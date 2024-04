Qubity: Kvantové ovládání protéz, pokroky v chemických simulacích, kvantové počítání naslepo

Kvantovky v Česku

Na IT4Innovation jsou s blížícím se příchodem kvantového počítače čím dál aktivnější. Tady je pozvánka na jejich další seminář Solving Optimisation Problems Using the NISQ Era Quantum Computers. Kurz je zdarma, pro začátečníky a středně pokročilé, online nebo v budově IT4Innovations národního superpočítačového centra v Ostravě.

Kvantové počítače

Pěkný shrnující článek na téma „Cesta k 10 tisícům qubitů a k čemu nám budou“. Diskutují tam čtyři typy: supravodivé, fotonické, neutrální atomy a uvězněné ionty. Ani jeden z nich to nemá úplně přímočaré. Nejblíže jsou neutrální atomy (rekord je šest tisíc qubitů), ale je nejisté, jak budou použitelné pro velký výpočet (minimálně je to docela dost pomalé).

Quantinuum opět vylepšila své qubity z uvězněných iontů a stanovila Quantum Volume hodnotu na 220 a fidelitu kvantových operací na 99,914 procenta na jejich H1–1 kvantovém procesoru s 20 qubity. Dá se říci, že se jedná o kvantový procesor se zatím největší kvalitou.





Horizon Quantum Computing staví unikátní testbed pro kvantové počítače. Abychom naplno využili potenciál kvantových počítačů, hlavně s ohledem na hybridní výpočty, je žádoucí, aby hardware a software byly co nejlépe a nejblíže integrovány. V rámci testbedu použije Horizon svůj kvantový software, kvantový procesor od Rigetti a řídicí systém od Quantum Machine. Neméně zajímavé je, že se jedná o firmy z různých světadílů, konkrétně ze Singapuru, USA a Nizozemí.

Schéma webové sady IDE a kompilátoru Triple Alpha společnosti Horizon spolu s backendovým serverem, integrovaným s kvantovým procesorem Novera společnosti Rigetti a kvantovým řadičem OPX1000 společnosti Quantum Machine Autor: Horizon Quantum Computing

Kvantový software a algoritmy

Novonesis a Kvantify oznámily, že společně provedly první výpočet enzymatické reakce pomocí kombinace klasických a kvantových počítačů. To ukazuje, jak budou v budoucnu spolupracovat kvantové a klasické počítačové systémy. Použitý enzym, karboanhydráza, katalyzuje přeměnu CO 2 a vody na kyselinu uhličitou, což je důležité pro mnohé biologické procesy, včetně regulace pH krve a transportu oxidu uhličitého. Tento přístup má potenciál ušetřit značné množství času a zdrojů, které by byly jinak vynaloženy na experimenty. Použit byl nový kvantový algoritmus z rodiny VQE zvaný FAST-VQE od Kvantify.

Kvantová bezpečnost a sítě

Vědci z University of Oxford provedli experimentální potvrzení tzv. kvantového počítání naslepo. Jde o velmi zajímavý kvantový protokol, který vám umožní z vašeho domu se skrze kvantovou síť připojit ke kvantovému počítači, tam provést výpočet a výsledky dostat zpátky. Síla tohoto protokolu vězí v tom, že ani vlastník kvantové sítě či kvantového počítače nedokážou zjistit, co jste počítali a co bylo výsledkem. To znamená, že můžete provést i citlivé výpočty u vašeho konkurenta/nepřítele a je to bezpečné. To samo o sobě není nové. To, co zde přidali nového, je ověření, že vrácený výpočet je správně.





Startup z New Yorku, Qunnect, stanovil nový rekord pro přenos v kvantové síti, kde se v rámci kvantové sítě GothamQ po běžných optických vláknech dostal na přenos 500 tisíc kvantově provázaných (v polarizaci) párů fotonů za sekundu s fidelitou 99 procenta na 34 kilometrů.

Kvantový magnetometr na bázi NV center Autor: Q.ANT

Kvantové technologie

Mladý německý startup Q.ANT představil svůj kvantový magnetometr na bázi NV center. Ten se vyznačuje tím, že je velmi malý (velikost krabičky na brýle) a velmi citlivý (až po picotesla), a to až tak, že je schopný detekovat magnetické pole generované elektrickými biosignály, například pro ovládání svalů. Q.ANT v blízké době na protéze ruky předvede, jak snímač magnetického pole detekuje signály z lidských svalů a přenáší je do protézy, která se pak během milisekund sevře v pěst. Avšak ten rozsah využití je velký.

Kvantový byznys, investice a politika

Francouzský startup Welinq je dalším kvantovým startupem, který dosáhl na EIC Transition grant v hodnotě 2,5 milionu eur. Welinq pracuje na kvantových pamětech na bázi neutrálních atomů, komponentě kritické pro budoucí propojení kvantových sítí a kvantových počítačů.