 »  Rádio Pigy: Proč dnes děti potřebují rozhlasové vysílání, jak ho poslouchají a co je vlastně zajímá?

Zdenka Chocholoušová, manažerka dětských produktů společnosti Lagardère Active ČR, stojí v čele projektu Pigy už od jeho vzniku, tedy od letních prázdnin roku 2010. Po osmi letech se původně internetové rádio stalo regulérní digitální stanicí vysílající v DAB multiplexu společnosti Teleko, kromě pohádkových knížek vydává jednou za čtvrt roku vlastní časopis, pravidelně organizuje akce za účasti tisíců rodin s dětmi a prodává vlastní merchandising nebo speciální licence, které pro svou činnosti využívá třeba společnost Firemní školky.

Do budoucna chce Pigy připravit další veřejné akce určené dětem i jejich rodičům a nebojí se nahlas uvažovat ani o spuštění vlastního televizního programu. Kanál by mohl využívat i audiovizuální obsah z knihovny mateřské společnosti Lagardère, která ve Francii provozuje mimo jiné dětem určenou televizní stanici Gulli.

Co dnes znamená Pigy v portfoliu tuzemského Lagardère? Jde o rozhlasovou stanici nebo webový projekt?

Pigy je dnes nejlépe charakterizován jako multimediální projekt. Začínali jsme jako malé rádio, které mělo původně vysílat pouze na webu a zaměřovat se na cílovou skupinu dětí do deseti až dvanácti let.

Ve dvanácti letech už moc dětmi nejsou…

Chtěli jsme podchytit jak předškoláky, tak děti právě do zmiňovaných dvanácti let.

Vysíláte tedy v pásmech pro menší a větší diváky?

Přesně tak to původně fungovalo v rádiu, ale celý projekt se mezitím posunul. Zjistili jsme, že nejlepší je mířit právě na zmiňované předškoláky, tedy na děti od přibližně dvou let do nějakých osmi let.

PSALI JSME: Dětské Pigy Rádio získalo licenci pro digitální vysílání

Co všechno je dnes Pigy? Web, digitální DAB stanice, časopis, eventy, určitě nějaký ten merchandising…

Dále třeba knížky, Pigy školky nebo prodej licencí na naší postavičku. Ohledně té v současné době spolupracujeme se skupinou Wormelen Group, která provozuje obchody Sparkys, Bambule nebo HM Studio. Poskytli jsme jí licence na naše hračky a před loňskými Vánocemi jsme se mohli pustit do výroby plyšových prasátek Pigy.

Prasátko je jedinou postavičkou představující značku Pigy? Nebo využíváte více hrdinů?

Zatím zkoušíme Pigyho, ale pokud se nám bude dařit i do budoucna, dokáži si představit, že by těch hrdinů mohlo být víc.



Autor: Karel Choc Zdenka Chocholoušová, manažerka dětských projektů společnosti Lagardère Active ČR.

Reprezentuje Pigy nějaká konkrétní tvář?

Ne, Pigy je sám o sobě tváří.

Kdo ho namlouvá?

Pigymu propůjčuje svůj hlas Eva Spoustová.

Nedává vám smysl angažovat nějaké známé tváře, jako je třeba dětmi oblíbená Štěpánka Haničincová, Dáda Patrasová nebo Michal Nesvadba? Nepořídíte značce Pigy kromě prasátka i konkrétní osobnost?

Možná, ale do budoucna, protože v současnosti je naší tváří prasátko Pigy. A funguje nám dobře, protože když děti přijdou za Pigym, tak chtějí Pigyho. Když se vedle něho postaví třeba moderátor Evropy 2 Pavel Cejnar, se kterým často spolupracujeme, tak ho nejmenší děti sice neznají, ale na podpis Pigyho si klidně vystojí frontu i se svými rodiči.

Jak hodnotíte účast v digitálním rozhlasovém multiplexu? Kolik posluchačů vykazujete u DAB+ vysílání? Předpokládám, že Radio Projekt zatím poslechovost digitálních stanic nezkoumá…

Tyto údaje Radio Projekt opravdu nesleduje. Pro digitální vysílání využíváme pokrytí společnosti Teleko, jejíž T-DAB signál pokrývá více než pět milionů posluchačů.

RADIO PROJEKT: Radiožurnál se drží na třetím místě a stahuje náskok druhé Evropy 2

Jak dlouho už vysíláte v DAB multiplexu??

