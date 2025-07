Qubity: Optické kvantové hodiny přesnější než GPS, dopad kvantových sítí na armády a bezpečnost

Kvantovky v Česku

Česko předložilo do meziresortního připomínkového řízení svou Národní strategii pro kvantové technologie, kterou připravil ministr Ženíšek s garantem Petrem Kavalířem. Dokument si klade za cíl vybudovat konkurenceschopný kvantový ekosystém spojující výzkum, vývoj, vzdělávání, průmysl a bezpečnost a propojit ho s evropskými iniciativami. Návrh navrhuje založení fóra pro zmapování potřeb, cílené financování spin‑offů s konkrétními prototypy, rozšíření výuky kvantové informatiky a posílení technologické diplomacie pro strategická partnerství. Záměrem je přejít od rozsáhlého základního výzkumu k aplikovaným projektům a komerčním iniciativám, čímž Česko získá pevné místo v evropské kvantové infrastruktuře.

Kvantové počítače

Výzkumníci z Aalto University dosáhli rekordní koherence transmon qubitu – až jednu milisekundu – což je výrazný posun oproti dosavadním hodnotám kolem 0,3 až 0,5 milisekundy. Tento výsledek byl dosažen ve standardní univerzitní laboratoři bez potřeby extrémních výrobních podmínek, což ukazuje na možnost širší dostupnosti vysoce kvalitního kvantového hardwaru. Delší koherence umožňuje provádět více kvantových operací předtím, než se informace z qubitu ztratí, a tím výrazně zlepšuje možnosti pro korekci chyb a celkovou škálovatelnost kvantových systémů.

Výzkumníci z C12 Quantum Electronics, ENS a dalších institucí vytvořili kvantový obvod založený na uhlíkové nanotrubičce, který dosahuje rekordní koherence až 1,3 mikrosekundy při 300 mK, tedy bez externího magnetického pole. To představuje přibližně stonásobné zlepšení oproti předchozím uhlíkovým systémům a desetinásobné zrychlení oproti křemíkovým kvantovým tečkám, což ukazuje perspektivu uhlíku jako platformy pro kvantovou výpočetní architekturu řízenou mikrovlnným polem (cQED). Hlavním zdrojem dekoherence zůstává cotunneling, zatímco šum z náboje a fonony mají díky speciálnímu designu menší vliv. Tento výsledek otevírá cestu ke škálovatelným hybridním systémům kombinujícím dlouhou koherenci spinových qubitů s efektivní fotonickou kontrolou.

Vědci z Columbia University představili nový systém, který umožňuje, aby více uživatelů současně využívalo jeden kvantový počítač, aniž by si navzájem rušili své výpočty. Funguje tak, že těžké kvantové obvody běží paralelně na sdíleném hardware, přičemž výsledek každému vypočítají samostatně díky chytré virtualizaci a mapování qubitů. Testy ukázaly minimální zhoršení fidelity (pod pět procent) ve srovnání s izolovaným během — což dokazuje, že sdílení zařízení je možné i při zachování vysoké kvality výpočtu. Jedná se o první kvantový virtuální počítač (quantum virtual machine).





IQM oznámil významné rozšíření své cloudové platformy Resonance Quantum Cloud, zahrnující nové SDK a plně integrovaný 54qubitový systém (jádro 32 qubitů plus 22 rozšiřujících) s frekvencí pět GHz a lepší konektivitou mezi qubity. Nové SDK poskytuje vývojářům nižší úroveň přístupu, vylepšené nástroje pro řízení obvodů a hlubší telemetrii přímo z měření, což usnadní optimalizaci výkonu a věrnosti kvantových experimentů. Aktualizovaný cloudový systém tak umožňuje flexibilnější testování a vývoj pokročilých algoritmů, přibližuje navýšení využití hardware ve více uživatelských scénářích a usnadňuje přechod na škálovatelné kvantové aplikace.

Kvantové algoritmy a software

Výzkumníci z Číny zveřejnili nový kvantový hybridní algoritmus pro kontinuální optimalizaci, který kombinuje gradientní sestup na klasickém počítači s kvantovým subprocesem pro odhad gradientu ve vysokém rozměru. Díky kvantové superpozici při výpočtu gradientu dosahuje algoritmus polynomického (prověřeného) urychlení oproti klasickým metodám, zejména u funkcí s hladkým profilem. Tento přístup je prakticky využitelný už na stávajícím kvantovém hardwaru, protože klíčová kvantová operace vyžaduje jen malou hloubku obvodu. Jedná se o první kvantový optimalizační algoritmus s dokázaným teoretickým zrychlením.

