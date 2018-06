 »  Raketový růst Instagramu, výpadek map od Applu a krádeže účtů na WhatsApp

Kaspersky Lab ukončili spolupráci s agenturami a organizacemi v Evropě, vadí jim, že Evropský parlament (EP) společnost označil za „škodlivou“ – viz Nepoužívejte produkty Kaspersky Lab, vyzvali europoslanci evropské instituce. Firma považuje obvinění za lživé a vyjadřující nedostatek respektu. EP v rámci European Parliament resolution of 13 June 2018 on cyber defence jmenuje jako hrozbu a škodlivou pouze právě Kaspersky Lab. Po USA a Velké Británii se tak Kaspersky ocitá v nemilosti i v rámci EU. Viz Kaspersky Lab halts European cybercrime work.

Herní choroba (gaming disorder, pařmenství, závislost na hrách) jako psychické onemocnění? Podle čerstvé příručky WHO ano, ale The Verge k tomu dodává, že prozatím okolo jednoznačnosti panuje skepse. Každopádně, aby vám byla „herní choroba“ diagnostikována, musíte silně preferovat herní aktivity před ostatními, v přehnaném hraní vám nezabraní ani negativní následky s ním spojené (ztráta přátel, špatné pracovní výsledky) a kompulzivní hraní musí mít dopady na váš život a vztahy. To vše navíc v době alespoň jednoho roku. Nejasno je i ohledně internetové herní poruchy.

Instagram má jednu miliardu MAU a roste čím dál tím rychleji. 500 milionů měl před dvěma lety a právě od té doby pokračuje ve strmém růstu. Důvod k radosti to není, patří Facebooku a převzal všechny zásadně špatné věci – algoritmický newsfeed, omezování dosahu, tvrdé zpoplatnění, nezájem o dění na platformě, pokud to neznamená zásadní problém v PR. Je navíc cílem dětí a mládeže, která odchází z Facebooku. Viz Instagram hits 1 billion monthly users, up from 800M in September.

TELEgraficky

Breitbartu klesá návštěvnost ■ Microsoft koupil Flipgrid ■ Devilution ■ Rufus 3.0 je venku ■ AI vs. WestWorld na E3 ■ Pulumi ■ Openbundle.io ■ MAFRA v GlassDoor ■ OpenBSD zakázalo Hyper-Threading u Intelu

WEBDESIGN, INTERNET

YouTube blokuje videa Blender.org. Důvodem je, že odmítají povolit reklamu na jejich kanálu. Celé je to taková zvláštní kauza, protože Blender měl na YT kanál bez inzerce už někdy od roku 2008. Někdy loni se objevil první zádrhel, videa se neukazovala v USA. Prý proto, že musí povolit inzerci. A právě řešení tohoto problému nakonec dokonce vedlo k tomu, že Google jejich kanál kompletně vypnul a trvá na aktivaci inzerce. Viz YouTube Blocks Blender Videos Worldwide:

Alžírsko vypne internet v celé zemi, aby studenti nemohli podvádět při zkouškách. Pevný i mobilní, na jednu hodinu celkem v jedenácti termínech zkoušek. Viz Algeria Shuts Off the Entire Country's Internet to Stop Students From Cheating.

SOFTWARE

Legenda. Muž, který vytvořil milion říší. Sid Meier a Civilization. Čtěte v THE MAN WHO MADE A MILLION EMPIRES.

AI od Facebooku umí otvírat oči na fotografiích, kde lidé mají oči zavřené. Což, jak jistě víte, je běžné, když někoho fotíte a on prostě, vůbec ne naschvál, mrkne. Viz Facebook’s new AI research is a real eye-opener a Eye In-Painting with Exemplar Generative Adversarial Networks.

PUBG čelí kritice za „asset flipping“, využívání již hotových designů. Celé je to ale zároveň tak trochu ukázkou toho, že lidé moc nechápou, jak nákladné a komplikované je vyvíjet hry vyžadující kompletně navrhnout zcela vše, zejména hry s virtuálním 3D světem. Proto se dají kupovat či pořizovat již hotové předměty. Viz PUBG creators fight back against asset flipping controversy, a pokud chcete vidět, jak vypadá obchod s 3D objekty, tak skočte do Unreal Marketplace.

