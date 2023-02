Qubity: Na co si dát pozor při koupi kvantového počítače, kvantové provázání uvězněných iontů

Kvantovky v Čechách

Na Lupě najdete článek, který popisuje investici českého deep tech fondu Tensor Venture do amerického startupu QC82, který pracuje na integrovaných fotonických kvantových počítačích. V článku najdete i mé citace, kde se snažím zjednodušeně vysvětlit, jak funguje fotonický kvantový počítač na bázi měření (takzvaný measurement-based quantum computing).

Kvantové počítače

Na QCR najdete pěkný příspěvek ohledně možnosti mít vlastní kvantový počítač „doma“ (takzvaně on-premise). To je občas žádoucí z technických důvodů, jako je zpoždění (obzvláště významné pro hybridní výpočty) nebo když je problém (legální nebo strach ze špionáže) přenést data někam do zahraničí. Každopádně při pořízení kvantového počítače domů si musíte dát pozor na pár věcí, které jsou popsány právě v tomto příspěvku.

Společnost Rigetti je jedna z těch největších kvantových společností, které pracují na full stack kvantovém počítači (na bázi supravodivých qubitů). Avšak její zakladatel, Chad Rigetti, po kterém je společnost pojmenovaná, ji opouští. Jak to s Rigetti bude dál bez jejího zakladatele? Pěkný článek o Rigetti, její historii a perspektivě najdete tady.

Kratší článek o rozdílech mezi digitálními (gate based) kvantovými počítači a kvantových annealerech.

Čína se chlubí, že po USA (IBM) a Kanadě (D-Wave) je třetí zemí, která umí dodat kompletní kvantové počítače zákazníkům (ve skutečnosti až čtvrtá, viz ORCA v UK). V tomto případě čínské Origin Quantum dodalo nejmenovanému zákazníkovi svůj kompletní kvantový počítač Wuyuan s 24 supravodivými qubity.





Rigetti zpřístupnila svůj nejnovější procesor Aspon-M-3 všem uživatelům Amazon Braket.

Kvantový software

Qiskit v0.40 je venku. Mezi nejdůležitější novinky patří nové funkce pro import QASM 3.0 do Qiskitu, vylepšení výkonu v transpiléru (Sabre layer), vylepšení algoritmů pro syntézy více Cliffordů, lineárních funkcí a permutací a ukončení podpory Pythonu 3.7.

Kvantová bezpečnost

Na The National Interest najdete zajímavou esej na téma „Pokud Čína prolomila šifrování v USA, proč by nám to řekla?“

Japonská certifikační autorita přidala certifikáty a klíče do své platformy pro IoT od společnosti Quantinuum, konkrétně jejich řešení Quantum Origin. Quantum Origin je platforma pro generování bezpečnějších klíčů generovaných pomocí kvantových počítačů. Používají zde tedy kvantové počítače jako kvantové generátory náhodných klíčů. Což má tu výhodu, že tento způsob je verifikovatelný a potenciálně certifikovatelný.

Kvantové sítě

Vědcům z University of Innsbruck se povedlo kvantově provázat uvězněné ionty vzdálené od sebe 230 metrů. Ty byly provázané pomocí kvantově provázaných fotonů (skrze 500 metrů dlouhý optický kabel) a následného prohození provázání (entanglement swapping) z fotonu na uvězněný iont. Je to pěkná demonstrace, jak by v budoucnu mohl být entanglement distribuován napříč několika nody. Jedná se tak o rekordní vzdálenost. Zatím byla maximálně v rámci jedné laboratoře.

Vzdělávání

Tady najdete seznam dvaceti magisterských programů zaměřených na kvantové počítače. Převážně z USA, ale i Austrálie, UK, Německa, Španělska, Dánska a dalších zemí.

Kvantový byznys, investice a granty

Americké ministerstvo energetiky rozdalo 9,1 milionu dolarů pro třináct projektů, které cílí na využití kvantové informatiky a vývoj kvantových počítačů pro výzkum v oblasti jaderné fyziky a energetiky.

Čínský startup TuringQ uzavřel investiční kolo Series A v hodnotě sta milionů juanů. TuringQ pracuje na full stack kvantovém fotonickém počítači.

Spin-outu z Googlu, Sandbox AQ, se daří obzvláště v obranném sektoru (taky najali spoustu bývalých vojáků) a u US Air Force získalo grant na výzkum kvantových navigačních systémů.

Australské Q-Ctrl ukončilo B-1 investiční kolo a získalo 27,4 milionu dolarů, což vede k celkové evaluaci 52 milionů dolarů.

Dále PsiQuantum (fotonické kvantové počítače) podepsalo kontrakt s DARPA ohledně projektu Utility-Scale Quantum Computing (US2QC). Tento výzkum je pokračování předchozí spolupráce PsiQuantum s US Air Force. Program US2QC je program, jehož cílem je se podívat na různé podceňované technologie, které by mohly přinést plnohodnotný kvantový počítač dříve, než se předpokládá u těch v současnosti nejčastějších, jako jsou supravodivé či uvězněné ionty.

Na stejném projektu US2QC není jen PsiQuantum, kontrakt podepsal i Microsoft kvůli svému výzkumu v oblasti topologických qubitů a pak ještě i Atom Computing se svým výzkumem v oblasti kvantových počítačů na bázi neutrálních atomů.

Mezi USA a Indií probíhají jednání ohledně většího propojení vlastních kvantových ekosystémů.