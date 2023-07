Qubity: Kvantové nesmysly, kterým věří programátoři, a supravodivá kamera s 0,4 Mpx

Kvantová mechanika

Čtivý úvod do duality vln a částic, tedy že v kvantovém světě se vše chová jako vlna a jako částice zároveň, najdete zde.

Kvantové počítače

Quantinuum se svým kvantovým procesorem dosáhlo dalšího milníku ve smyslu Quantum Volume, a to hodnoty 219, tedy 524 288, konkrétně se svým modelem H1–1. Prakticky to znamená, že je schopno věrohodně provést hlubší výpočty (více kvantových operací) za použití více qubitů. Dále oznámilo, že chyba kvantové dvouqubitové operace se dostala na 0,13 procenta. Jejich cílem je tohle číslo zmenšovat faktorem 10 každý rok.

Moc krásný příspěvek Falsehoods Programmers Believe About Quantum Technology, tedy nepravdy o kvantových počítačích, kterým věří programátoři. Tady je pár vybraných: Všechny kryptografické algoritmy jsou lousknutelné Shorovým algoritmem – kvantové počítače jsou jedinou aplikovatelnou technologií ze všech kvantových technologií – kvantové počítače by měly být chlazené ve vesmíru, neboť tam už je zima – kvantové počítače nahradí ty klasické – kvantové počítače zničí blockchain včetně Bitcoinu a dalších – 8 qubitů daných dohromady je qubyte a mnoho dalších.

Vědcům z University of Maryland se podařilo dosáhnout doby koherence u supravodivých fluxoniových qubitů 1,43 milisekundy. To je desetkrát lepší než předešlý nejlepší čas. Jednoduše řečeno, čím delší doba koherence, tím více kvantových operací stihneme. Tohoto výsledku se podařilo dosáhnout hlavně optimalizací řízení qubitů.

Dále výzkumníci Lawrence Berkeley National Laboratory demonstrovali kvantové provázání (tzv. CNOT kvantovou operací) na dvou supravodivých qutritech, a to s vysokou fidelitou. Qutrit je podobný jako qubit, jen může nabývat tří hodnot místo jen dvou, a to včetně jejich superpozicí-kombinací v jeden moment.

Kvantové algoritmy a software

Vědci z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne si hrají s kvantovými neuronovými sítěmi (QNN – Quantum Neural Networks), avšak ne pro nějaké klasické úkoly, ale tato QNN byla připravena pro učení se kvantové mechaniky. Zásadním výsledkem této práce zatím je, že pro danou QNN stačilo jen velmi málo příkladů, a to ještě jednoduchých, aby pochopila komplexnost dynamiky kvantového provázání. U klasických neuronových sítí potřebujete naopak obvykle velké množství dat pro učení se.

Kvantová bezpečnost

Vědci z University of Vienna experimentálně demonstrovali bezpodmínečně bezpečný systém pro digitální platby, tedy například kreditní kartou. Základním předpokladem je, že banka pošle na klientovo koncové zařízení pár fotonů, z nichž vzejde kvantově-bezpečný token – kryptogram, který následně funguje jako jednorázová kreditní karta. Tento kryptogram pak obchodník ověří u banky, což platbu dovrší. Zatím to zní spíš jako sci-fi, zvláště kvantová komunikace až do telefonu, ale jednou na to dojde.

SandboxAQ a Vodafone provedly test, tzv. proof-of-concept, VPN s kvantově odolným šifrováním. Použity byly běžné chytré telefony se softwarovými úpravami, které následně podporovaly kvantově odolné šifrování (PQC) a budou se standardizovat v NIST.

Banka HSBC v Londýně začne testovat kvantovou distribuci klíče (QKD) za pomoci britského operátora BT, Amazonu a Toshiby. Tento testovací spoj propojí ředitelství v centru Londýna s centrálním datacentrem banky, které je vzdálené 62 km, a tím zabezpečí jejich komunikaci na novou úroveň.

Kvantové technologie

To jsou pořád kvantové počítače a sítě. O senzorech toho moc není, a přitom jsou nejblíže nasazení. Zde je pěkný článek, který čtivě téma kvantových senzorů přibližuje.





Výzkumníci z amerického NIST představili svůj nejnovější výtvor, a to supravodivou kameru schopnou detekovat jednotlivé fotony s rozlišením 0,4 megapixelu (tedy 400 000 pixelů – detektorů). Jedná se o 400krát větší zařízení než předchozí největší. Kamera je extrémně citlivá (téměř jednotlivé fotony), velmi rychlá a pracující v oblasti viditelného, infračerveného a ultrafialového světla. Avšak protože je to supravodivé, je potřeba kryogenika na chlazení. Hlavní důvod zlepšení, tedy schopnosti obsloužit tolik pixelů, leží v nové vyčítací sběrnici, kterou v NIST vyvinuli.

Supravodivá kamera se 400 tisíci pixely schopnými detekovat jednotlivé fotony na jednom čipu Autor: NIST

Kvantový byznys, investice a granty

Nomad Atomic je australský startup, který se zaměřuje na kvantové senzory. Právě získal investice za 12 milionů australských dolarů. Jedním z produktů, na kterém pracují, je kvantový gravimetr, který je docela malý, celé se to vejde do krabičky 20 × 20 × 30 centimetrů – to je hodně pěkné zmenšení.

Německý startup Quantagonia oznámil uzavření svého seed investičního kola o hodnotě 4,3 milionu eur. Quantagonia je kvantově-softwarový startup, který vyvíjí svou hardwarově agnostickou hybridní platformu zatím primárně pro optimalizační problémy, simulace a úlohy ve strojovém učení. Součástí je i AI, které danou úlohu analyzuje, optimalizuje a různé části výpočtu pošle na kvantový počítač, CPU, GPU podle toho, kde je to nejvýhodnější. Navíc zde máme českou stopu, kde mezi investory je i český Tensor Ventures, pro který je to už druhá oznámená kvantová investice po QC82.

Startup Quside v rámci investiční série A získal přes 10 milionů eur. Quside pracuje s fotonikou a zatím mezi svými produkty má hlavně kvantové generátory náhodných čísel.