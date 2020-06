Rada ČT napumpovaná emocemi. Řediteli seškrtala bonus a žádá hloubkový audit

Teprve podruhé se Rada České televize sešla v obměněném složení a výsledkem už jsou první větší změny, které ovlivní fungování televize v příštích měsících a letech. Středeční jednání nepostrádalo emoce, když si radní vyměňovali názory na ekonomické pojmy, sledovanost nebo odměnu generálnímu řediteli.

Noví členové, kteří usedli do rady v posledních třech měsících, se už před svým zvolením netajili ostře kritickými postoji k současnému hospodaření České televize. Shodovali se na tom s některými poslanci ANO, komunistů, Trikolory nebo SPD. Kritický postoj k současnému managementu a hospodaření byl při hlasování o nových radních ve sněmovně dobrým vodítkem, kdo se do Rady ČT nakonec probojuje.

Ani ve středu se na radě nechodilo pro silná slova daleko.

„Nejsem zásadně proti valorizaci televizních poplatků, ale v momentě, kdy se ucpou všechny díry v Titanicu,“ prohlásil třeba nový radní Roman Bradáč. Sám byl v minulosti manažerem České televize, řídil ČT24 a neúspěšně kandidoval na generálního ředitele. Ve výběrovém řízení ho porazil Petr Dvořák.

Dvořák se proti srovnávání s Titanicem okamžitě ohradil. Bradáč se za svůj příměr nakonec omluvil, neodpustil si však poznámku, že na palubě se sice hraje, ale v podpalubí je spousta vody.

Členka rady Hana Lipovská pro změnu svou argumentaci prokládala alegoriemi z lékařského prostředí. Hodnotit výroční zprávu o hospodaření je podle ní něco jako hodnotit technickou kvalitu rentgenového snímku. „Měli bychom řešit, jestli pacient má nádor benigní (nezhoubný, pozn. red.),nebo maligní (zhoubný, pozn. red.),“ tvrdila.

Takový příměr byl neúnosný pro finančního ředitele České televize Davida Břinčila. „Česká televize není žádný pacient. Česká televize je zdravá a přizpůsobuje se realitě,“ opáčil na slova Hany Lipovské.

Podobně se radní mezi sebou i s televizními manažery dohadovali, zda je možné označovat výsledek hospodaření České televize jako deficitní. Vedení televize to odmítá a varuje před šermováním s odbornými ekonomickými pojmy. Celkové příjmy a výdaje jsou podle manažerů vyrovnané. Noví radní tvrdí, že televize čerpá z televizních poplatků víc, než kolik jich vybere.

„Neshledávám důvody ke vznesení podstatných výhrad k výroční zprávě jako dokumentu, což nevylučuje náměty a doporučení na jeho průběžné zkvalitňování,“ řekl radní Pavel Kysilka, ekonom a bankéř. Dodal však: „Považuji za naprosto klíčové vyslovit výhrady k vlastnímu hospodaření ČT, konkrétně vůči jeho neudržitelnosti ve střednědobém horizontu, a vyzvat k předložení střednědobého plánu ze strany vedení ČT, který představí řešení problému a stane se závazným dokumentem pro sestavování ročních rozpočtů i ročních plánů činnosti ČT.“

O neudržitelném hospodaření mluví radní i vedení televize delší dobu, každá strana však problém vidí z jiného úhlu. Vedení upozorňuje, že se Česká televize potýká například s klesající reálnou hodnotou televizního poplatku, který je už 12 let ve stejné nominální výši, ale reálně se na něm podepisuje inflace. Varuje také před nápady osvobozovat velké skupiny obyvatel od placení poplatku. Petr Dvořák na zasedání rady i v rozhovorech opakuje, že pokud se poplatky do budoucna nezvýší, bude muset Česká televize za několik let řešit, kterých činností se vzdá.