Dva nebo tři roky jsme působili v rámci experimentálního digitálního vysílání a od loňského února využíváme zmíněné větší pokrytí multiplexu Teleko. DAB ale vnímáme pouze jako jednu z možných platforem. Děti nás dnes nejvíce poslouchají prostřednictvím tabletů a mobilních telefonů.

ROZHOVOR: Lagardère a DAB vysílání? Potřebujeme vědět, jestli se přechod zaplatí

Pomocí internetových podcastů?

Nejedná se o podcasty, ale o reálné rádio. Na internetu nabízíme aplikaci, kde formou rozhlasového vysílání distribuujeme celkem čtyři streamy: Disko Trysko, Pohádkové písničky, Pohádky a Pigy Teen. Pohádky jsou velké rádio, které běží na stejné platformě jako Frekvence 1. Pohádky programujeme stejně jako rádio, přizpůsobujeme ho vybraným svátkům nebo ročním obdobím a plánujeme ho de facto dennodenně.

Má Pigy nějaký zahraniční vzor?

Ne. Vše je vymyšlené tady od tohoto stolu.



Autor: Karel Choc Projekt Pigy vznikl kompletně tady, u tohoto stolu.

Pomohla vám s obsahem nebo formou Pigyho vaše mateřská společnost z Francie?

Snažíme se s francouzskými kolegy z Lagardère spolupracovat už řadu let. Třeba proto, že z našeho pohledu Pigymu chybí televizní kanál.

Prezident tuzemské pobočky Lagardère Michel Fleischmann usiluje o vlastní televizi už poměrně dlouho. V roce 2005 se díky plánované televizní digitalizaci uvolnil prostor pro nové projekty a společnost Lagardère tehdy požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o licence pro dva DVB-T programy.

S Michelem jsme se o dětské televizní stanici dříve hodně bavili. Uvažovali jsme i o vysílání licenčních pořadů od stanice Gulli, která je ve Francii jednou z nejsledovanějších dětských televizí, stejně jako je u nás třeba Déčko České televize.

ROZHOVOR: Michel Fleischmann – Je jasné, že v DVB-T vysílat nebudeme

Gulli je také veřejnoprávním programem?

Není, jedná se o komerční stanici patřící do sítě Lagardère.

A z jejích zkušeností nebo know how nijak nečerpáte?

Nakonec jsme od spolupráce ustoupili, mimo jiné kvůli problematice správy autorských práv, která je i napříč evropskými zeměmi značně různorodá.

Vysílání Pigyho je tedy ze sta procent tvořeno původním obsahem?

U Pigyho je vše původní od názvu přes vizuální identitu, jeho další rozvoj až po obsah, který vysíláme v rádiu a na webu. Vymysleli jsme i koncept eventu Pigyády. Vše je české, dokonce i ta zvířátka, která jsou okolo Pigyho, jsou z našich českých dvorků: máme tam veverku, máme tam psa, kočku, sovičku, kachnu Justýnu, všechna zvířátka, která mohou děti potkat, a každé má určitou typickou vlastnost a děti učí. Třeba kachna Justýna ukáže dětem, jak se starat o zahrádku, veverka učí zdravému životnímu stylu.



Autor: Karel Choc Prasátko Pigy je zatím jediným maskotem projektu. V nejbližší době by mu ale mohla přibýt partnerka.

Vysíláte dvacet čtyři hodin denně?

Ano.

Kolik lidí dnes připravuje Pigy?

Na plný úvazek tu působíme tři a pochopitelně využíváme řadu externistů. Režii rádia připravuje už zmiňovaná Eva Spoustová, využíváme herce z DAMU, dnes už vystudované, spolupracujeme s Igorem Orozovičem, který pro nás připravil cédéčko. Jeho tvorba je podle mě na úrovni Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Prostě i když jsme malý, přesto tvoříme špičkový a profesionální tým, za který jsem moc ráda.

I písničkový feed se skládá pouze z vaší původní tvorby?

Ne zcela, využíváme například i Aňu Geislerovou nebo Jiřinu Bohdalovou a jimi namluvené pohádky, které vycházely u Supraphonu, z jehož archivu čerpáme. Ale vysíláme samozřejmě i naši původní tvorbu.

Jak hodnotíte terestrické vysílání v Děčíně?

