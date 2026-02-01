Lupa.cz  »  Qubity: O2 v ČR nabízí kvantově odolnou SIM kartu, postavte si kvantový počítač, krypto a kvantová bezpečnost

Qubity: O2 v ČR nabízí kvantově odolnou SIM kartu, postavte si kvantový počítač, krypto a kvantová bezpečnost

Michal Křelina
Včera
Doba čtení: 4 minuty
CETIN - O2 - kvantova bezpecnost
Autor: CETIN
Pravidelný přehled novinek z rozsáhlého a rozvíjejícího se oboru kvantových počítačů, který vydáváme ve spolupráci s blogem Qubits.cz.

Kvantové počítače

Qilimanjaro uvedla EduQIT On-Site, modulární platformu pro kvantové výpočty přímo ve výzkumných a vzdělávacích institucích, která kombinuje kryogenní hardware s prvky škálovatelné řídicí elektroniky a integrovaného softwaru do jediného rackového systému. EduQIT je navržena tak, aby umožnila výzkumníkům a studentům lokální přístup k reálnému kvantovému hardwaru bez nutnosti cloudového připojení, přičemž podporuje běh kvantových obvodů, simulací a výukových experimentů na menších gate-model i hybridních systémech a zároveň je připravena na budoucí rozšíření o vyšší počty qubitů a pokročilé moduly. Cena veřejná není.

Startup Edencode vystoupil ze stealth režimu s novým real time AI dekodérem pro kvantovou korekci chyb, který kombinuje neuronové sítě trénované na chybových datech s nízkolatenční logikou tak, aby dokázal včas a přesně identifikovat a opravovat chyby během běhu kvantových obvodů. Systém je navržen tak, že běží paralelně s QEC cykly, optimalizuje dekódování vzhledem k dynamickému chybovému profilu konkrétního procesoru a slibuje výrazné zrychlení a zlepšení přesnosti oproti tradičním klasickým dekodérům, což by mohlo podpořit praktičtější implementaci fault tolerant kvantových výpočtů.

D-Wave oznámila nové technologické pokroky napříč oběma svými kvantovými platformami – annealing i gate-model – a potvrdila svou „dual-platform“ strategii, přičemž růst využití jejich Advantage2 annealing systémů mezi zákazníky vzrostl o více než 300 %, byly představeny nové hybridní solver nástroje propojující strojové učení s kvantovou optimalizací. Současně D-Wave rozpracovává gate-model platformu, jejíž vývoj byl urychlen technologiemi získanými akvizicí firmy Quantum Circuits, zejména v oblasti přesnějšího řízení supravodivých qubitů a vestavěné detekce chyb. Cílem je uvést první gate-model systém už v roce 2026. Firma zdůrazňuje, že annealing považuje za komerčně nasaditelný už dnes, zatímco gate-model směřuje k fault-tolerant výpočtům, a že právě kombinace obou přístupů má zákazníkům umožnit řešit širší spektrum problémů od okamžitých optimalizací až po budoucí univerzální kvantové algoritmy.

Kvantový software a algoritmy

Algoritmus HI-VQE (High-Information Variational Quantum Eigensolver) od Qunova je nyní dostupný v AWS Marketplace. HI-VQE lze použít pro kvantově-klasické simulace elektronových struktur molekul, zejména pro hledání energetických hladin v chemických a materiálových úlohách, aniž by museli stavět vlastní kvantovou infrastrukturu.

Kvantová bezpečnost

Coinbase zřídil nezávislou poradní radu (Independent Advisory Board) složenou z expertů na kvantovou kryptografii a blockchain, jejímž úkolem je posuzovat a doporučovat opatření proti hrozbám, které mohou kvantové počítače představovat pro blockchainové sítě. Rada bude analyzovat možné dopady kvantového prolomení současných podpisových schémat, hodnotit postkvantové alternativy, sledovat vývoj hardwaru a kryptografických standardů a pomáhat Coinbase plánovat strategii přechodu na kvantově odolné protokoly, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost digitálních aktiv a transakcí.

Ethereum Foundation rovněž oficiálně posunula postkvantovou bezpečnost na vrchol své strategické priority, což znamená, že v nadcházejících fázích vývoje protokolu budou postkvantové kryptografické standardy (například PQ-TLS, PQ-ECDSA/EdDSA náhrady) integrovány přímo do roadmapy, budou testovány na testnete a budou vyvíjeny transition tooling a upgrade path pro stávající adresy/kontrakty, aby se minimalizovalo riziko prolomení digitálních podpisů kvantovými počítači a zajistila dlouhodobá odolnost sítě.

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) vydala nové federální nákupní pokyny pro IT produkty a služby, které doporučují, aby vládní agentury upřednostňovaly produkty podporující postkvantovou kryptografii (PQC) — tedy šifrovací a autentizační algoritmy odolné vůči budoucím kvantovým útokům — v kategoriích, kde jsou takové technologie již široce dostupné, jako jsou cloudové služby, webové servery, nástroje pro spolupráci nebo zabezpečení koncových zařízení. Cílem je přejít od plánování na úrovni strategie k běžným nákupním rozhodnutím, aby federální IT infrastruktura začala implementovat schválené standardy NIST PQC jako výchozí volbu ve výbavě produktů a služeb.

Češi jako jedni z prvních na světě spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat. Využívá částice světla Přečtěte si také:

O2 začalo nabízet novou 5G SIM kartu, kterou prezentuje jako využívající „256bitové šifrování odolné vůči budoucím kvantovým útokům“. V praxi to ale s velkou pravděpodobností neznamená plně nasazenou postkvantovou kryptografii napříč celou 5G sítí, nýbrž spíše modernější a bezpečnější generaci SIM karet s vyšší kryptografickou odolností, hybridním přístupem a připraveností na budoucí algoritmy. Jde tedy o reálné zlepšení bezpečnosti a ochrany identity uživatele (například proti falešným základnovým stanicím a dlouhodobému sběru dat), nikoli však o kompletní přechod mobilní komunikace na standardizované postkvantové šifrování v technickém smyslu. Ale mohu se mýlit.

Kvantový byznys, investice a politika

IonQ oznámila dohodu o akvizici SkyWater Technology, americké kontraktační polovodičové foundry, s cílem rozšířit své in-house výrobní kapacity pro kvantové čipy a získat větší kontrolu nad návrhem a výrobním procesem svých hardwarových komponent.

Dalším nákupem IonQ by měla být společnost Seed Innovations, což je softwarová společnost zaměřená na strojové učení, pokročilé softwarové architektury, DevOps, cloud a tak dále.

Nvidia vyzývá Kongres, aby znovu schválil Národní kvantovou iniciativu, a tvrdí, že vedoucí postavení USA nyní závisí na integraci kvantových výpočtů s umělou inteligencí a vysoce výkonnými superpočítači, nikoli na rozvoji kvantových systémů v izolaci.

A jsou tu signály, že Xanadu by v budoucnu také mohlo jít na burzu.

Autor článku

Michal Křelina

Výzkumník v oblasti bezpečnostních aspektů kvantových technologií a teoretické jaderné fyziky na FJFI ČVUT a zakladatel společnosti Quantum Phi. Doktorát má z jaderné a částicové fyziky. Provozuje blog Qubits.cz a je poradcem fondu Tensor Ventures.

