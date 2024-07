Qubity: Polsko získá kvantový počítač, lepší chemické simulace, omezení exportu kvantových technologií

Kvantovky v Česku

Honza Sedlák publikoval povedený článek o současném kvantovém stavu ČR. Moc zajímavé čtení. Kromě jiného se tam píše, že ono české Quantum Innovation Center, nad kterým jsme se tu podivovali, byla jen Potěmkinova vesnice vytvořená českou pobočkou IBM. Já jsem k Honzovu článku sepsal takové doplnění, názor k současnému stavu.

Kvantové počítače

Britský startup Riverlane vydal roadmapu pro svůj nástroj zvaný Deltaflow. Riverlane se zabývá korekcemi kvantových chyb. To je dnes velký problém. Dnešní nejlepší procesory zvládnou maximálně stovky kvantových operací bez kvantových korekcí, než je informace ztracena. Ale my jich potřebujeme miliardy. Takže jaká je vyhlídka pro Deltaflow? Tento rok by se rádi dostali na desetitisíce a do roku 2026 na až milion kvantových operací.

Roadmapa Riverlane Autor: Riverlane

V Ostravském IT4Innovations rozjeli simulátor kvantových počítačů a to na platformě CUDA Quantum na grafikách od Nvidie.





Poláci v rámci EuroHPC podepsali dodávku kvantového počítače od AQT. Jedná se o kvantový počítač s dvaceti a více qubity na bázi uvězněných iontů. Ten bude umístěn v Poznani v Poznan Supercomputing and Networking Center. My se snad brzy dočkáme podobného aktu i v Ostravě.

Kvantový software a algoritmy

Jeden z mála rozumnějších článku na téma kvantum a AI. Zkoumá propojení mezi kvantovou technologií a umělou inteligencí, zdůrazňuje vzájemné ovlivnění těchto oblastí. Diskutuje se o tom, jak AI může zlepšit návrh a kalibraci kvantových procesorů a jak kvantové počítače mohou poskytnout rychlejší trénink a lepší simulace pro AI systémy.

Qubit Pharmaceuticals a Sorbonne Université výrazně snížily počet qubitů potřebných pro simulaci molekul díky vývoji emulátoru Hyperion-1. Díky kombinaci HPC počítačových výpočtů a kvantových algoritmů mohou nyní předpovídat fyzikálně-chemické vlastnosti molekul, jako jsou dusík, fluorovodík a voda, a to s pouhými 32 logickými qubity, což by jinak vyžadovalo více než 250 qubitů.

Venku je nová verze oblíbeného kvantového frameworku PennyLane. Ten přináší pár novinek a vylepšení, například lepší podporu měření uprostřed obvodu, vylepšení chemických simulací a další.

Kvantový byznys, investice a politika

Několik zemí zavedlo záhadné kontroly vývozu kvantových počítačů, zní nadpis článku z New Scientist, kde si všímají, že různé země začaly omezovat vývoz kvantových počítačů bez konkrétního vědeckého/technického vysvětlení, jako že se asi jedná o neformální „tajnou“ dohodu. Záhada je v tom, že různé země mají stejné parametry, tedy restrikce na kvantové počítače s více než 34 qubity a určitých kvalitativních parametrů. Z mého pohledu se to jako až taková senzace nejeví. Koordinace napříč zeměmi v oblasti technologií dvojího užití je docela běžná. Těch 34 qubitů považuji za hranici, kde je ještě možné je klasicky simulovat, ale už to vyžaduje hodně velké HPC. Běžné komerční simulátory jedou do třiceti qubitů. Takže z mého pohledu ani toto číslo není nijak extra divné. Navíc ne všechny země mají kapacity, aby takového zhodnocení provedly. Takže bych očekával, že parametry navrhly některé země a zbylé je jen přejaly.

Německý startup plancq získal v sérii A padesát milionů eur na vývoj svého kvantového počítače na bázi neutrálních atomů.

Německé Kipu Quantum kupuje platformu pro kvantové počítače PlanQK od společnosti Anaqor. PlanQK je platforma pro vývoj kvantového software nezávisle na konkrétních qubitech. V Německu je docela rozšířená a to i mezi velkými společnostmi jako jsou BASF.