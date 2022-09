První výsledky podzimních pořadů. Zatím kraluje Policie Modrava

Všechny tři nejsilnější televizní skupiny na českém trhu, tedy Česká televize, Nova a Prima, už nasadily do programu velkou část podzimních novinek. Divácky nejatraktivnější jsou zatím první epizody dvou zavedených detektivních seriálů. Pokud se budeme řídit absolutním počtem diváků sledujících stejný pořad, vítězem je první díl čtvrté série Policie Modrava na stanici Nova. Zapnulo si ho více než 1,6 milionu diváků starších 15 let, což bylo přes 41 procent těch, kteří zrovna seděli u obrazovek.

Kriminální příběhy udělaly Nově radost i v její obchodní cílové skupině 15–54 let, která je pro ni důležitá při prodeji reklamy. Tam podíl na sledovanosti dosáhl 35,13 %. Vysoký zájem měli o šumavskou kriminálku mladí muži ve věku 25 až 34 let, v této skupině se jich na seriál dívala polovina těch, kteří v tu dobu měli zapnutou televizi – přesně 49,42 %.

Druhou nejúspěšnější novinku má zatím na kontě Česká televize, která zahájila vysílání třetí série Případů 1. oddělení. Dějově ji posunula do doby, kdy vyšetřovatelé čelí moderním technologiím i novým nárokům na policejní práci. „Premiéra třetí řady Případů 1. oddělení se stala nejsledovanější podzimní pondělní novinkou posledních deseti let. Vidělo ji 1,32 milionu diváků,“ oznámila Česká televize. V prvním díle se mordparta zabývala nálezem kosterních ostatků dvou mužů na zahradě rodinného domu. Podobně jako v předchozích řadách se scenáristé inspirovali skutečným případem.

Přes milion diváků se stabilně dívá na úterní a čtvrteční romantický seriál TV Prima s názvem Zoo, který se do vysílání vrátil po letní pauze. „Nové příběhy přilákaly po prázdninách v úterý 30. srpna k obrazovkám 1 102 000 diváků (share 30,68 %). Další díl si ve čtvrtek 1. září nenechalo ujít 1 187 000 diváků (share 31,41 %) v CS 15+. Nová sezóna seriálu odstartovala velkolepou svatbou, která překvapivě neskončí happy endem. Petr (Robert Urban) si uvědomí, že Markéta (Michaela Petřeková) pro něj není ta pravá. Diváky tak čekají ve vlajkovém seriálu další překvapivé zvraty. Děj okoření také nové postavy, které pořádně zamíchají životy hlavních postav,“ přiblížila Prima, na co se mohou těšit diváci. Anebo spíše divačky.

Mezi úterní a čtvrteční epizodu seriálu Zoo vložila Prima novinku, komediální sérii Hořký svět. Také tato premiéra oslovila více než milion lidí. Humorný příběh je zasazený do prostředí malebného Posázaví, kde se mladý hrdina Štěpán (Matouš Ruml) snaží najít smysl života, práci a získat zpátky rodinu, která se mu hned na začátku děje rozpadne. Právě v té chvíli se zároveň dozví, že zdědil půlku rodinného pivovaru, ačkoliv o sobě prohlašuje, že pivo nemá rád. Pivařská tematika zaujala 1,1 milionu lidí starších 15 let.





Na opačném konci žebříčku novinek zatím najdeme sobotní soutěž Česko Slovensko má talent. Zahájení jubilejního desátého ročníku si na Primě nenechalo ujít necelého půl milionu lidí, což v sobotním hlavním vysílacím čase stačilo na bronzovou příčku. První pozice patřila Nově, která zařadila speciál vědomostní soutěže Na lovu, v němž své znalosti testují přizvané celebrity. Této soutěži dalo přednost 795 tisíc diváků. Na druhém místě byly se 632 tisíci diváky populárně-naučné Zázraky přírody na ČT1.

Obě soupeřící komerční stanice si dosavadní vývoj sledovanosti pochvalují. „Ovládli jsme večerní sledovanost od pondělí do pátku ve strategické cílové skupině 15–69 let. Zatímco náš průměrný share byl 28,45 %, hlavní stanice druhé komerční skupiny měla ve stejný čas o 10 p. b. menší podíl na sledovanosti,“ řekl šéf Primy Marek Singer.

Jak už ale bylo řečeno, pro konkurenční Novu je podstatnější podíl na sledovanosti v užší cílové skupině 15–54 let. Touto optikou tedy vidí jako úspěch také divácký zájem o kuchařskou reality show MasterChef Česko. V úterý 30. srpna si ji zapnulo 17,96 % diváků starších 15 let, ale v cílové skupině 15–54 let jich bylo 25,13 %.

Další novinky podzimní sezony se ještě na obrazovky chystají. Česká televize v neděli 11. září uvede úvodní epizodu čtyřdílné minisérie Jana Hřebejka s názvem Pozadí událostí. Ani v tomto případě nechybí kriminální linka příběhu: na univerzitě dojde k sexuálně motivované vraždě studentky. Od jiných televizních detektivek se bude lišit mimo jiné tím, že vyšetřování případu povede kriminalistka, která žije v partnerském vztahu se ženou, s níž čeká rodinu.





Sledovanost premiérových večerních pořadů uvedených od 29. 8. do 5. 9.

Pořad Premiéra Počet diváků Share CS 15+ CS 15+ Policie Modrava IV (TV Nova) 4. 9. 2022 1 637 000 41,12 % Případy 1. oddělení III (ČT1) 5. 9. 2022 1 321 000 34,70 % Zoo (TV Prima) 1. 9. 2022 1 187 000 31,41 % Hořký svět (TV Prima) 31. 8. 2022 1 122 000 29,29 % Zoo (TV Prima) 30. 8. 2022 1 102 000 30,68 % Specialisté IX (TV Nova) 29. 8. 2022 999 000 26,09 % Pálava (TV Prima) 1. díl 29. 8.2022 931 000 23,92 % Můj muž to dokáže (TV Prima) 2. 9. 2022 929 000 27,16 % Na lovu: Hvězdný speciál (TV Nova) 3. 9. 2022 795 000 24,24 % Pan profesor II (TV Nova) 1. 9. 2022 672 000 17,81 % MasterChef Česko (TV Nova) 30. 8. 2022 638 000 17,96 % Zázraky přírody (ČT1) 3. 9. 2022 632 000 20,55 % Pálava (TV Prima) 2. díl 29. 8. 2022 612 000 21,76 % Souboj na talíři II (TV Nova) 30. 8. 2022 520 000 22,32 % Česko Slovensko má talent X (TV Prima) 3. 9. 2022 434 000 13,93 %

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere (TV Prima živě+TS0–3 k 5. 9. 2022, TV Nova živě+TS0–3 k 7. 9. 2022)