Kvantová bezpečnost

BIS (Bank for International Settlements) vydala dne 7. července 2025 dokument „Quantum-readiness for the financial system“, který navrhuje strategický rámec pro centrální banky a finanční instituce v přechodu na kvantově bezpečnou infrastrukturu. Dokument zdůrazňuje, že riziko „posbírej nyní, dešifruj později“ (harvest-now, decrypt-later) vyžaduje okamžitou reakci prostřednictvím analýzy stávajícího kryptografického vybavení, zvyšování povědomí a implementace postkvantové kryptografie (PQC) v kombinaci s odolnými hybridními modely a technikou „defence-in-depth“. Klíčová je nejen výměna algoritmů, ale koordinované plánování napříč institucemi, systematická agilita kryptografických systémů, pilotování a přechodné hybridní provozy s následným testováním. BIS upozorňuje, že navzdory výhledům na dlouhodobý kvantový přínos i QKD je nutné postupovat fázově a s ohledem na výkonové i integrační kompromisy. Projekt Leap – pilotní implementace PQC mezi francouzskou a německou centrální bankou – demonstruje praktickou proveditelnost tohoto přístupu . Tento systematický plán mění kvantové připravenosti z teoretické vize na praktickou akční agendu pro zajištění bezpečnosti globálního finančního systému.





BTQ Technologies spustila první veřejný simulátor Quantum Proof‑of‑Work (QPoW), který využívá boson sampling místo tradičního hashování pro blockchainový konsenzus. Takový “kvantový těžební” úkol lze provádět na současných fotonických systémech, zároveň jej lze ověřit na klasickém hardwaru pomocí metrik jako TVD a PBP. Díky možnosti nastavovat parametry jako počet fotonů nebo optických režimů, uživatelé mohou zkoumat kompromis mezi bezpečností a výkonem. Technologie má podporu standardizační skupiny QuINSA a je to první krok ke kvantově bezpečnému řešení pro CBDC a další kritické aplikace v decentralizovaných sítích.

Nový report SIPRI “Military and Security Dimensions of Quantum Technologies” shrnuje, jak mohou kvantové technologie ovlivnit vojenskou rovnováhu a bezpečnost. Zaměřuje se na tři klíčové oblasti: výpočty, komunikaci a senzory. Upozorňuje na potenciál pro bezpečné šifrování nebo přesnou navigaci bez GPS, ale zároveň varuje, že většina technologií je zatím v rané fázi vývoje a čelí překážkám v nasazení. Dokument zdůrazňuje riziko technologického náskoku některých států a navrhuje zavedení mezinárodních pravidel, která by pomohla předejít destabilizaci kvůli kvantovému zbrojení. Poznámka: autor těchto novinek je i autorem tohoto dokumentu.

Kvantové technologie

Vědci z University of Adelaide ve spolupráci s Defense Science and Technology Group úspěšně otestovali optické kvantové hodiny v námořních podmínkách a ukázali, že dosahují 20 až 200× vyšší přesnosti než běžné GPS systémy. Tyto přenosné hodiny využívají laserem řízené atomy, jež stabilizují frekvenci na extrémní úrovni, a byly nasazeny na výcvikových lodích během námořních cvičení RIMPAC. Výsledek: spolehlivé časové systémy odolné vůči vlnám, pohybu i teplotním změnám. Výhoda přesné kvantové synchronizace spočívá v možnosti navigace bez GPS, což je zásadní v prostředích, kde je GPS rušeno, blokováno nebo zneužíváno.

Vědci z University of Strathclyde vyvinuli nový způsob výroby optických čipů, který umožňuje přesně sestavit světelně citlivé součástky zvané fotonické dutiny (PhCC). Klíčová novinka spočívá v tom, že každá součástka se nejprve samostatně změří, a teprve pak se přenese na výsledný čip – podobně jako když skládáte jen ověřené díly do celku. Tento přístup zvyšuje kvalitu i opakovatelnost výroby, což je důležité například pro budoucí kvantová zařízení, vysoce citlivé senzory nebo pokročilé komunikační čipy. Výsledek ukazuje, že optické čipy se dají stavět nejen přesně, ale i ve větším měřítku.

Kvantový byznys, investice a politika

IonQ oznámil emisi nových akcií v celkové hodnotě jedné miliardy dolarů, která má posílit rozvoj jejich kvantové roadmapy a technologií. Prostřednictvím kombinace běžných akcií a warrantů získá firma přibližně 980 milionů dolarů čistého kapitálu, čímž její hotovostní rezerva naroste na přibližně 1,68 miliardy dolarů. Prostředky mají být využity k urychlení vývoje platforem na bázi uvězněných iontů, které cílí na škálování z několika stovek na miliony qubitů, včetně plánů na propojené kvantové sítě pro distribuované výpočty. Nabídka rovněž posiluje pozici IonQ na trhu a umožňuje případné strategické akvizice v rámci rozšíření infrastruktury. Jak jsem viděl komentář na LinkedIn, „tohle už není startup, tohle je už infrastruktura“.

Australský Diraq, který pracuje na polovodičových kvantových čipech, získal další investice za 15 milionů dolarů.

Nizozemský QuiX v sérii A vybral 15 milionů eur. QuiX pracuje na fotonickém kvantovém počítači.