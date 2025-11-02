Qubity: Nvidia chce ovládnout i quantum, rekord z Olomouce, atomové hodiny v ponorkách

Kvantové počítače
Nvidia představila NVQLink – otevřenou architekturu/interconnect pro nízkolatenční, vysokopropustné přímé propojení kvantových procesorů (QPU) s GPU superpočítači a softwarem CUDA-Q. Cílí na těsně spojené hybridní systémy, kde na GPU běží řídicí algoritmy pro kalibraci a kvantovou korekci chyb v reálném čase a QPU provádí kvantové operace. Platforma má nativní podporu 17 výrobců QPU a pěti dodavatelů řídicích systémů (mimo jiné Atom Computing, IonQ, Pasqal, Quandela, Rigetti, Keysight či Qblox) a je nasazována v devíti amerických národních laboratořích (například Oak Ridge, Berkeley Lab, Los Alamos). Klíčové je sjednocené hardwarových a softwarových rozhraní: QPU a kontroléry se přes NVQLink připojují přímo do AI/HPC uzlů s GPU, takže aplikace CUDA-Q mohou bez kopírování orchestrace kombinovat CPU/GPU výpočty s kvantovými obvody a škálovat hybridní algoritmy a QEC cykly při minimální latenci.
Tímto krokem si Nvidia extrémně upevňuje svou pozici v celém sektoru kvantového počítání aniž by (zatím) vyvíjela vlastní kvantový procesor. To je pro Nvidii značný win-win přístup, protože nenesou to obrovské riziko toho, který qubit to dotáhne do konce. Navíc pozice Nvidie je taková, že velká část startupů se chce opravdu hluboce zapojit, koukněte na tiskové zprávy Alice & Bob, IQM nebo Pasqal. A to může být další rána pro evropskou nezávislost. Více jsem se o tom (anglicky) rozepsal zde.
Kvantové algoritmy a software
Nová Qiskit verze 2.2 přináší klíčové vylepšení rozhraní C API, jde například například funkci qk_transpile() pro nativní C prostředí, a novou transpilační pasáž LitinskiTransformation, určenou pro optimalizaci obvodů směřujících k chybově-tolerantním architekturám.
Kvantové sítě a bezpečnost
Dánsko-český (z Olomouce) tým předvedl rekordní spolujízdu kvantové a klasické optiky v jednom vlákně: systém CV-QKD (kvantová distribuce klíče na kontinuálních proměnných) běžel souběžně s plně osazeným CWDM přenosem a udržel bezpečnou výměnu klíčů přes 100 kilometrů reálné sítě (v odhadu až 120 kilometrů), aniž by bylo nutné vyřazovat kanály, přidávat exotické filtry nebo měnit vlnové délky. Klíč k delším vzdálenostem byl „chytrý“ optický front-end: přirozené filtrování na lokálním oscilátoru a potlačení fázového šumu, které zkrotily rušení od klasických DWDM/CWDM kanálů, jež bývá hlavní překážkou koexistence. Autoři navíc porovnali výkon s komerční DV-QKD a po započtení takzvaných finite-size efektů ukázali, že CV-QKD v této konfiguraci je skutečně plug-and-play pro typické 80 až 100 kilometrů dlouhé úseky páteřní optiky – tedy bez „speciálního“ vlákna či dedikovaných oken.
Kvantové technologie
Infleqtion úspěšně nainstalovala své optické kvantové hodiny Tiqker na autonomní ponorku Excalibur (XCal, XLUAV) pro Royal Navy, čímž představila první nasazení takové technologie v podmořském prostředí. Hodiny Tiqker nahrazují či doplňují tradiční mikrovlnné hodinové systémy, jejichž drift v prostředí bez GNSS/GPS postupně degraduje navigační přesnost — Tiqker poskytuje stabilní „časový tep“ přímo na palubě a podporuje funkce jako sonar, zabezpečenou komunikaci a řízení palby v prostředí bez satelitní navigace. Experiment ověřil robustnost systému v reálných ponorných podmínkách — kvantové hodiny musely být zodolněny pro podvodní použití a potvrdil se jeho provoz při opakovaných ponorech v autonomním režimu.
Kvantový byznys, investice a politika
Německý startup Q.ANT pracující na fotonických čipech pro AI získal v sérii A 80 milionů dolarů.