Minecraft na Nintendu Switch znamená, že můžete hrát i s hráči na jiných platformách:

HARDWARE

Wi-Fi umí vidět skrz zdi to, v jaké pozici se nacházejí lidé za zdí schovaní. Viz Through-Wall Human Pose Estimation Using Radio Signals:

NPD: PlayStation 4 se prodává více než Xbox One i Nintendo Switch. Tedy alespoň v květnu 2018 a v USA. Rekordní prodeje ale v květnu mají i Microsoft a Nintendo. Viz May 2018 NPD: PlayStation 4 outsells Xbox One, Nintendo Switch.

MARKETING A KOMUNIKACE

GDPR e-maily nikdo neotvírá a marketéři jsou z toho prý nervozní. Alespoň se to píše v No one is opening those emails about privacy updates, and marketers are getting nervous. Vcelku není divu, od začátku května mi dorazilo několik stovek GDPR žádostí o kliknutí na cosi. Osobně jsem neklikl nejspíš ani jednou a vše rovnou odeslal do archivu. Drtivá většina byla poslána zcela zbytečně, pár desítek byl čirý spam, kde známí čeští spammeři zkusili využít GDPR k „legalizaci“ databází. Ve výše vedeném článku ale uvádějí zajímavou informaci, že GDPR vedlo k ztrátě až 80 % e-mailů v databázích marketérů. Jinak je ten článek klasicky plný mýtů.

EA neustoupí, v Battlefield V budou ženy. Celé je to takové zajímavě absurdní – odpor hráčů proti ženským postavám ve hře z druhé světové války. Včetně tvrzení, že to přece odporuje historii. Viz EA on the backlash against women in Battlefield V: ‘Accept it or don’t buy the game’.

Google odstranil (a už neumožní) anonymní recenze. V praxi to znamená, že recenze vyžadují účet a přihlášení, ale z pohledu identity a anonymity to až tolik neznamená. Viz GOOGLE CONFIRMS REMOVAL OF ANONYMOUS REVIEWS.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Až 90 tisíc dolarů mohli vydělat útočníci přes Docker image těžící kryptoměny a obsahující zadní vrátka. Sedmnáct takovýchto vložil na Docker Hub jeden účet a zůstaly tam celých deset měsíců. Počet stažení přes 5 milionů. Docker Hubu trvalo osm měsíců, než je odstranil, a to i přes opakovaná upozornění. Viz Backdoored images downloaded 5 million times finally removed from Docker Hub a Cryptojacking invades cloud. How modern containerization trend is exploited by attackers.

Chrome směřuje k instalaci rozšíření pouze z Chrome Web Store. Je to kontroverzní, ale například omezení spuštění instalace přímo z webu (tzv. inline instalace) má reálný důvod. Příprava na kompletní zrušení je prozatím v podobě přesměrování do Chrome Web Store. Celé to navíc započalo prakticky před šesti lety, kdy Google přinesl nutnost instalovat ze Store tak jako tak. Před čtyřmi lety zrušil možnost automatické instalace (velmi užitečný krok). Důvod je bezpečnost, byť to lze brát i jako snahu uzavřít ekosystém okolo Chrome. Viz Improving extension transparency for users.

Videa na YouTube označená jako neuvedená (unlisted) nejsou soukromá. Klasicky platí (a YouTube to říká), že video může vidět každý, kdo získá odkaz. Ono získání odkazu je ale poměrně dost jednoduché. Objevují se ve vyhledávání v Googlu, a dokonce existuje web unlistedvideos.com, kde jich najdete desítky tisíc. YouTube navíc má chybu a „unlisted“ video zařazené do playlistu se objevuje v takovém playlistu veřejně. Viz Unlisted Links Aren’t Quite as Private as YouTube Promised.

