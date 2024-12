Qubity: Automatizované testování kvantových počítačů, topologický qubit, kvantová migrace

Kvantové počítače

Výzkumníci z Korea Institute of Science and Technology (KIST) úspěšně implementovali kvantové simulace molekulární struktury pomocí jednofotonových quditů. Využili Variational Quantum Eigensolver (VQE) k odhadu vazebních délek a energií základních stavů molekul, jako jsou vodík (H₂) a lithiumhydrid (LiH), v rozměrech až 16 dimenzí. Qudit, který zvládá více stavů než běžný qubit (qubit používá dva stavy, qudit pak n stavů, a tím pádem do jednoho quditu můžete dát více informací), byl vytvořen pomocí orbitálního momentu hybnosti jednofotonového stavu. Tento přístup eliminuje potřebu náročné korekce chyb a dosahuje chemické přesnosti s menšími zdroji. V principu tato technologie překonává omezení tradičních qubitových systémů v efektivitě a škálovatelnosti, nicméně pro většinu typů qubitů těžce dosažitelné.

Společnost Orange Quantum Systems představila OrangeQS Max, první automatizovaný systém pro testování kvantových čipů s více než 100 qubity. Tento systém, vyvinutý ve spolupráci s IQM Quantum Computers, umožňuje kompletní charakterizaci kvantových čipů, od chlazení po generování reportů, s minimální manuální intervencí. OrangeQS Max zrychluje vývoj kvantových čipů a posiluje evropský kvantový ekosystém tím, že poskytuje robustní infrastrukturu pro další generace kvantových technologií. Systém je již dostupný a může být přizpůsoben potřebám zákazníků.

Autor: Orange Quantum Systems

Turecko představilo svůj první kvantový počítač QuanT, pětiqubitový systém vyvinutý na TOBB University of Economics and Technology (TOBB ETÜ). Tento historický milník symbolizuje pokrok země v oblasti kvantových technologií. QuanT je údajně navržen pro aplikace v kryptografii, umělé inteligenci, obraně a materiálových vědách. Projekt zahájený v roce 2010 je součástí širšího úsilí Turecka o dosažení technologické suverenity. TOBB ETÜ také oznámila plány na vytvoření Superconducting Quantum Chip Production House, což podpoří další vývoj kvantových technologií.

Tým vedený společností Quantinuum spolu s Harvard University a Caltech vytvořil první experimentálně prokázaný topologický qubit. Tento qubit, založený na Z₃ torickém kódu, využívá exotické kvazičástice nazývané anyony, které poskytují přirozenou ochranu kvantové informace proti chybám. Experimenty byly provedeny na kvantovém procesoru H2 na bázi uvězněných iontů od Quantinuum. Topologický qubit ukládá informace v prostorových a splétacích vlastnostech systému, což snižuje nároky na korekci chyb. Další fáze zahrnují prokazování univerzality systému a zlepšování jeho schopností pro praktické aplikace.





Společnosti Toshiba a RIKEN úspěšně vyvinuly spojku mezi supravodivými qubity Double-Transmon Coupler, která dosahuje fidelity dvouqubitových operací 99,90 procenta.

Kvantové algoritmy a software

Společnost Quantinuum oznámila InQuanto v4.0, nejnovější verzi své platformy pro kvantovou výpočetní chemii, která zavádí nativní podporu grafických procesorů díky integraci s cuQuantum SDK od Nvidie. Tato aktualizace zlepšuje schopnost platformy simulovat složité chemické systémy s využitím metod tenzorových sítí poháněných GPU, čímž otevírá cestu hybridnímu kvantově-klasickému „superpočítači“ ve výpočetní chemii.

Společnost Alice & Bob uvedla na trh emulátor logických qubitů nazvaný Felis 1.0, který je navržen pro vývoj kvantových algoritmů odolných vůči chybám. Postaven na platformě IBM Qiskit, Felis umožňuje simulaci a optimalizaci algoritmů pro logické qubity, zejména pro architekturu „cat qubits“ společnosti Alice & Bob, která výrazně snižuje nároky na korekci chyb. Felis je dostupný na GitHubu a integrovaný s platformou Classiq.

Kvantová bezpečnost

Osmnáct národních (kyber)bezpečnostních autorit, mezi nimi i NÚKIB, vydalo spojené prohlášení ohledně přechodu na postkvantovou kryptografii. Hlavní body jsou:

Přijetí PQC: Používejte standardizované algoritmy PQC, počínaje hybridními řešeními během přechodu.

Rizika: Uložená zašifrovaná data by mohla být později dešifrována („store-now, decrypt-later“) a zpoždění při migraci by mohlo způsobit, že systémy budou vystaveny riziku.

Doporučení: Posoudit kvantová rizika, vytvořit plány přechodu, stanovit priority kritických systémů do roku 2030 a podpořit výzkum a spolupráci v oblasti PQC.

Spolupráce: Byl zřízen evropský pracovní proud pro PQC, který má tento přechod řídit, přičemž se podporuje aktivní účast členských států EU.

Po nějakém čase jsem dal dohromady samostatný článek s názvem „Blíží se kvantová bouře, která přepíše pravidla šifrování. Připravit se je potřeba už dnes“, kde shrnuji všechny zásadní informace o kvantové hrozbě a postkvantovém šifrování, co se udály za poslední dobu.

Kvantové vzdělávání

GÉANT právě spustil svou Quantum Tech eAcademy. Spustil jen několik prvních bloků o základech kvantové informatiky. Takových kurzů je tam více. Ale je tam také jeden blok o ETSI Standard Key Exchange APIs, která je docela unikátní a relevantní pro kvantovou distribuci klíče (QKD). Navíc jejich plán, jak ukazuje obrázek níže, je docela ambiciózní a zaměřuje se hlavně na kvantovou komunikaci. Něco takového zde chybí. Těším se na to.

Autor: GÉANT

Kvantový byznys, investice a politika

IQM prodala svůj další pětiqubitový IQM Spark na Tchaj-wan.

Indie v rámci svého National Quantum Mission programu vybrala osm startupů, které dostanou přímou podporu ve formě nové infrastruktury, mentoringu, napojení na průmysl a podobně. Vybranými jsou: QNu Labs (kvantová komunikace), QPiAI (supravodivé kvantové počítače), Dimira Technologies (hardware pro kryogeniku), Prenishq (lasery), QuPrayong (optické atomové hodiny), Quanastra (supravodivé detektory), Pristine Diamonds (diamantové materiály pro kvantové technologie) a Quan2D Technologies (jednofotonové detektory).

Nová zpráva od The Quantum Insider odhaluje rychle rostoucí zájem o trh kvantové bezpečnosti, jehož hodnota má vzrůst ze současných 0,7 miliardy dolarů na přibližně 10 miliard dolarů do roku 2030, s očekávaným ročním růstem přesahujícím 50 procent. Tento trh zahrnuje klíčové technologie, jako jsou postkvantová kryptografie (PQC), kvantová distribuce klíčů (QKD), kvantový internet a kvantové generátory náhodných čísel (QRNGs).

Vypadá to, že francouzská vláda nabídla 1,125 miliardy eur za část Atosu zaměřenou na superpočítače a kvantové počítače.