Žádali jsme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o potřební licence v době, kdy jsme měli v úmyslu pokrýt celou republiku standardním FM vysíláním. Po roce jednání jsme ale od Rady dostali licenci pouze pro Děčín. Ve finále jsme se rozhodli, že ji nepřijmeme, protože ekonomicky se nám jedna licence v Děčíně nevyplatí. Pustili jsme se do jiných platforem, a když se ohlédnu zpět, jsem za to ráda.

DALŠÍ INFO: Dětské Pigy rádio chce expandovat z internetu do pražského FM éteru

Jak se tato strategie projevila?

Neinvestovali jsme prostředky do vysílačů,získali jsme plnohodnotné vysílání v DAB a zaměřili jsme se na jiné formy šíření našeho obsahu pro nejmenší. Dnes už děti nemají rádio v pokojíčku, využívají aplikace a pustí si naše vysílání spíše přes počítač. Podle našich statistik okolo 73 procent dětí poslouchá rádio přes tablet a aplikaci.

Kolik jich je v absolutních číslech?

Absolutní čísla nedokážeme určit, protože se jedná opravdu o malé děti, které jsou mimo zkoumaný vzorek. Radioprojekt sleduje posluchače od dvanácti let, stejně tak i Netmonitor neměří děti mladší devíti let.

Ale třeba mediazastupitelství Atmedia, které prodává reklamu na menších televizních kanálech, nabízí svým klientům možnost cílení spotů na věkovou skupinu dětí od čtyři do dvanácti let…

Komerční komunikaci Pigyho směřujeme primárně na maminky, protože jako dětskému brandu nám to přijde etičtější. Třeba na webu Pigyho ani není inzertní plocha nebo bannery. Primárně se snažíme obrandovat naše vysílání selfpromotion komunikaci v zájmu zvyšování povědomí o značce Pigy. V komerční oblasti třeba pro eventy nebo on-air vysílání se možnosti partnerství s dalšími značkami nevyhýbáme, ale chceme být jistým arbitrem toho, co se do vysílání hodí nebo nehodí. Nechceme dětské posluchače úplně semlít reklamou a nemůžeme si dovolit ztratit důvěru jejich rodičů.

Pořád jste ale komerční rádio…

Samozřejmě, a proto se snažíme hledat cesty k výdělku někde jinde. Tou cestou jsou pro nás právě eventy, ve kterých vidíme velký potenciál, a potom prodej licencí. Dobře nám funguje i časopis, ve kterém už inzertní plochy nabízíme.

Jaký má náklad?

Tiskneme v nákladu deset tisíc výtisků. A každý jednotlivý kus se dostane k dětem, i když se neprodá. Veškerou remitendu využíváme znovu jako marketingový nástroj, protože všechny zbylé výtisky rozdáme na různých eventech.

Jaké to jsou?

V současnosti jsme mediálními partnery poměrně zásadních akcí, nedávno jsme promovali třeba koncert Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře a aktuálně propagujeme show Popelka na ledě. Podíleli jsme se i na promování muzikálu Madagaskar, zkrátka se nám daří propojovat s těmi nejprestižnějšími akcemi. Na každé takové akci jsme přítomni s naším výjezdním týmem a snažíme se nějakým způsobem obdarovat každé přítomné dítě. A právě náš časopis je pro tuto formu propagace nejvhodnější.

Vydáváte i knížky…

Knížky jsme produkovali ve spolupráci s vydavatelstvím Fragment, které ale nedávno koupil Albatros a naše kooperace trochu usnula. Máme připravenou novou knížku veverky Laskonky, na které spolupracujeme s firmou Madeta, a zrovna řešíme podobu jejího tisku a distribuce. Budeme se snažit distribuovat knihy i jinou formou než přes klasická knihkupectví, aktuálně využíváme třeba sítě prodejen Bambule nebo Sparkys.



Autor: Karel Choc Knížky vydávané pod značkou Pigy.

Jakým způsobem vzniká program vysílaný na Pigym? Rozhoduje o něm něco jako programová rada?

Ne, nic takového nemáme. Pigy obsah tvoří skutečně malý tým lidí složený z profesionálů, kteří přesně cítí, kde jsou etické a komerční hranice.

Jaký je poměr mluveného slova a písniček?

Podíl mluveného slova v rádiu „Pigy“ přesahuje čtyřicet procent týdenního vysílacího času.

Když nemáte licenci od vysílací Rady, nemáte ani stanovený poměr mluveného slova a hudby nebo předepsaný podíl lokální a zahraniční tvorby?

