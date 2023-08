Python míří do Excelu, ARM se chystá na burzu, Facebook Messenger bude mít end-to-end šifrování

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft oznámil dostupnost Pythonu v Excelu. Zatím toho mohou využít účastníci programu Microsoft 365 Insider.

Vstup ARMu na burzu se přiblížil, firma vyplnila potřebné papíry. Její majitel v podobě japonského giganta SoftBank by si přál ocenění na 60 až 70 miliard dolarů, což je vzhledem k ročním tržbám 2,7 miliardy dolarů hodně. Tržby ARMu neodpovídají jeho důležitosti. Jak známo, totálně dominuje v chytrých telefonech, tabletech, různých senzorech a podobně. Klestí si cestu do počítačů (Apple Silicon) a serverů (asi desetiprocentní podíl). Firma prodává design CPU a GPU a nic nevyrábí, proto ty relativně nízké příjmy. SoftBank chtěl původem britský podnik prodat Nvidii, proti ale byli konkurenti i regulátoři. Zajímavá čísla jsou zde, dokument pro regulátora tady.

SUSE se naopak z burzy stahuje. Pokračuje tak horská dráha, na které tato německá linuxová a open source společnost je. Podnik v roce 2003 koupil Novell, ten byl pak prodán do The Attachmate Group, která se spojila s Micro Focusem, a v roce 2018 bylo SUSE prodáno švédské skupině EQT. Ta jí v roce 2021 poslala na burzu ve Frankfurtu, odkud ji teď zase stáhne. SUSE je důležité i pro Česko, v Praze je jedno ze dvou hlavních vývojových center – to největší je v domovském Norimberku. SUSE vydělává na Linuxu, který je často podvozkem SAPu, nebo Rancheru.





Slovenská společnost Tachyum uvedla, že její údajně revoluční procesor Prodigy bude mít až 192 jader. Navýšení se mělo povést díky novým nástrojům EDA. Prodigy už má několik let zpoždění, mimo jiné kvůli údajné sabotáži ze strany Cadence. Spor byl mimosoudně vyrovnán.

Epic Games zesiluje tlak na vládnoucí Steam. Nový program Epic First Run oslovuje vývojáře her, aby na Epic své tituly umisťovali exkluzivně, a Epic jim první půlrok nebude účtovat provizi, celá částka tedy půjde jim. Epic musí boj se Steamem stát obří peníze. Každý týden dává hru až dvě zdarma a bojuje i dalšími nákladnými cestami. Ale evidentně má firma peněz díky Fortnitu hromadu.

Facebook Messenger bude mít do konce roku end-to-end šifrování, naváže na WhatsApp. Testování různého druhu probíhá už několik let. Bylo nutné vytvořit novou serverovou architekturu.

Seamless je nový nástroj od Mety schopný překládat nahrávky do 35 jazyků. Podporována je i čeština. Vše je postaveno na technologii SeamlessM4T. Prozatím jde o experimentální verzi. Meta také vydává Code Llama, AI nástroj pro psaní kódu.

Huawei buduje údajnou tajnou síť čipových továren, upozornil Bloomberg s odkazem na americkou Semiconductor Industry Association. Huawei má skrze různé společnosti stavět kapacity, aby se vyhnul americkým sankcím. Stát a vláda v Šen-čenu měly poskytnout podporu ve výši třiceti miliard dolarů. O tom, zda tyto aktivity jsou tajné, jak říká Bloomberg, lze debatovat. Huawei si vlastní čipový řetězec skrze síť mnoha firem (vlastní spin-offy i investice do startupů a podobně) buduje už nějakou dobu, o čemž jsme na Lupě psali. Spouštěčem byly právě americké sankce a odstřižení od dodavatelského řetězce. Mezi taktiky Číny patří i přetahování odborníků, včetně těch českých.





Ostatně o vybudování čipového průmyslu se snaží celá Čína. Stát například v Šen-čenu investuje 1,7 miliardy dolarů do nové waferové produkce, popsal Nikkei Asia.

Německo začíná otáčet ve svém neutrálním až kladném přístupu k Huawei. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeser pro Handelsblatt uvedla, že je země odhodlána odstranit ze svých sítí systémy, které by mohly představovat hrozbu, a to nehledě na náklady. Dále uvedla, že firmy o problému věděly dost dlouho, aby se přizpůsobily. Odhady mluví o tom, že Huawei představuje asi 60 procent vybavení německých sítí. Deutsche Telekom Huawei dlouhodobě nakupuje.

Výsledky firmy Nvidia v druhém kvartálu jsou velkolepé. Tržby vyskočily z 6,7 na 13,5 miliardy dolarů, v datacentrech byl skok z 3,8 na osm miliard. Čísla jsou hnaná poptávkou po počítání kolem LLM a prvků umělé inteligence, kam Nvidia systematicky investuje a díky CUDA a svým akcelerátorům se těžko dohání.

IBM prodává Weather.com, konkrétně The Weather Company. Většinu aktiv získává investiční fond Francisco Partners. IBM podnik kupovala v roce 2016 za dvě miliardy dolarů s tím, že data z Weatheru budou užitečná pro Watsona a umělou inteligenci. Nový majitel prozatím plány neodhalil.

Macom od Wolfspeedu kupuje jeho radio frequency (RF) byznys, a to za 75 milionů dolarů. Wolfspeed uvádí, že se chce více soustředit na aktivity kolem polovodičů do automotive, průmyslu a energetiky, který i díky solárům a elektromobilitě akceleruje. Wolfspeed je jedním z investorů do posilování čipové výroby v Evropě.

Phoronix zveřejnil test počítače SiFive VisionFive 2, tedy desky s procesorem RISC-V. V podstatě jde o první cenově dostupnou variantu se čtyřmi až osmi GB RAM a čtyřjádrovým procesorem.

Vyšel LibreOffice 7.6. Mezi vylepšení patří motivy pro dokumenty a řada dalších drobnějších úprav.

Broadcomu nakonec zřejmě projde nákup VMwaru za více než 60 miliard dolarů. Možný nový majitel se snaží rozptýlit obavy, že udusí investice, a naopak slibuje posilování v miliardách dolarů.

Saúdská Arábie spustila fond s 200 miliony dolarů na podporu začínajících startupů včetně těch zahraničních. Jde o další krok této země směrem k moderní ekonomice, bin Salman dlouhodobě pumpuje desítky miliard dolarů do Silicon Valley a dalších oblastí. Skrze SoftBank je například angažovaný v ARMu. Saúdové také mají přítomnost v telekomunikacích, jako jsou Vantage Towers vyčleněné z Vodafonu.

Pivotal Commware získává investici 102 milionů dolarů na rozvoj milimetrových vln 5G. Soustředí se na repeatery RAN a Fixed Wireless Access. Firma už si celkově přišla na 201 milionů dolarů.

Čtení na Cnews.cz: Herní handheld Legion Go od Lenova. Nové ovladače výrazně zvedly výkon grafik Intel Arc A380. Half-Life 2 s podporou RTX a DLSS. Nvidia uvádí DLSS 3.5. Socket LGA 1851 dostane tři generace procesorů Intel. Nové nejvýkonnější procesory AMD Threadripper.