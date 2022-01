Radikálně předělaný Dell XPS, Británie vrací roaming, novinky od AMD, Nvidie a Intelu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Byla zveřejněna zřejmě první přednáška Linuse Torvaldse. Je z roku 1994 z akce DECUS v New Orleans. Tam dorazilo 19 tisíc lidí, na tehdy čtyřiadvacetiletého Torvaldse jen asi čtyřicet.

Brave má přes 50 milionů aktivních uživatelů. Meziročně jde o zhruba stoprocentní růst. Autoři to uvádí ve shrnujícím blogu za rok 2021.

Do Velké Británie se pro brexitu vrátí roaming. Operátoři Three, Vodafone a EE budou mít poplatek dvě libry denně, někde jsou k dispozici balíčky. Vodafone roaming zavedl od ledna, další dva to plánují v březnu.

Dell ukázal řadu notebooků XPS Plus. Od tradičního a populárního XPS se dost liší. Stroje mají jinou klávesnici a chybí jí horní řada kláves F. Místo tlačítek jsou dotykové plošky. Uvnitř budou Intel Alder Lake nebo OLED displeje. Ceny nebyly zveřejněny, dostupnost letos na jaře.

TP-Link má nový Wi-Fi router, jehož antény se otáčí za lepším signálem. Jde o model Archer AXE200 Omni. Cenu zatím nevíme, dostupnost se očekává ve druhém čtvrtletí. Přístroj bude využívat beamforming a otáčení čtyř antén pomocí motorků. K dispozici bude Wi-Fi 6E a 6GHz pásmo.

Jonathan Scott dekompiloval spyware Pegasus od NSO Group. Ukázky zveřejnil na GitHubu a postupně je aktualizuje.

Intel oznámil řadu nových procesorů Alder Lake. Sehnat lze i velmi levné modely Pentium a Celeron (64 a 42 dolarů), ovšem je nutné počítat pouze se dvěma jádry. V nabídce jsou také modely i5–12500, které mají šest klasických jader, oproti dříve oznámeným Alder Lake ale nemají úsporná E-jádra. Intel také představil levnější čipsety H670, B660 a H610, díky čemuž pro Alder Lake půjdou sehnat levnější desky. Ovšem bez PCI Express 5.0. Oznámeny byly rovněž nové Alder Lake pro notebooky.

Nvidia představila nové grafické karty. Přichází GeForce RTX 3090 Ti s 10752 jádry CUDA, 84 jádry pro ray tracing a 336 tensor jádry. Frekvence narostla na 1560 MHz. Karta má 24 GB GDDR6X na frekvenci 21 GHz. TDP je 450 wattů oproti 350 wattům u RTX 3090. Cenu zatím neznáme. Dále přichází low-end GeForce RTX 3050 s 8 GB GDDR6, 2560 CUDA jádry, 20 jádry pro ray tracing a 80 tensor jádry. Oficiální cena má být 249 dolarů, to ale asi nehrozí. Nvidia také přišla s mobilními verzemi GeForce RTX 3070 Ti a 3080 Ti. Další novinky Nvidie z CESu jsou zde.

Na CESu ukazovalo novinky i AMD. Konkurencí pro RTX 3050 je Radeon RX 6500 XT. Má pouze 4 GB paměti a cenu 199 dolarů. Výkon ale zase tolik nevyčnívá nad RX 570, 5500 XT nebo GTX 1650. Nový mobilní APU už vypadají mnohem lépe. Ryzen 6000 je vyráběný pomocí 6nm procesu TSMC. Používá se Zen 3+ (podpora DDR5 a LPDDR5) s grafickou architekturou RDNA 2. Oproti předchozím Vegám by mělo jít o slušný růst výkonu. Notebooky se začnou objevovat v únoru. Přijdou i mobilní grafiky Radeon RX 6000. No a pak je zde Ryzen 7 5800X3D. Jde o iteraci 5800X s architekturou Zen 3+ a 64MB V-Cache. Celková L3 cache bude na 96 MB. Takty ale budou 3,4 až 4,5 GHz. Výkon ve hrách má překonat 5900X i Intel Core i9–12900K. Zdá se, že toto bude jediný model tohoto typu a pak dojde rovnou na Zen 4.

Intel prodal divizi SSD a NAND čipů do rukou SK hynix. Vznikne nová samostatná společnost Solidigm. Akce vyjde na sedm miliard dolarů. Jihokorejci mimo jiné získávají továrnu v Číně. Intel nadále vlastní 3D XPoint, jeho partner Micron z této oblasti ale postupně couvá.

Univerzita v Kjótu přišla o 77 TB dat ze svého superpočítače. Chybu způsobil dodavatel Hewlett Packard Enterprise. Skript, který měl pouze mazat starší logy, po aktualizaci smazal soubory starší deseti dní. Škola přišla o řadu vědeckých údajů. Superpočítač Cray vyšel na 1,3 miliardy dolarů.

Intel zakáže instrukce AVX-512 na procesorech Alder Lake. Oficiální podpora pro to chybí od začátku, šlo to ale obejít vypnutím úsporných E-jader. Nové aktualizace BIOSu u desek s čipsety Z690 už to ale neumožňují.

Samsung dokončil vývoj enterprise SSD s PCI Express 5.0. Jedná se o model PM1743 s kapacitami 1,92 až 15,36 TB. Sekvenční čtení má dosahovat na 13 GB/s, zápis pak na 6,6 GB/s.

OpenSea získalo investici 300 milionů dolarů a bylo oceněno na 13,3 miliardy dolarů. OpenSea je tržiště pro NFT. Objem obchodů měl loni vyrůst 600krát.

Huawei za poslední rok očekává meziroční propad tržeb o 29,9 procenta. Mělo by to dělat zhruba 100 miliard dolarů. Na vině jsou sankce Spojených států, kvůli čemuž Huawei nemá přístup k čipům a dodavatelským řetězcům a mizí z některých trhů. Huawei si v Česku v roce 2020 udrželo tržby na šesti miliardách.

Dan Wang v dlouhém článku rozepisuje dění kolem technologií v Číně. Wang se dlouhodobě tamní oblastí zajímá a jeho shrnutí za loňský rok je velmi informované.

Jiří Tobola končí jako šéf Flowmon Technologies. Nově bude působit v Jihomoravském inovačním centru. Flowmon byl v roce 2020 koupit americkou firmou Kemp. Z Flowmona vyčleněný Netcope zase získal Intel.

Google kupuje izraelskou firmu Siemplify, a to za 500 milionů dolarů. Startup se soustředí na kyberbezpečnostní oblast SOAR a začlení se do Google Cloudu.