Máme. I pro DAB vysílání máme přesně stanovený poměr hudby, mluveného slova a zpravodajství, stejně jako podíl tuzemské a zahraniční tvorby. Konkrétně podíl zahraniční hudební produkce tvoří přibližně patnáct procent.

K TÉMATU: Rádiu Pigy zatím brání ve vstupu do digitálního rozhlasu chybějící licence

Vzniká vaše zpravodajství ve spolupráci s dětmi, tedy de facto formou jisté občanské žurnalistky?

Původně vznikalo s dětmi, které byly v Pigy kroužku, do něhož jsme posílali vybrané zprávičky a oni nám je namlouvaly. V současné době ale vysíláme klasické zprávičky, které jsou formou i obsahem přizpůsobeny dětským posluchačům.

Čemu se věnují?

Zmiňujeme různé události, které ovlivňují každodenní život našich posluchačů, jako je například počasí, aktuálně pak olympijské hry nebo třeba i prezidentská volba. Musí se ale jednat o opravdu zásadní témata, která navíc děti baví. Na druhou druhou stranu je pochopitelně nechceme příliš zatěžovat politikou nebo ekonomickými problémy.

Organizujete i nějaké sportovní turnaje? Nebo spolupracujete s nějakými sportovními školami?

Spolupracujeme. Navíc provozujeme Pigy školky, kde se každoročně pořádá meziškolková olympiáda.

Co si mám představit pod pojmem Pigy školka?

Pigy školka znamená, že pod námi udělenou licencí fungují třeba firemní školky.

Což může být dost zajímavý byznys…

Aktuálně máme dvě Pigy školky, jednu v Praze a druhou v Mostě. Spravuje je pro nás společnost Firemní školky, které jsme dali licenci. Každá školka je tím pádem patřičně obrandovaná a využívá výhod, které může Pigy poskytnout.

Jaké to jsou?

Zveme školičky na námi pořádané akce, jako jsou třeba Pigyády. Také od nás dostávají nás všechny produkty z produkce Pigy, a když jsme mediálními partnery některých eventů, dostávají na ně žáci našich školek přednostně pozvánky a vstupenky. Nastavili jsme také poměrně přísná pravidla ohledně chování našich školek, aby neohrozily nevhodným chováním naši značku. Jejich počet chceme dále rozšiřovat, ale celá koncepce se zatím stále ještě vyvíjí.



Autor: Karel Choc Pod značkou Pigy už dnes fungují i dvě mateřské školky…

Baby boom je zatím stále na vzestupu, ale nemíří křivka porodnosti zase směrem dolů?

Ano, zrovna nastává období, kdy se bude počet narozených dětí opět snižovat. Loni jsme si připravili predikci, ze které vyplývá, že za dva roky bude řádově o několik procent dětí méně. S tím samozřejmě v našem business plánu také počítáme.

Jak se u dětí změnila forma konzumace audiovizuálního obsahu a jejich divácké preference? Chtějí poslouchat spíše hudbu nebo mluvené slovo? Realizujete mezi dětskými posluchači nějaký výzkum spokojenosti ?

Ano, ale zahrnuje i jejich rodiče.

Co z něj plyne?

Primárně fakt, že rodiče opravdu chtějí trávit více času se svými dětmi. I proto bývají naše akce hojně navštěvované a rok od roku je na nich více rodičů s dětmi, protože se zaměřujeme na tuto potřebu.

Kolik akcí do roka organizujete?

Pod značkou Pigy pořádáme dvě akce ročně, ta první probíhá každý rok v milovickém Mirákulu a je dvoudenní. Druhá pak probíhá na Moravě. A pro letošní rok už počítáme dokonce se třemi akcemi.

Dá se říct, s jakým rozpočtem disponuje Pigy ve srovnání s mainstreamovými stanicemi z vašeho portfolia typu Evropa 2 nebo Frekvence 1? Dosahuje třeba desetiny rozpočtu těchto stanic, nebo jsou absolutně neporovnatelné?

Podle mě se opravdu nedají srovnávat.

A konkrétně jejich marketingový rozpočet?

Podle mě je náš rozpočet ve srovnání s klasickými stanicemi ve všech ohledech odlišný. Pigy má svoji specifickou cílovou skupinu, která je navíc poměrně malá. Primárně cílíme na maminky s dětmi a pochopitelně také na budoucí maminky, kterým je určen web Pigymáma. Chceme, aby se maminky dozvěděly, že něco jako Pigy existuje, a že bude je i jejich děťátko provázet do věku nějakých osmi let.

