 »  Radoslaw Kedzia (Huawei): V ČR cítíme protičínskou náladu. Chceme ji změnit spoluprací se školami

Radoslaw Kedzia šéfuje čínské technologické společnosti Huawei v České republice a na Slovensku. Tradiční dodavatel infrastruktury pro telekomunikační operátory se postupně snaží stát také světovým číslem jedna v chytrých telefonech a rozjíždí IT sekci.

Huawei v Česku roste dvanáct let v kuse a firma chce u nás nadále investovat. Musí zde být ale adekvátní byznysové prostředí, říká Kedzia v rozhovoru pro Lupu. Zároveň mluví o protičínských náladách v zemi a komentuje kladný vztah prezidenta Miloše Zemana k Číně.

Je pro čínskou firmu jako Huawei těžké v Česku dělat byznys mimo ten tradiční s mobilními operátory?

Každá firma má své výzvy. Český trh pro nás není jedním z těch nejtěžších, je otevřený novým myšlenkám. Nicméně jako čínská firma máme své problémy. V Česku panuje silná sinofobie. Lidé nějak vnímají Čínu a toto myšlení pochází z názoru vytvořeného před řadou let. Technologie se ale rychle mění a ne každý rozumí tomu, že digitální svět je jiný, než jaký byl před deseti lety. Ale myslím si, že se s tím vším vyrovnáváme dobře. Nemyslím si třeba, že bychom měli nějaké problémy s kybernetickou bezpečností. V této oblasti jsme byli několikrát nařčení ze strany společností, které takto chtějí získat určitou kompetitivní výhodu.

Myslíte například Cisco? Nebo někoho jiného?

Nikoho nejmenuji. Na trhu jich je několik. Některé společnosti jsou zaměřené na technologie, některé chtějí bránit své historické postavení na trhu, ze kterého mají dobrý profit. A namísto toho, aby tyto společnosti byly inovátory, dělají obranářskou politiku.



Autor: Huawei Radoslaw Kedzia, Huawei

Co přesně myslíte tím špatným vnímáním Číny?

Naši zákazníci nám věří a vidí hodnotu, kterou jim přinášíme. Pěkným příkladem je náš koncový byznys – náš tržní podíl s chytrými telefony rychle roste. Lidé vidí, že děláme dobré produkty, že otevíráme nová servisní střediska a tak dále. Problém je obecně to, jak lidé vidí Čínu a Asii. Slyšeli příběhy o nízké kvalitě výrobků a dalších věcech z minulosti. Je těžké změnit tento pohled lidí. To je určitě překážka. Ale když už si začnou produkty zkoušet, jde tyto lidi přesvědčit.

A dokážete přesvědčit i lidi z IT byznysu, aby například kupovali vaše servery a podobně?

Samozřejmě. Technici jsou také lidé a mají vlastní preference, ale ve výsledku jim jde o technologie. Servery či storage nejsou takový hi-tech, je to komodita. Když si naše produkty mohou osahat, vyzkoušet a otestovat, zjistí, že jsou dobré, a navíc často s atraktivní cenou.

V Česku máte každopádně velké problémy prodávat do státní sféry. Před třemi lety před spoluprací s vámi ve své výroční zprávě varovala BIS. A ministerstvo vnitra či NBÚ vás do svých sítí kvůli možným bezpečnostním rizikům pouštět moc nechtějí.

To je přesně to, o čem mluvím. Je to sinofobie. Nikdo za mnou nechodí s tím, že by nám řekl, že naše technologie nejsou bezpečné. Není zde žádný důkaz nebo skutečný případ či fakt, který by mohl vést k tvrzení, že naše produkty jsou nebezpečné. Každý výrobce se musí potýkat s bezpečností, výzvy máme stejné. Používáme stejné, běžné věci jako čipy od Intelu, operační systémy a tak dále. Podepsali jsme dohodu o spolupráci s Microsoftem. Dodáváme jim hardware pro jejich cloud a také provozujeme jejich aplikace na našem cloudu. Tohle je jeden z důkazů, co skutečně děláme. To ostatní jsou jenom konspirační teorie. Je to jako politická fikce a knížky od Dana Browna.

