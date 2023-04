Qubity: Supravodivý kvantový procesor z Číny, rostoucí kvantová síť GothamQ, velké investice v Indii

Kvantové počítače

Čínský startup SpinQ, který známe hlavně díky stolním kvantovým počítačům na bázi magnetické rezonance s maximálně třemi qubity, se pochlapil a oznámil 20qubitový procesor Shaowei, který je však na bázi supravodivých qubitů, takže ten si již jen tak na stůl nekoupíte. Dále představili i EDA software Tianyi určený pro jednoduchý návrh supravodivých čipů skrze web. Poslední novinkou je řídící systém Vega schopný řídit 20 qubitů. To je slušný pokrok tohoto čínského startupu.

Kvantový procesor Shaowei s 20 qubity Autor: SpinQ

Výzkumníkům z D-Wave vyšel recenzovaný článek na téma tzv. 3D spin glass optimalizace. Co je zde zajímavé je, že tato úloha ukázala, že jsou schopni využít potenciál všech 5000 qubitů jejich kvantového annealeru a mít zde nějakou kvantovou výhodu, tedy spočítat problém rychleji, než pomocí klasického počítače.

Kvantový software a algoritmy

Quantinuum vydalo λambeq ve verzi 0.3.0. Jedná se nástroj pro kvantový zpracování přirozeného jazyka (NLP – Natural Language Processing). Nová verze přináší integraci PennyLane, vylepšené tréninkové moduly a nové návody a tutoriály.

A tohle je, jak se říká, cool. Quantum Village přináší speciální font do Wordu pomocí kterého můžete psát/kreslit kvantové obvody a tedy dát sbohem latexu a jiným externím aplikacím.





C Ware představilo Promethium SaaS (software jako služba) kvantově chemickou platformu, která zatím primárně běží na GPU od Nvidie. Tento je značně výkonnější než většina konkurence a je schopný zvládnout tzv. ab initio simulace s až 2000 atomy. Tento software bude dostupný skrze AWS Marketplace.

Kvantové sítě a komunikace

Newyorský startup Qunnect se pochlubil s několika novinkami. Za prvé značně rozšířily výzkumné a vývojové prostory v Brooklynu, podobně jako prostory pro Network Research Hub v rámci newyorské kvantové sítě GothamQ Network. Dále představili výkonný zdroj provázaných fotonů Qu-Source produkující 795 a 1324nm fotonové páry s výkonem 10 milionů párů za sekundu s fidelitou větší než 95 procenta a pracující za pokojové teploty. Qu-Secure je nyní testováno v rámci GothamQ, 34 kilometrů dlouhé kvantové síti mezi Brooklynem a Queensem.

Qu-Secure je nový výkonný zdroj provázaných fotonů Autor: Qunnect

Výzkumníci z ICFO demonstrovali kvantovou teleportaci na vzdálenost jednoho kilometru. To zahrnuje i kvantovou paměť a kvantově provázané fotony.

Kvantová bezpečnost

SandboxAQ odhalil svůj Security Suite. Jedná se o balíček, který vám nabídne end-to-end sken zranitelností vašeho kryptografického systému a navrhne i možné nápravy. Celý balíček se skládá ze tří modulů, které poskytují bezpečný a spolehlivý způsob pro vytváření, správu a ochranu kryptografických klíčů, detekci a vyhodnocování kybernetických hrozeb a závažnost jejich vlivu na organizaci, a nakonec remediaci hrozeb, která využívá automatizované procesy pro identifikaci, odstranění a monitorování problémů.

Kvantové technologie

Nový zdroj provázaných fotonů představilo i konsorcium z Evropy (Leibniz University Hannover, University of Twente, QuiX) avšak jejich zdroj je plně integrovaný do čipu.Ten zatím zdaleka není tak účinný a výkonný jako ten představený od Qunnect, ale je to dobrý začátek.

Integrovaný zdroj kvantově provázaných fotonů na čipu Autor: Institute of Photonics/LUH

V Praze odstartovaly evropské projekty Qu-Pilot a Qu-Test.

Kvantový byznys, investice a granty

D-Wave je poslední z kvantových firem na burze, která zveřejnila výsledky se zpožděním. Za rok 2022 měli celkové tržby 7,2 milionu dolarů (předminulý rok 6,4 milionu dolarů), celkově však byli ve ztrátě 51,1 milionu dolarů jako všichni. D-Wave si také zajistilo půjčku 50 milionů dolarů.

Další spolupráci uzavřeli IBM a EY, kde kvantové týmy z EY budou mít přístup do IBM Quantum Network.

Izraelský startup Quantum Source rozšířil svoje seed investiční kolo o dalších 12 milionů dolarů. Quantum Source pracuje na fotonických kvantových počítačích.

Kvantově-softwarový startup Quanscient získal seed investici 3,9 milionu eur. Quanscient pracuje na technologii pro fyzikální simulace (například vlastnosti materiálů, atd.) spojující klasický výpočet na cloudu a ten kvantový s aplikacemi do energetiky včetně baterií nebo fúze či pro 5G. Quanscient sídlí ve Finsku.

Vláda v Indii schválila novou kvantovou strategii pro Indii, tzv. National Quantum Mission, a připravila 730 milionů dolarů pro roky 2023 až 2030. Program se zaměří na všechny typy kvantových technologií (počítače, komunikace, senzory, měření), vzniknou různá R&D centra, huby a tak dále. Mezi konkrétnější cíle patří vývoj kvantového počítače s 50 až 1000 qubity na bázi supravodivých a fotonických qubitů, dále pak vytvořit kvantovou síť v délce přes 2000 kilometrů i s využitím kvantových satelitů.

IBM a Moderna uzavřeli dohodu o spolupráci na vývoji mRNA léčby a vakcín za pomocí kvantových počítačů a generativní AI.