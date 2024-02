Qubity: Češi spoluvyvíjí kvantový počítač, nové pasti na atomy, ČVUT v IBM Quantum Network

Kvantovky v Česku

ČVUT se stala první českou institucí, která se připojila do IBM Quantum. IBM Quantum je placená služba IBM pro přístup k jejím kvantovým počítačům skrze cloud a dalším zdrojům. Spolupráce s IBM pak zahrnuje i další: výzkum v oblasti kvantových počítačů a kvantového softwaru v oblastech, jako jsou optimalizace, kvantové strojové učení, kvantové inženýrství a kvantové programování.

A Česko se také zapojilo do projektu vývoje fotonického kvantového počítače Epique.

Kvantové počítače

Švédský startup ConScience uvádí na trh své první kvantové zařízení Qubit-in-a-box 0 (QiB0). Toto zařízení může demonstrovat jednoduché kvantové procesy a kalibrovat a ověřovat výkonnost řídicích systémů kvantových počítačů. Zařízení QiB0 využívá supravodivou technologii a je vybaveno čtyřmi jednoduchými qubity s dlouhou koherencí až 80 µs a dvěma koplanárními vlnovodnými (CPW) rezonátory s vysokým faktorem kvality. Takové zařízení může být užitečné pro výzkumné skupiny, vzdělávání, ale i pro společnosti, které supravodivé kvantové počítače vyrábějí.





Zařízení na testování kvantových počítačů QiB0 Autor: ConScience

Kvantové technologie

Infleqtion představil první komerční platformu na bázi studených atomů desqtopMOT. DesqtopMOT je platforma primárně určená pro vzdělávání, ale může být použita i pro výzkum. Jedná se o magneticko-optickou past, kde lze uvěznit atomy a pak s nimi experimentovat. Navíc se jedná o platformu, která není skrze cloud, ale můžete si ji koupit do vlastní laboratoře.

Výuková platforma desqtopMOT pro experimentování s chladnými atomy Autor: Infleqtion

Pár měsíců zpět jsem psal o britském startupu Aquark Technologies, který demonstroval schopnost udržet neutrální atomy v pasti v malém zařízení zavěšeném pod dronem. Nyní stejnou technologii ověřili/prověřili i vědci z University of Birmingham. Obvykle se pro uvěznění neutrálních atomů používají tzv. magneto-optické pasti (MOT), kde se používá kombinace laseru a magnetického pole. Avšak právě ta magnetická část je poměrně prostorově výrazná. U Aquark dosáhli stejných výsledků kontroly neutrálních atomů jen za pomocí laserů bez magnetického pole. To značně zjednodušuje jejich zařízení, a proto byli schopni jej podvěsit pod dron. Vlastně to dost možná může být platforma/technologie budoucnosti. Jakmile jste schopni uvěznit a kontrolovat neutrální atomy, můžete na to navěsit spoustu aplikací jako atomové hodiny, inerciální navigace, RF přijímač, gravimetrie a další. A samozřejmě čím menší, tím lepší.

Detail vakuové minikomůrky, kde jsou pak pomocí laseru uvězněné neutrální atomy Autor: Aquark

Kvantové sítě

Britský startup Nu Quantum a gigant Cisco získaly kontrakt od britské vlády na projekt LYRA. Jeho cílem je vytvořit nasaditelný prototyp modulární, do racku montovatelné a škálovatelné jednotky kvantového datového centra. Bude se jednat o řídicí moduly, které budou mít různá optická rozhraní, aby mohly podporovat různé modality kvantových počítačů a různé vlnové délky. Nebo, jednoduše řečeno, jde o systém, který zvládne propojit různé kvantové počítače do jednoho velkého kvantového datacentra.





Kvantový byznys, investice a politika

A ještě jedna novinka u Infleqtion. Ten získal akvizicí dvě společnosti zabývající se integrovanou fotonikou. První je SiNoptiq, startup založený v 2022, který je známý tím, že jeho fotonika má velmi nízké ztráty fotonů a jeho integrovaná platforma umí pracovat i s výkonnějšími lasery. Druhou společností je rovněž v roce 2022 založená Morton Photonics zabývající se vývojem pokročilých fotonických křemíkových komponent a subsystémů. Celkem Infleqtion získává i 40 velmi zajímavých patentů. Jedná se již o druhou a třetí akvizici Infleqtionu.

A ještě jedna akvizice. Britský startup ORCA Computing, který pracuje na fotonických kvantových počítačích, získal divizi americké GXC zaměřené na integrovanou fotoniku. Získaná divize vyvinula architekturu nazvanou Photonic Tensor Core (PTC), která poskytuje ultranízkoztrátové fotonické integrované obvody pro fotonickou komunikaci a výpočty.

Pěkné shrnutí evropské kvantové politiky najdete na euronews.com, kde se i zamýšlí, zda kvantové počítače nebudou brzy další z regulovaných oblastí. Vždyť ty kvantové počítače mají přece potenciál prolomit veškeré šifrování.

Další pokračování u sítě evropských kvantových počítačů v rámci EuroHPC JU. Nyní se vypsala veřejná soutěž na dodání kvantového počítače do Francie (projekt EuroQCS-France). Bude se jednat o digitální (univerzální) fotonický kvantový počítač s minimálně 10 qubity.