Na druhou stranu český prezident Miloš Zeman je Číně hodně nakloněný.

Naše společnost byla založená v Číně, ale 70 procent našich příjmů jde ze zahraničních trhů. Jsme globální společnost. Vývoj máme v Číně, ale také v Silicon Valley, Indii, Evropě a tak dále. Na své kořeny nezapomínáme, ale jsme globální. Český prezident věří, že je dobré mít výborné vztahy s Čínou. Ale také věří, že je třeba je mít s Německem, Ruskem a řadou dalších zemí. To je také role prezidenta, tvořit balanc a pomáhat ve tvorbě obchodního prostředí pro investory. „Oddémonizování“ zemí, které mohou přinést hodnotu, je dobrá věc. Je dobré mít kvalitní byznysové prostředí. Díky tomu alespoň máme možnost ukázat, co všechno umíme. Jsme například jedni ze světových lídrů v oblasti Smart City a řadě dalších chytrých technologiích.

Takže vám Zemanovy kroky reálně přináší nový byznys?

Jsme firma zařazená do žebříčku největších firem světa Fortune 500, umíme mluvit s vládami. Jsme jedním z lídrů trhu. Ale nejsme politická společnost, děláme byznys. Když mluvíme s vládami, zajímá nás obchodní prostředí. Když vidíme nějaké překážky, příležitosti či možnosti spolupráce, bavíme se o tom. Je jedno, jestli je to Česko, nebo jiná země. Dialog vedeme všude.

Pokud se ptáte, jestli máme nějaké benefity z toho, že je pan prezident Zeman otevřený k Číně – nic, co bychom mohli nějak vyčíslit. Nemá to moc velký vliv na to, abychom například získávali větší podíl na trhu. Raději bych viděl větší snahy ve věcech jako jednodušší získávání pracovního povolení pro odborníky ze zahraničí. Ale to není pouze problém pro Huawei, ale i další společnosti.



Autor: Huawei Radoslaw Kedzia, Huawei

Běží vám v Česku nějaké projekty z nových oblastí mimo dodávek technologií pro operátory?

Nejde mít třeba Smart City bez konektivity a mobilní sítě. Chytré město má tři vrstvy – konektivitu, výpočetní infrastrukturu a inteligenci nad tím. Podepsali jsme dohodu s pražskými službami a ČVUT a pracujeme na tom, jak automatizovat svoz odpadu. To je jedna z věcí, kterou můžeme lidem ukázat. Ne jenom vytváření clusterů a mluvení.

Rostou vám v Česku nadále tržby?

Ano, posledních dvanáct let.

Co ten růst pohání?

Byznys se mění. Lidé si myslí, že ICT je stabilní byznys, ale to je hodně vzdáleno realitě. Snažíme se na změny adaptovat. Začali jsme jako společnost vyrábějící infrastrukturu pro mobilní operátory. Pak jsme vybudovali koncový byznys s telefony a nyní budujeme enterprise IT byznys. Využíváme i toho, že můžeme stavět na technologiích pro operátory. Je jednodušší vzít velkou věc, která se používá v tomto prostředí, a pak ji upravovat pro menší nasazení, než to dělat naopak. Rosteme posledních dvanáct let, ale některé oblasti nerostou. Například operátoři už nevydělávají takové peníze jako dříve. A kdo je na konci potravního řetězce? Dodavatelé, jako jsme my. Musíme náš byznys s operátory redefinovat. Máme velice dobré růsty v koncovém byznysu a v enterprise IT.

Takže vám IT v Česku roste?

Ano. Výrazně.

Huawei se podle Gartneru stalo světovým číslem pět v tržbách za prodeje serverů, a to s meziročním růstem 60 procent. V Česku se vám daří podobně?

