 »  První náhled: budoucnost audia na internetu podle Českého rozhlasu

Veřejnoprávní rozhlas na konci roku spustí projekt Můj rozhlas (stylizovaně mujROZHLAS). Nahradí dosavadní rozcestníky živého vysílání stanic a archivu pořadů na webových stránkách Českého rozhlasu, jejichž kořeny sahají až do roku 2004. Tvůrci o chystané novince mluví jako o nejrozsáhlejším audioarchivu v Česku. Veřejnosti ho představí v prosinci, první náhledy ale uvolnili už teď.

Cílem je přizpůsobit přehrávání pořadů Českého rozhlasu moderním technologiím, jež byly dosud známé hlavně z videoslužeb. Na portálu Můj rozhlas tedy například bude možné vrátit už běžící pořad v živém vysílání zpátky na začátek.

„Jedná se o jeden ze nejsložitějších projektů Českého rozhlasu vůbec. Snažíme se o to, abychom ho uvedli v podobě, která uživatelům i posluchačům nabídne příjemné rozhraní a spoustu kvalitního obsahu, ať už se jedná o zcela nové formáty, zavedené pořady, nebo lineární vysílání. Postupně budeme pak přidávat další funkcionality, které imersi do světa audia ještě prohloubí,“ uvedl ředitel Nových médií Českého rozhlasu Jiří Malina.

Internetové prostředí je pro veřejnoprávní médium jednou ze tří strategických distribučních platforem (zbývající dvě jsou klasické přenosové systémy – analogové a digitální vysílání). A samotný portál Můj rozhlas bude jedním ze tří internetových pilířů veřejnoprávní nabídky vedle firemního webu Rozhlas.cz a zpravodajského portálu iRozhlas.cz.

Kromě možnosti poslouchat živé vysílání nebo vyhledávat v odvysílaných pořadech se budou uživatelé moci zaposlouchat do výběru z archivních materiálů Českého rozhlasu, originálních podcastů, záznamů historických milníků nebo rozhlasových her. Nabídka však bude uzpůsobena tak, aby nekonkurovala e-shopu Radiotéka, ve kterém rozhlas prodává ucelené nosiče a digitální záznamy různých rozhlasových her a četeb.

„Obchodní model zatím připravujeme, a nechci proto uvádět bližší podrobnosti. Věřím ale, že většina obsahu bude návštěvníkům dostupná zdarma, hlavně co se týče zpravodajských a publicistických pořadů. U literárně dramatických útvarů jsme ale pochopitelně limitováni autorskými právy a přístup k nim musí být samozřejmě nějakým způsobem podmíněn,“ komentoval projekt generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v únorovém rozhovoru pro DigiZone.

Podle šéfproducentky Anny Vošalíkové se bude rozhlas snažit nejen o zlepšení služeb a nástrojů pro stávající uživatele, ale především přilákat nové publikum. Všechna audia na vyžádání (tedy bez živého vysílání) na webu rozhlas.cz měla v květnu 2019 zhruba 1,5 milionu spuštění.

Výrazně roste zájem o podcasty, včetně těch autorských, jako jsou Vinohradská 12, Buchty nebo Mikrovlnky. Rozhlas jejich poslechovost sleduje na Spotify a v Apple Podcast – v listopadu 2018 nasbíraly podcasty 109 tisíc spuštění, v květnu 2019 už 315 tisíc spuštění. Další originální podcasty mají přibýt právě se zprovozněním portálu Můj rozhlas.

„Archiv spravují a zároveň online vytvářejí dva robustní propojené systémy. Jeden zjišťuje, co se právě vysílá. Tedy jestli jde o znělku, hudbu, nebo řeč a k obsahu následně přiřazuje příslušná práva. Druhý se zaměřuje na řeč a osoby. Přepisuje mluvené slovo na text, rozlišuje mluvčí, identifikuje je a promluvu k nim přiřazuje. Oba systémy jsou založené na algoritmech vytvořených pomocí strojového učení, které pro rozhlas dodávají vysoutěžené firmy,“ vysvětluje projektový manažer Jiří Špaček.

Dodavatelem technického řešení pro střih audiozáznamů je firma SpeechTech. Systém by měl být do značné míry autonomní. Musí si ovšem poradit s celou řadou situací, které mohou nastat ve vysílání a jež komplikují snadné rozkouskování vysílání na jednotlivé části. Zahrnuje v sobě také administrační platformu vyvinutou v prostředí Drupal 8 a 7, systémy pro indexaci a vyhledávání a další.