Půl roku vývoje lze zkrátit na dva týdny. Bez AI a vibe codingu nebudete konkurenceschopní, říká Čuprův ex-parťák

Před asi osmi lety jsem se ve městě Bellevue sousedícím se Seattlem setkal s dvěma Čechy, kteří tam pracovali ve vývojovém týmu softwarového obra VMware. Jedním z nich byl Ondřej Šťastný, jenž si v USA prošel i Microsoftem a který drží několik amerických technologických patentů. Poté se vrátil do Česka, kde se na vedoucí pozici podílel na vývoji Microsoft Teams a následně šéfoval technologiím v Mallu a CZC. Asi před rokem se s Tomášem Čuprem pustil do vlastního podnikání. Založili studio QuantumSpring zaměřené na vývoj aplikací pomocí umělé inteligence. Dosavadní zkušenosti naznačují, jak moc AI do zakázkového vývoje aplikací promlouvá a kde mohou nastat problémy.
Čupr a Šťastný zformovali QuantumSpring loni v létě. Čupr přinesl obchodní pohled a Šťastný technologickou část. Čupr do projektu finančně vstoupil s fondem TCF Capital, skrze nějž ovládá i další firmy jako Pilulka nebo ambiciózní AI projekt Duvo.
Čupr nakonec o rok později z QuantumSpring odešel a Šťastný vykoupil podíl. Šlo o rozchod v dobrém. Zakladatel Rohlíku se rozhodl věnovat čas právě firmě Duvo, která vytváří vlastní produkt, zatímco QuantumSpring je zaměřená na agenturní byznys. “Tomáš viděl příležitost v nastupujícím AI a rozjel více aktivit. Duvo nakonec vyhrálo,” řekl Lupě Šťastný.
Přizavřené okno
Příležitost spočívala v tom, že se otevřelo okno v zakázkovém vývoji za využití nástrojů umělé inteligence typu Claude Code od Anthropicu. Ještě v době, kdy QuantumSpring začínal, existovala řada tradičních softwarových domů, šlo o zaplněný trh bojující o marže, zatímco v AI bylo volno.
“Když jsme začínali, málokdo byl schopný vývoj pomocí AI smysluplně uchopit. Jenže momentum nebylo dostatečně rychlé. Postupně se začaly rozkoukávat i tradiční zakázkoví vývojáři,” shrnul Šťastný dosavadní zkušenosti. “Okno příležitosti se stále více uzavírá.”
Zkušený softwarový inženýr a manažer nástup Claude Code a spol. přirovnává ke změně paradigmatu podobné érám, kdy nastoupil agile vývoje nebo cloud computing. “Tohle bude ještě významnější a větší změna, než ty ostatní,” věří Šťastný. “To, co dříve trvalo vyvinout půl roku a déle, dnes uděláme za dva týdny.”
Zde by mohla nastat fáze, kdy řada vývojářů začne vidět rudě, případně začne mít řadu připomínek. Takzvaný vibe coding ne každý přijímá dobře, například kvůli kvalitě kódu, nedostatečné bezpečnosti a podobně. Je ovšem rozdíl používat vibe coding jakožto běžný člověk skrze například Lovable, nebo AI nástroje využívat v rámci vývojářských procesů.
“Je stále potřeba mít odbornost. Musí existovat inženýrský fundament softwarového vývoje a musí se řešit architektura a bezpečnost,” vysvětlil Šťastný. QuantumSpring proto staví na seniorních vývojářích. Zároveň díky AI jde týmy provozovat výrazně menší a srazit je na minimum, a to při výrazně rychlejším tempu práce.
Sto dolarů na hlavu
Šťastný dokázal srazit velikost týmů pracujících na zakázkách na 30 procent toho, když se dělá bez AI. Na projekt lze dedikovat i jednoho či dva lidi. V poslední době se objevují zprávy, že to, co se ušetří na zaměstnancích, se pošle na AI tokeny. QuantumSpring nicméně aktuálně má měsíční náklady na AI nástroje na hlavu ve výši sto dolarů s tím, že občas se dokoupí něco navíc. Dále jsou potřeba náklady na infrastrukturu.
Zároveň ne na vše je potřeba nejnovější model. Například na vytvoření plánu se použije ten nejlepší a nejdražší a samotnou exekuci lze obsloužit levnějším modelem.
Nasazení AI v QuantumSpringu startuje hned na začátku. Firemní AI agent umí vzít specifikace z meetingů, předchozích nabídek, prototypů a podobně a velmi rychle pro zákazníka udělat nabídku. Už na druhou schůzku se přichází s prototypem aplikace vytvořeným pomocí vibe codingu.
Následný vývoj se řídí podle interních best practices, vysoustružených promptů a s voláním modulů na back-endu. Seniorní odborníci dohlíží na architekturu, bezpečnost a kvalitu kódu. Také testování je automatizované, včetně uživatelského rozhraní. Na to se nasazuje “klikající” AI agent.
Pomocí AI si lze poradit i s grafikou. Když se vychází z kvalitně zpracovaného firemního brand manuálu, AI to dokáže překlopit do HTML5, CSS, fontů a tak dále. Když je vstup kvalitní (brand manual), bývá kvalitní i výstup. QuantumSpring díky tomu nezaměstnává grafiky.
Nástrojem číslo jedna v QuantumSpringu je Claude Code. Jazyky se nejvíce používají Python a TypeScript, ale ne výhradně. Dále se zapojují React a další frameworky. Infrastruktura běží na Railway.com.
“Tohle všechno bude ve vývoji standard. Bez toho nebude možné být na trhu konkurenceschopný,” předpovídá Šťastný.
Software na míru pro každého, ale za kolik?
Firmy si například díky tomuto přístupu dokáží pořídit software na míru tam, kde si to dříve nikdy nemohly dovolit. Zároveň nemusí své procesy přizpůsobovat tomu, jak funguje určitý SaaS software. Je pravděpodobné, že si vlastní aplikace bude nechat dělat mnohem více zákazníků.
To ale zároveň otevírá velkou neznámou – jak to bude s cenami a maržemi zakázek? QuantumSpring má mezi klienty zatím především menší firmy a jejich zakladatele. Ti mají představu, že za takovou aplikaci zaplatí sto tisíc korun. To se sice neděje, ale v praxi takové zakázky nejsou o moc dražší. “Reálně máme projekty za 300 až 400 tisíc,” shrnul Šťastný.
Při těchto číslech je nutné cílit na objem zakázek. Problémem není technologie, ale go-to-market. QuantumSpring nyní zaměstnává šest lidí, takže je potřeba asi pět projektů měsíčně. “Český trh nebude stačit. Ambice od začátku je vybudovat globálního dodavatele,” nastínil majitel QuantumSpringu. Podnik aktuálně dodává firmám jako Duvo, Pilulka, Rohlík nebo Zátiší Group.
Český podnik zároveň dokáže i s malými týmy díky AI naškálovat aplikace na enterprise-grade, což by časem mohlo pomoci. Zároveň je ambicí poskytovat lokální modely, aby klienti měli jistotu toho, že jejich data nikam nebudou odcházet.
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