Osmileté děti snad ještě ani neumí pořádně číst, není to tak?

Nejsou nijak velkými čtenáři, proto je také hodně našeho obsahu děláno velmi jednoduchou formou, kterou dokážou rodiče zprostředkovat svým dětem. Navíc vše, co jde, se snažíme zpracovat do audio formy, přístupné na našem webu.

Předpokládám, že jeho programování a kódování musí být v zájmu maximální interaktivity poměrně náročné…

Přesně tak. Také na tvorbu webu máme nastavené určité limity, a i proto podle mě není možné porovnávat rozpočet Pigyho s ostatními rozhlasovými stanicemi z našeho portfoliu. Nejsou totiž srovnatelné ani z hlediska personálních nákladů.



Autor: Karel Choc Zdenka Chocholoušová s maskoty dětského projektu Pigy.

Jak funguje crossmediální promo Pigyho v rámci ostatních stanic a projektů z portfolia Lagardère?

Funguje bezvadně. Promo probíhá jak v rámci on-air vysílání Frekvence 1 nebo Evropy 2, tak v online prostředí. A některé inzertní produkty prodáváme v balíčcích, třeba Pigy a Evropa 2 nebo Pigy a Frekvence1. Záleží samozřejmě na cílové skupině kampaně. Některé naše eventy pak jsou přímo spojené s některou stanicí, třeba v roce 2016 jsme na akci nazvané Léto lásky spolupracovali s Evropou 2.

Kolik dětí chodí na vámi pořádané akce?

Počítáme vždy dohromady s dětmi i rodiče, ale celkem se bavíme o přibližně osmi tisících návštěvníků.

Vybíráte vstupné?

Ano.

Kdo je typický posluchač Pigyho? Poslouchají ho více holky nebo kluci?

Ohledně posluchačů a posluchaček je jejich poměr přibližně padesát na padesát. Navíc Pigy je vnímán jako kluk a letos mu chceme v nějaké formě vymyslet i slečnu Pigyovou.

Jaké jsou cílové skupiny vašich jednotlivých produktů?

Časopisu si do ruky vezmou děti od nějakých tří let a baví je, počítám, do zhruba osmi let. Pigy rádio může poslouchat i půlroční miminko, když mu pohádky pustí rodiče, kterým se zrovna nechce předčítat z knížky. Cílová skupina našich knížek je zhruba stejná jako u časopisu, ale některé by mohly bavit i děti kolem deseti let. Těm jsou pak určené knihy s praktickými pokusy, jako je třeba kniha věnovaná zahradničení. Web je podle mě určen spíše starším dětem, řekněme od nějakých šesti let. Musejí umět zapnout si počítač, najít požadovanou sekci, kde mohou hrát různé hry a řešit všelijaké hádanky nebo puzzle, doplněné rozmanitými videi nebo třeba zmiňovanými dětskými zprávičkami.

A výchovné pořady?

Celý minulý rok jsme vydávali edukativní cyklus Velké putování prasátka Pigy, ve kterém Pigy putoval po celém světě. Děti se tak mohly naučit, kde leží který stát, jaké je jeho hlavní město nebo hlavní symboly představující jednotlivé země a jejich. Letos se chceme věnovat putování po vesmíru, vysvětlit dětem, jak funguje slunce a čím je užitečné, co je to hvězda nebo co si mají představit pod pojmem Mléčná dráha. U tohoto projektu předpokládám cílovou skupinu spíše starších dětí, řekněme od šesti do řekněme deseti let.



Autor: Pigy.cz Web Pigy.cz nabízí čtyři nepřetržitě vysílající streamy.

Na webu fungují pouze zmiňované čtyři streamy, nebo i nějaký audio archiv?

Podcasty nemáme. Jako streamy vysíláme písničky z pohádek, Disco Trysko a Pigytým. Čtvrtý stream se nazývá Pohádka a ten už podléhá regulérnímu programmingu, stejně jako klasické velké rádio. A právě tento stream je také šířen formou DAB vysílání.

Jaké další kanály využíváte?

