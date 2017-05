 »  První notebook od Microsoftu, nejlépe placené stáže v IT a nejvlivnější české IoT firmy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft představil svůj první tradiční notebook Surface Laptop. Nabídne několik konfigurací a barev, základní verze startuje na 999 dolarech. Surface Laptop zároveň standardně obsahuje systém Windows 10 S, což je verze, v rámci níž je možné instalovat pouze aplikace z Windows Store. Za příplatek je možný upgrade. Microsoft cílí na školy a studenty, Laptop má nicméně potenciál konkurovat třeba MacBooku Air.

Ambice Microsoftu v hardwaru už dříve ukazovaly hybridní stroje Surface a Surface Book a počítač Surface Studio. Poslední finanční výsledky ukazují, že se prodeje Surface propadly o 26 procent na tržby 285 milionů dolarů. Hardwaroví partneři Microsoftu začali nabízet vlastní a levnější alternativy. Acer a HP už také oznámili první modely s Windows 10 S.

Po nedávném seznamu nejlépe platících IT firem ve Státech se na serveru Glassdoor objevil také seznam technologických firem s nejlepšími odměnami pro stážisty. Z technologických firem vede Facebook (i osm tisíc dolarů měsíčně) následovaný Microsoftem a Salesforce.com.

Michal Vydržel z Y Softu sestavil svůj přehled nejvlivnějších českých firem v internetu věcí a průmyslu 4.0. V seznamu jsou i jména, která je dobré v budoucnu sledovat.

Applu ve druhém kvartálu meziročně rostly příjmy i zisk o zhruba pět procent. Meziročně ale prodal o něco méně iPhonů (50,76 milionu oproti 51,19 milionu) a iPhone tak dlouhodobě spíše stagnuje. Uvidíme, co s tím udělá iPhone 8. Výrazně nadále padají iPady, tentokrát o 13 procent. To reflektuje situaci na trhu s tablety. Největším problémem je ovšem o 14 procent padající Čína. Tam se daří domácím firmám jako Oppo, Vivo, Huawei a spol.

Výsledky Microsoftu za třetí kvartál ukazují, že je firma na dobré cestě. Divize, do které spadá i cloudový Office 365, si připsala meziroční růst o 22 procent na osm miliard dolarů. Sekce Intelligent Cloud (Azure, Windows Server) si připsala 11 procent na 6,8 miliardy dolarů. Azure sám o sobě rostl o 93 procent. Windows spadly o 7 procent, i díky téměř nulovým prodejům Windows Mobile.

I díky tomu je zajímavé, že šéf Microsoftu Satya Nadella v podcastu Make Me Smart uvedl, že firma s mobily nekončí. „Jsem si jistý, že budeme dělat další telefony, ale nebudou vypadat jako ty, které jsou zde dnes.“

Tržby AMD za poslední kvartál narostly o 18 procent na 984 milionů dolarů. Firma je stále ve ztrátě, tentokrát 73 milionů dolarů. Čísla hnala nahoru poptávka po nových grafických čipech Ryzen. Akcie přesto spadly o 20 procent, investory nepotěšila nesplněná očekávání v serverových prodejích. A to i přesto, že sekce o pět procent rostla.

Cisco za 610 milionů dolarů kupuje společnost Viptela. Ta na investicích nabrala 108 milionů dolarů a původně byla oceněna na 900 milionů. I přes slibná čísla se objevily interní problémy, čehož Cisco využilo. Viptela se zabývá síťovou virtualizací v rámci WAN sítí (SD-WAN). Cisco také od firmy Saggezza kupuje inženýry a technologie.

Microsoft prostřednictvím Microsoft Ventures investoval do dvou startupů zaměřených na umělou inteligenci. Konkrétně do Agolo (3,5 milionu dolarů) a Bonsai (7,6 milionu). AI je něco, co Redmond aktivně tlačí, v případě Bonsai je nicméně zajímavé, že firma své technologie staví na konkurenčním TensorFlow od Googlu.

Diane Bryant, dlouholetá šéfka datacenter a serverů v Intelu, kvůli rodinným záležitostem odchází na až osm měsíců z funkce. Zastoupí ji šéf počítačové sekce Navin Shenoy.

Atlassian, který stojí třeba za HipChatem a který nedávno za 425 milionů dolarů koupil Trello, začíná svůj cloud rozšiřovat do Evropy. Začíná v Irsku a vybral si Amazon Web Services. Atlassian před časem vstoupil na burzu a z Evropy generuje 40 procent tržeb.

Rozpoznávač hudby Shazam se zase stěhuje do Google Cloudu. Shazam využívá AI, a i proto doposud využíval vlastní infrastrukturu postavenou na kartách Nvidia. Google (jako další cloudy) nyní Nvidii do svého cloudu začlenil.

Novým generálním ředitelem Dockeru se stal Steve Singh. Ten byl v minulosti šéfem firmy Concur, kterou koupil SAP a která v Praze zaměstnává více než tři stovky vývojářů.

GFI Software kupuje společnost Exinda, která umí monitorovat aplikace a provoz v síti. GFI už dříve koupilo plzeňské Kerio a chystá oznámení novinek.