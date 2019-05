 »  První počítač s 5G, Čína vyvíjí náhradu za Windows, iPod od Applu stále není mrtvý

Japonský operátor SoftBank oznámil, že 5G síť postaví na technologiích od Ericssonu a Nokie . Ericsson dodá Radio System, Nokia pak především AirScale. Původní testy přitom dělal s Huawei. Stejně tak byl Huawei součástí LTE sítě, ovšem od konce loňského roku dochází k jeho nahrazování. SoftBank rovněž oznámil, že prozatím do prodejní sítě neuvede nové modely telefonů Huawei.

Nvidia zase oznámila sérii notebooků čítající sedmnáct strojů od tradičních partnerů typu Acer, Asus, Dell, HP Inc., Razer a podobně. Tyto notebooky budou mít Quadro RTX 5000, 4000 či 3000, případně GeForce RTX 2080, 2070 či 2060. Součástí bude nový software Nvidia Studio, společně s SDK a ovladači. Zařízení jsou díky tomu určena pro rychlejší renderování a další práci s grafikou.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Podle New York Times americká vláda zvažuje, že vedle Huawei uvalí embargo také na čínskou firmu Hikvision. Ta je největším světovým prodejcem bezpečnostních sledovacích kamer a pozici drží i v Česku. Pokud se Trumpova administrativa ke kroku skutečně rozhodne, nemohly by americké subjekty do Hikvision dodávat své technologie. O Hikvision v našem rozhovoru.

Tak, jak se USA bojí technologií z Číny, nemají opačnou důvěru ani čínské vládní složky. Objevila se například informace, že čínská armáda chce u svých počítačů nahradit Windows. Nepřejde ale na Linux, ale na vlastní vyvinutý systém. Technické detaily nejsou známy. Na svém operačním systému pracuje od roku 2012 i Huawei. V základu má jít o Linux schopný spouštět aplikace pro Android. Přijít by mohl už letos se jménem Ark OS (označován je také Hongmeng OS).

ARM uvedl nové CPU jádro Cortex-A77. Navazuje na předchozí A76 a slibuje nárůst výkonu o 20 procent. Společně s tím bylo představeno GPU jádro Mali-G77 a ARM Machine Learning procesor. V prémiových telefonech se tato výbava má začít objevovat příští rok. Technické specifikace naleznete zde.

Microsoft zveřejnil trochu informací o chystané službě xCloud, která má nabídnout streamování her. Pro tyto účely vznikají blade servery, které v 1U racku obsahují čtyři konzole Xbox One – respektive poskládané jejich komponenty. Tyto servery již běží ve 13 lokalitách z 54, kde Microsoft provozuje svá datacentra. Hry mají běžet bez úprav a Redmond na testech pracuje s vývojáři. Microsoft uvádí, že bude možné hrát přes 3500 titulů. Dostupnost a cena prozatím nejsou k dispozici. Další informace se zřejmě objeví na E3.

Apple vydal novou verzi přehrávače iPod Touch. Sedmá generace je v podstatě stejná jako ty dvě předchozí, má ale čip Apple A10, až 256 GB úložného prostoru a podporu AR. Ceny startují na 5990 korunách.

Google za 600 milionů eur postaví nové datacentrum ve finském městě Hamina poblíž hranic s Ruskem. Google už zde nějakou dobu působí a jeho celkové investice se dostanou na 1,4 miliardy eur. K chlazení serverů se zde využívá studený mořský vzduch.

Město Paříž si zase otevírá vlastní datové centrum. Chce mít pod dohledem vlastní data a nesvěřovat je nikomu dalšímu. Reportáž z místa přináší TechCrunch.

Nvidia ukázala, jak vypadá stařičký Quake 2 s podporou ray tracingu. Ukázka je k dispozici níže, plná verze Quake II RTX vyjde zdarma 6. června a k dispozici bude pro Windows i Linux:

GitHub spouští funkci Sponsors. Vývojáři skrze ni budou moci sbírat finanční podporu od dobrovolníků. Microsoft si během prvního roku nebude za zprostředkování brát žádné provize. Podmínky pro vývojáře jsou k prostudování tady.

HP Inc. představilo nové Backpack PC, tedy počítač ve formě batohu, který je určen pro propojení s headsetem pro virtuální realitu. Součástí je Intel Core i7 a Nvidia GeForce RTX 2080. Zařízení se dostane na trh letos v létě.

Salesforce.com jako open source vydává svůj framework Lightning Web Components. Na open source staví také nová služba pojmenovaná Salesforce Blockchain. Konkrétně se využívá Hyperledger Sawtooth.

Palo Alto Networks za 410 milionů dolarů kupuje firmu Twistlock a přidává k tomu ještě podnik PureSec. Palo Alto chce tyto získané technologie integrovat do svého nového cloudového bezpečnostního balíku Prisma, který byl představen tento týden. FireEye zase za 250 milionů dolarů získal Verodin pro testování zranitelností ve firemních systémech.

Microsoft získává firmu Drawbridge. Konkrétně si ji pořizuje sekce LinkedIn, kde se Drawbridge bude používat pro měření ROI v rámci kampaní na desktopu a mobilech.