Hodně zajímavá je třeba integrace hitparády Pigy písniček do sesterské služby Youradio. Tato česká hudební platforma se dokázala natolik rozšířit, že dnes už je pro nás zajímavé mít na něm vlastní hudební nabídku pro nejmenší děti a jejich rodiče. V prémiové verzi si mohou rodiče nahrát až tři hodiny našich písniček do svého mobilního telefonu a hrát si s Pigym třeba během delších cest v autě.

PODROBNĚJI: Dětské Pigy rádio od Lagardère má aplikaci pro mobily s Androidem

Na eventech ale využíváte třeba youtubery, kteří cílí na ještě starší publikum…

Ano, v rámci námi pořádaných eventů se snažíme zaujmout celou rodinu, aby nedorazili jenom rodiče s malými dětmi od dvou do čtyř let, ale aby s nimi přijely i třeba desetileté nebo dvanáctileté děti a sourozenci našich posluchačů. Na naše akce jezdí třeba Hanka Kynychová, v minulosti jsme využívali Pavla Caltu nebo na našich akcí vystupovalo Ewa Farna. Zkrátka se snažíme realizovat akce pro celou rodinu.



Autor: Karel Choc Děti si na podpis Pigyho klidně i vystojí frontu…

Jaké akce plánujete pro letošní rok?

Aktuálně připravujeme v koprodukci se společností BrainZone další Pigyádu v rámci Přehrada festu, což by měl být podobný formát jako Pigyáda, ale počítáme i s velkým pódiem, na kterém vystoupí třeba Chinaski, Tomáš Klus, Sebastián nebo Mirai. Ty bude samozřejmě doplňovat i menší Pigy stage, kde by měla kapela Chinaski po osmi letech opět prezentovat své Autopohádky.

Kolik je vstupné na takovou akci?

Cena začíná na přibližně pěti stovkách za dospělého a děti měly většinou vstupné zdarma. V novém roce ale plánujeme zpoplatnit i dětské vstupy.

Jakou formu má vlastně zmiňovaná Pigyáda? Zní to jako olympiáda, proto bych čekal nějakou formu sportovního turnaje.

Opravdu to zní podobně, ale primárně jde o umělecký event. Přitom prapůvodně měla mít Pigyáda opravdu formu jakési olympiády. Úplně prvotní myšlenka vznikala ve spolupráci se zmiňovanou Hankou Kynychovou, která je také jednou z Pigyho patronek. Spolupracujeme s ní od začátku a společně jsme měli chuť děti rozhýbat, protože statistiky o dětském zdraví vyznívají hrozivě.

Proto třeba společnost McDonald´s pro děti organizuje vlastní fotbalový turnaj.

Ano, a hodně se v CSR oblasti zlepšili. S Hankou Kynychovou jsme Pigyádu zamýšleli jako jakousi spartakiádu, ale její organizace s sebou samozřejmě nesla jisté náklady. Proto jsme zkusili požádat o státní podporu …

To znamená konkrétně ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy?

Ano. Požádali jsme o podporu a potřebnou částku stanovili na tři miliony korun. Bylo nám ale řečeno, že jsme se při vyčíslení celkových nákladů museli přepočítat. De facto jsme potřebovali zaplatit jenom cvičitelky po celé republice a pak zapojení jednotlivých školek.

Nasmlouvat jim dopravu…

Přesně tak. Z ministerstva jsme se ale dozvěděli, že potřebné náklady musí být spočítány špatně, protože samo ministerstvo žádá o třicet milionů korun a to chce jen přidat navíc zdarma do škol jednu hodinu tělocviku. Tím naše původní koncepce padla, protože na takovou částku jsme nebyli schopni dosáhnout.



Autor: Karel Choc Manažerka dětských projektů společnosti Lagardère Active Zdenka Chocholoušová je u Pigyho od úplného začátku.

Je Pigy v zisku?

Pigy je v zisku od prvního roku svého vysílání.

V provozním zisku?

Ano, a to od prvního roku, co jsme začali vysílat. Samotné nás to překvapilo, protože jsme vysílání zahájili o prázdninách v roce 2010 a už během září nastal neuvěřitelný posluchačský boom. Ale je pravda, že tehdy ještě nevysílal ani Český rozhlas Junior, ani Déčko České televize.

ROZHOVOR: Na podzim plánuje Český rozhlas spuštění DAB ofenzívy

Jak se na oblibě Pigyho podepsalo spuštění dětské stanice Českého rozhlasu?

Junior zahájil vysílání, když už Pigy dva roky fungovalo. Navíc Český rozhlas od začátku de facto kopíroval koncepci Pigyho.