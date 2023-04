Qubity: Evropský kvantový simulátor, vylepšené QAOA, proč jsou kvantové akcie dole

Kvantové počítače

Evropský Quantum Flagship spouští projekt PASQuanS2 s rozpočtem 16,6 milionu eur. Cílem projektu je vyvinout kvantový simulátor, který bude schopen simulovat až deset tisíc atomů. Jedná se pokračování předchozího projektu PASQuanS, který měl stejný cíl, jen simuloval mnohem méně atomů. Projekt vede Max Planck Institute of Quantum Optics, ale celkově se skládá z 25 institucí a startupů napříč EU (Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko a Slovinsko).

Na Quantum Zeitgeist vydali další článek o další velké postavě kvantového světa, a sice o Johnu Preskillovi. Preskill je autorem známé zkratky NISQ nebo kvantových korekčních mechanismů. A také je držitelem profesorské pozice Richarda Feynmana na Caltechu (ano, v USA některé profesorské pozice mají název na počest významných vědců).

Kvantový software

Na blogu qiskit.com je další pěkný příspěvek. Tentokrát velmi praktický, kde vám ukážou něco z kvantových optimalizací, konkrétně tzv. maximal covering location problem. Ten lze namapovat na vyhledávací problém s určitými restrikcemi.

Zapata Computing získal patent na tzv. Robust Amplitude Estimation (RAE). Amplitude estimation je jeden ze základních kvantových algoritmů, který je základem různých aplikací, ale i dalších složitějších algoritmů. Zde vylepšená verze RAE se chlubí tím, že má menší výpočetní nároky jak na qubity, tak i časové. Mohl by tedy jít věrohodně použít dříve než konkurence s originálním algoritmem.

Q-Ctrl, který je světovým hráčem v optimalizaci kvantového hardwaru, vydal vlastní QAOA solver. QAOA je dominantní kvantový algoritmus pro optimalizace, který funguje docela dobře. Ale jen na kvantových simulátorech. Pokud jej použijete na reálném současném kvantovém procesoru, nejste daleko od obyčejného statistického počítače. Nicméně Q-Ctrl se chlubí tím, že díky jejich optimalizacím a redukcím kvantových chyb (v rámci Fire Opal) může QAOA fungovat mnohonásobně lépe i na současných kvantových procesorech.





Kvantové technologie

Tým evropských badatelů vylepšil postup generování kvantových náhodných čísel z kvantových stavů vakua. Jejich technologie těží opravdová náhodná čísla z říše kvant rychlostí 100 gigabitů za sekundu, což je nový rekord. Dosavadní rekord přitom pokořili o jeden řád. Pokračování na osel.cz a originální PR v angličtině najdete na phys.org.

Vědci z Humboldt-Universität zu Berlin představili nový integrovaný zdroj jednotlivých fotonů na bázi NV center v diamantech. Unikátnost tohoto zdroje je velká frekvenční stabilita generovaných fotonů, jinak řečeno, všechny fotony mají opravdu stejnou barvu.

Umělecké zobrazení NV-center v diamantech jako zdroje fotonů Autor: Humboldt-Universität zu Berlin

Kvantová bezpečnost

Francouzský gigant Atos se v rámci své služby Eviden pouští i do kvantově odolného šifrování (PQC). Konkrétně jejich Trustway Proteccio Hardware Security Module (HSM) bude brzy podporovat i PQC algoritmy díky spolupráci s CryptoNext Security.

Kvantový byznys, investice a granty

Na některých organizacích si dělají výzkum tak nějak pro sebe a pro publikace. Ale někde, i v případě základního výzkumu pro kvantové počítače, hodně extenzivně spolupracují se startupy. Přehled 10 nejaktivnějších najdete zde.

Výzkumná agentura Wellcome Leap oznámila svůj program Quantum for Bio, jehož cílem by mělo být podpořit výzkum a vývoj aplikací kvantových počítačů pro oblast zdravotnictví. A k tomu má připravených 50 milionů dolarů pro dva různé typy výzev.

Startup ze Singapuru Horizon Quantum Computing získal v investiční sérii A 18,1 milionu dolarů.

A další kvantový hráč z burzy zveřejnil výsledky, tentokrát IonQ. Ten oznámil tržby 11,1 milionu dolarů s tím, že to hodně narostlo poslední kvartál. A dále má předběžně dohodnuté zakázky (tzv. bookings) za 24,5 milionu dolarů pro rok 2023. Jinak celkově, jako všichni, je ve ztrátě 48,5 milionu dolarů.

Objevují se spekulace, že významné pokroky v AI, například ChatGPT, mohou v některých firmách přesměrovat peníze pro inovace z kvantových počítačů do AI, kde je zisk mnohem blíže Autor: imgflip.com

Někteří z vás mají jako koníčka investice do akcií a jsou zde i ty kvantové. Avšak, jak poslední dobou píšu, vypadá to spíše neslavně. Co za tím je, proč ty propady jsou od 70 do 90 procent? To se snaží nastínit zde. Jedna z hlavních příčin může být, že se na burzu dostaly neorganicky skrze SPAC místo toho, aby na burzu dorostly organicky.

Spekuluje se, že v dalším kole omezení vývozu do Číny se USA více zaměří i na technologie kolem kvantových počítačů.

Ať si o tom myslíte cokoliv, diverzita a inkluze je téma i v kvantovém byznysu.

Dále spolupráci oznámili izraelský Classiq a KPMG Global Quantum Hub. Cílem je spojit síly a nabídnout nejlepší řešení společným zákazníkům.

Finský vývojář a výrobce kvantových počítačů IQM expanduje a otevírá svou kancelář v Singapuru pro celou APAC oblast. Je fajn vidět, že i evropské firmy proráží ve světě.

Kanadský startup Agnostiq získal v rozšířeném investičním seed kole 6,1 milionu dolarů. Agnostiq je kvantově softwarový startup pracující na nástroji Covalent, tzv. open-source workflow orchestration platformě.

V Nizozemí v rámci Quantum Delta NL spouští program Infinity. Jedná se o program na podporu vznikání kvantových startupů formou spin outu, tedy z univerzitního výzkumu či týmů. Program Infinity je pomůže provést celým procesem. Navíc Quantum Delta NL funguje i jako VC investor, takže mohou získat i první investice.

AWS oznámilo spolupráci s Element Six na vývoji syntetických diamantů. AWS se konkrétně zajímá o syntetické diamanty s jasně definovanými nečistotami (NV centra) pro využití pro kvantové počítače, kvantové sítě i kvantové senzory.