Lupa.cz  »  Qubity: Postkvantové šifrování v 5G sítích a Kubernetes, převod molekul na kvantové obvody

Qubity: Postkvantové šifrování v 5G sítích a Kubernetes, převod molekul na kvantové obvody

Michal Křelina
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Pravidelný přehled novinek z rozsáhlého a rozvíjejícího se oboru kvantových počítačů, který vydáváme ve spolupráci s blogem Qubits.cz.

Kvantové algoritmy a software

Vědci nedávno představili novou metodu označenou jako Quantum Molecular Structure Encoding (QMSE), která umožňuje efektivní a srozumitelnou konverzi chemických molekul na kvantové obvody vhodné pro kvantové strojové učení. Místo tradičních velkých fingerprint dat, QMSE přímo zakóduje vazebné charakteristiky molekuly (jako pořadí vazeb nebo elektrické interakce) do rotačních operací na jednom a dvou qubitech. To vede k výrazně lépe rozlišitelným kvantovým stavům a zlepšuje přesnost i generalizaci algoritmů na úkolech jako klasifikace fází nebo predikce bodu varu. Navíc metoda obsahuje takvanou chain‑contraction, která umožňuje sdílet opakující se molekulární fragmenty a snížit počet potřebných qubitů prakticky bez ztráty fidelity. Výsledkem jsou krátké, přizpůsobené obvody, které dobře fungují na současném kvantovém hardwaru a zvyšují šanci na přechod kvantové chemie a QML do reálného nasazení.

D-Wave představila nové nástroje pro vývojáře z oblasti kvantového AI a kvantového strojového učení, které přináší jednodušší přístup k QML na svých kvantových annealingových systémech. Nástroje zahrnují knihovny pro hybridní výpočty (kombinace kvantových a klasických komponent), připravené šablony pro úlohy jako QBoost nebo kwta‑QAOA, integrované benchmarky a vizualizace výsledků. Vývojáři tak mohou rychle přecházet od konceptů k testům reálných dat bez nutnosti nastavovat nízkoúrovňový hardware.

Alice & Bob ve spolupráci s Inria představili nový, výrazně efektivnější způsob přípravy takzvaných magic states — speciální kvantový stav, který umožňuje provádět univerzální kvantové výpočty ve fault-tolerant režimu, zejména provádět takzvané ne-Clifford brány, které nelze snadno realizovat jen pomocí stabilních kvantových kódů. Slouží jako doplněk ke standardním kvantovým operacím a je klíčový pro rozšíření výpočetní síly chybám-odolného kvantového procesoru. Jejich metoda, označená jako „unfolded code“, využívá charakteristik šumu u cat qubitů – díky čemu je možné složité 3D kódy přetvořit do jednodušší 2D podoby, která vyžaduje pouze 53 qubitů a zkracuje počet potřebných cyklů korekce až pětkrát oproti tradičním postupům. Tento přístup umožňuje efektivnější a rychlejší přípravu magic states s nižší režijní náročností, což posouvá praktickou realizaci fault‑tolerant kvantové výpočtové technologie znatelně blíže realitě.

Kvantová bezpečnost

Patero a Eridan společně uvádějí první řešení, které přímo integruje postkvantovou kryptografii (PQC) do Open RAN 5G sítí — kombinují Patero CryptoQoR nástroje s úspornými rádii od Eridanu, čímž umožňují provoz soukromých 5G sítí, které jsou kvantově odolné, energeticky efektivní (až pětkrát nižší spotřeba) a poskytují vyšší propustnost dat v rámci stejného pásma (až čtyřikrát více). Řešení je cíleno na kritickou infrastrukturu – města, přístavy, školy či zemědělské komplexy – a splňuje federální předpisy USA (EO 14144, NSM 10) týkající se bezpečnosti vůči kvantovým hrozbám. Tento pilotní systém dokazuje, že kvantově bezpečná komunikace lze nasadit již dnes bez zásadních kompromisů v účinnosti ani kompatibilitě se stávající 5G infrastrukturou.

V článku „Post‑Quantum Cryptography in Kubernetes“ se poprvé systematicky představuje, jak Kubernetes připravuje své interní TLS komunikace na budoucí kvantové hrozby. Platforma nově podporuje hybridní výměnu klíčů, například kombinaci tradičního RSA/ECIES s kvantově odolným algoritmem Kyber (Module‑Lattice KEM), prostřednictvím pluginu pro Key Management Service (KMS). To umožňuje kompatibilní přechod na PQC – současné systémy zůstanou fungovat, zatímco nové běhy mohou využít kvantově bezpečné šifrování. Toto opatření otevírá cestu ke crypto-agilitě v Kubernetes prostředích a nabízí možnost postupného nasazení PQC mezi mezi komponentami jako kube-apiserver a agenty bez přerušení provozu.

CIF25

Kvantový byznys, investice a politika

Izraelský startup QuamCore získal v series A investici 26 milionů eur na vývoj architektury pro supravodivé qubity. Dávají si za cíl milion fyzických qubitů v jednom jediném kryostatu.

Nedávný oboustranný návrh zákona v americkém senátu – známý jako National Quantum Cybersecurity Migration Strategy Act – usiluje o vytvoření národní strategie pro přechod federálních systémů na kvantově bezpečnou kryptografii. Prezidentovi je svěřeno vedení přípravy této strategie přes Úřad pro vědu a technologii (White House Office of Science and Technology Policy), přičemž stávající expertní subkomise ESIX (Economic & Security Implications of Quantum Science) má určit, které systémy vyžadují přednostní ochranu, stanovit standardy měření výkonu přechodu a definovat, co se považuje za kvantově relevantní hrozbu. Zákon navrhuje pilotní program, v rámci něhož má každá federální agentura do 1. ledna 2027 migrovat alespoň jeden klíčový systém na postkvantovou ochranu. Součástí jsou také audity připravenosti, hodnocení nákladů pro sestavení přechodové roadmapy a následné zprávy Kongresu o pokroku.

  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Seriál: Qubity
Přečtěte si všechny díly seriálu Qubity nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Michal Křelina

Výzkumník v oblasti bezpečnostních aspektů kvantových technologií a teoretické jaderné fyziky na FJFI ČVUT a zakladatel společnosti Quantum Phi. Doktorát má z jaderné a částicové fyziky. Provozuje blog Qubits.cz a je poradcem fondu Tensor Ventures.

Témata:

Digizone.cz

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Podcast

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Adastru s českými kořeny přezvala globální skupina Carlyle

Meta čelí žalobě: Měla trénovat AI na nelegálně stahovaném pornu

Krize technologického průmyslu pokračuje i kvůli AI

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Od Lega po Saab: Prověřte své znalosti skandinávských firem

Politici slibují startupům kapitál z penzijních fondů

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Přehled daňových povinností do konce léta

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).