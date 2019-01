 »  První komerčně dostupný kvantový počítač, paměťovka s 1 TB, Huawei má nejrychlejší ARM

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

IBM představila první komerčně dostupný kvantový počítač. Jmenuje se IBM Q System One a pracuje s 20 qubity. Big Blue jeho vydání označuje za první krok, který by kvantové stroje měl pomoci dostat z prostředí laboratoří do reálného světa. Spolu s tím byla oznámená také IBM Q Network, která má sdružovat aktivity kolem kvantových počítačů.

Lexar představil první SDXC paměťovou kartu s kapacitou 1 TB. Zvládá čtení až 95 MB/s a zápis až 70 MB/s. Cena je lidových 500 dolarů.

Toshiba zase ukázala HDD disk s kapacitou 16 TB. MG08 má standardních 3,5“, 7200 otáček a zvolit si lze mezi SATA a SAS. Disk se má na trh dostat někdy v prvním kvartálu tohoto roku, cena zatím nebyla oznámena.

Dell na CESu představil novou iteraci populárního notebooku XPS 13. Hlavní novinkou je to, že už není webová kamera dole v rohu, ale tradičně nahoře uprostřed. Ceny startují na 899 dolarech za model s Core i3 (osmá generace), 4 GB RAM, 128GB SSD a 13,3" bezrámečkovým Full HD displejem. U dražších variant lze pořídit i 4K displej a až 16 GB RAM a 2 TB SDD.

Huawei zase na CESu ukázalo nový MateBook 13. Jde o konkurenci pro MacBook Air, která přichází ve dvou verzích. Slabší má Core i5 (osmá generace), 256GB SSD a integrovanou grafiku, lepší pak Core i7, 512GB SSD a Nvidia MX150. Oba modely mají 8 GB RAM. Ceny jsou 999 a 1290 dolarů.

CES ukázal i nové verze Lenovo ThinkPad X1 Carbon a ThinkPad X1 Yoga. Carbon má 14" displej, až 16 GB RAM a 2TB SSD a vybrat si lze z Full HD a 4K HDR. Ceny startují na 1709 dolarech. Podobné konfigurace lze nasadit i u Yogy, kde se začíná na 1929 dolarech.

AMD představilo první 7nm herní GPU nazvané Radeon VII. Ten je postavený na Vega 20, má 16 GB paměti a propustnost až 1 TB/s. Prodeje startují sedmého února, cena je 699 dolarů.

Novinky na CESu chrlila i Nvidia. Na trh míří GeForce RTX 2060, která nabídne podporu ray tracingu. Cena je stanovená na 349 dolarů. Karty od Nvidia také konečně budou podporovat FreeSync. Oznámeny byly rovněž verze GPU GeForce RTX 2080, 2070 a 2060 pro notebooky.