Sílíme. Máme značné prodeje a podařilo se nám několik obchodních průlomů. Například obchod se Škodou. Zvyšujeme naši prezenci.

Jak se vám daří pronikat do prostředí, kde mají tradičně silné postavení Dell nebo Hewlett Packard Enterprise?

Není to tak těžké, jak to bývalo. Všechno je postavené na Intelu. Jsou zde nějaké preference, jako u automobilů. Někdo rád Škodu, někdo Volkswagen. Zákazníci se každopádně ptají, jakou hodnotu jim daný produkt může přinést, a každých pár let dodavatele vyhodnocují. Samozřejmě jsou zde faktory jako instalovaná báze, vztahy, procesy a podobně. Ale my přinášíme možnost volby. Když jsme přišli do telekomunikačního byznysu, lidi se ptali, co jsme zač. Pak si uvědomili, že teď mají možnost výběru a nemusí volit pouze „obvyklé podezřelé“. Mohou jít za někým, kdo má stejné, nebo lepší řešení. Stejné je to u IT trhu.

Huawei oznámilo, že investuje půl miliardy dolarů do budování partnerské sítě a certifikačního programu a dalších 250 milionů dolarů do technických center. Půjdou nějaké velké částky také do Česka?

Už investujeme a budeme v tom pokračovat. Neprodáváme napřímo a budujeme síť našich partnerů. Musíme si být jistí, že partneři porostou s námi. Když partneři budou úspěšní, budeme i my.

Kolik u nás máte partnerů?

Přes sto. Jsou různých velikostí, dělají různé segmenty i geografické oblasti.

V Česku investujete také do spolupráce s univerzitami. Budete tyto aktivity rozšiřovat?

Uvidíme. To záleží na vzájemných dohodách, nikoho nutit nemůžeme (smích). Univerzity jsou každopádně spolupráci otevřené a chtějí mít přístup k novým technologiím. Zároveň to není pouze o poskytnutých penězích a vybudování laboratoře. Jde nám také o společný výzkum, viz naše spolupráce s ČVUT na chytrém nakládání s odpady.

Vláda i prezident očekávají, že velké společnosti budou v zemi investovat. A tyto investice musí být udržitelné. Budeme v následujících letech investovat. Ale pro to zde také musí fungovat dobré prostředí a musí zmizet ona sinofobie. Proto musíme začít na univerzitní úrovni. Chceme spolupracovat se školami a také máme program „Seeds for the Future“, kde bereme studenty do Číny. Mohou vidět, jak tato země vypadá. Čína a Asie obecně jsou v mnoha ohledech hodně napřed před zeměmi, o kterých si v Evropě myslíme, že jsou vyspělé. V Evropě je často mnoho silného sebevědomí, ale myslím, že bychom se měli více v Asii učit. Prostřednictvím univerzit můžeme vybudovat platformu do budoucna.

Prezident Zeman nedávno po debatě s vaším rotujícím výkonným ředitelem Guo Pingem uvedl, že Huawei v Česku investuje přes osm miliard korun. O co tady jde?

Náš byznys v Česku roste, jsme stále více běžnou součástí společnosti. Hodně lidí nás zná, na koncovém trhu máme velice silnou značku. Pro operátory jsme dlouhodobí partneři a v byznysu nás zná každý. Chceme být integrální součástí digitální společnosti v Česku. Na 70 procent našich tuzemských zaměstnanců je z Česka, platíme značné lokální daně a budeme investovat přímo i nepřímo. Česká republika je v hlavních prioritách pro Huawei a chceme se zde podílet na nových projektech. Vidíme příležitosti pro investice. Ale vždycky to chce dva. Někdy máte peníze, které chcete investovat, ale není do čeho. Musíte mít byznysové prostředí a možnost investovat. Chceme investovat, ale musí zde být možnost. Tato zpráva musí být vzájemná.

Můžete mi dát příklad těch přímých investic?

Rád bych, ale ještě nemohu, je příliš brzy. Máme několik projektů, na kterých děláme, ale zatím nic veřejného.