránkách provozovatele služby. V ceníku jde o položky Navíc kino a Navíc kino plus.

Nechcete-li procházet abecední seznam filmů nebo seriálů, použijte fulltextové vyhledávání. To funguje podle identifikování zadaného klíčového slova v názvech, popiscích a účinkujících. Musíte si tedy ohlídat, jak přesně formulujete svůj dotaz. Zadáte-li „Trojan“, najdete filmy s Ivanem Trojanem, Zkázu Dejvického divadla, dechový kvintet skladatele Václava Trojana na stanici D-dur, ale i seriál Strážmistr Topinka, ve kterém žádný Trojan nehraje, jen se na něm podílel scenárista Hynek Trojánek.



Autor: Filip Rožánek Fulltextové hledání v Kuki

Při hledání jsou dostupné zpřesňující filtry – žánry, období vzniku pořadu (podle desetiletí), anebo hodnocení. To se načítá zřejmě z databáze ČSFD, v rozhraní Kuki žádná možnost aktivně známkovat pořady není.

Náhledové obrázky jsou nejspíš někdy doplněné ručně anebo nejsou delší dobu aktualizované. Z náhledu Odpoledních zpráv na Primě se směje moderátor Tomáš Drahoňovský, který už roky pracuje na ČT24. A ilustrační obrázky některých rozhlasových pořadů jsou z fotobanky, vypadá to tedy, jako by na Radiožurnálu neustále zpovídali režiséra George Lucase.



Autor: Filip Rožánek Detail pořadu

Dostupnost na zařízeních

Všechny ceny za nabídku Kuki se týkají jen samotných televizních a video služeb. Internet musíte mít od svého poskytovatele. Služba podporuje řadu zařízení (s výjimkou balíčku Start, který je úmyslně omezen jen na vlastní set-top box Kuki nebo chytré televizory Samsung).

Máte-li starší televizor, který není připojený k internetu, je řešením set-top box Arris 1113 anebo jeho dražší varianta Arris 1113 RF (ta nemusí mít přímou viditelnost pro ovladač). Podmínkou ale je, aby televizor disponoval vstupem pro HDMI kabel. Kuki set-top box prodává za 1690 Kč nebo 1890 Kč.

Pokud máte novější televizor od Samsungu s operačním systémem Tizen, set-top box nepotřebujete. Místo toho si do něj stáhnete aplikaci Kuki. Totéž platí pro televizory LG s webOS 4.0. Podporovány jsou i přijímače dalších výrobců, pokud je pohání systém Android TV.

Na mobilu nebo tabletu je potřeba mít operační systém Android nebo Apple iOS. Z internetových prohlížečů na klasickém počítači nebo notebooku jsou podporovány Chrome a Firefox, ale podle našeho testování nejsou problémy ani s výchozím prohlížečem Edge v systému Windows. Podpora pro Apple TV se v současné době chystá.