Krádeže účtů na WhatsApp se množí, útočníci přitom používají klasické sociální inženýrství. Je založené na tom, že registrace na WhatsApp nevyžaduje přihlašovací údaje a je vázána na mobilní telefon (číslo). Útočník provede novou registraci pro určité telefonní číslo a poté zavolá vlastníkovi, že se „spletl“ a potřebuje kód, který dostal – tím si zaregistruje WhatsApp na cizí telefonní číslo. Zamezit tomu jde dvoufaktorem, který WhatsApp umožňuje zapnout – při nové registraci aplikace na (novém) telefonu totiž bude vyžadováno ještě zadání dvoufaktorového kódu. Viz Lebanese WhatsApp Users Report Their Accounts Have Been Compromised.

Google spustil VirusTotal Monitor, placenou službu pro vývojáře, kteří se chtějí vyvarovat falešné detekci v antivirových programech. Své soubory uloží do služby a ta je bude pravidelně prověřovat v desítkách antivirových programů – pokud dojde k detekci, vývojáři se o tom dozví.

Chytré smlouvy? Bez lidí a lidské logiky se neobejdou. Dost dobré čtení ve Why smart contracts still need human logic se týká „smart contracts“, technologií a postupů, které se hodně objevují v souvislosti s blockchainem. A také se běžně stávají předmětem nesmyslných článků o tom, jak vyřeší vše na světě, zajistí vykonavatelnost, znemožní podvody. Realita? Blockchain i chytré smlouvy stále závisí na tom, že někdo něco zadává do nějakého systému, který někdo jiný programoval. Ve výsledku „smart contracts“ nejsou vůbec smart, prostě nejsou a nebudou chytré.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Second life 23. června oslavil patnácté narozeniny. Kupodivu ještě stále existuje, ale doba jeho někdejší slávy je pryč. Zájem moc nejeví ani média a sami tvůrci pokoušejí štěstí v novější variantě jménem Sansar. Svým způsobem Second Life předstihl dobu, a jak už to tak bývá, doplatil na to. Virtuální svět pouze na obrazovce počítače prostě nebyl dostatečně přitažlivý pro masy. Zda dnešní virtuální realita bude, je ale s velkými otazníky. Ale třeba jednou…

Facebook do Messengeru přidal reklamy. Do vaší privátní konverzace vkládá automaticky spouštěnou videoinzerci. Osobně bych řekl, že tohle je dost dobrý důvod, proč Messenger přestat používat. Prozatím je WhatsApp ještě stále tou nejlepší alternativou (protože je nejrozšířenější), ale časem podobné chování dorazí i tam – služba patří Facebooku a dva původní šéfové, kteří stáli v cestě inzerci ve WhatsApp, už odešli. Právě proto, že se neshodli s Facebookem na reklamách v aplikaci. Viz Now Facebook is putting autoplay video ads inside Messenger.

Facebook znemožní správu osobních profilů přes aplikace. 26. července tak zanikne možnost používat aplikace pro správu sociálních sítí pro plánování a vkládání příspěvků na osobní profily. Jediná možnost, jak něco dostat na osobní profil, tak bude na webu nebo v aplikaci od Facebooku, bez možnosti něco naplánovat a jakkoliv s tím pracovat. Tahle absurdní změna API a další uzamčení Facebooku má i jeden zvláštní důvod: zásadní snahu znemožnit používat osobní profily pro firmy. Viz [Publish] Facebook Profiles can no longer be connected to Buffer Publish.

Skupiny na Facebooku budou moci vybírat peníze za přístup do skupiny. Prozatím probíhá pilotní testování – vedle tradiční otevřené, uzavřené a skryté skupiny bude možné mít skupiny s předplatným. Viz Introducing Subscription Groups for Admins.

MOBILNÍ APLIKACE

Velký výpadek Map od Applu se projevoval nemožností vyhledávat trasy („Directions not available“). Vůbec nebo jen částečně fungovalo vyhledávání míst, nedařilo se ani získávat detaily o místech. Viz Apple confirms Maps outage: ‘Directions not available’.

Pokémon GO konečně umožní vyměňovat příšerky. Ale moc nejásejte, neznámo proč to tvůrci navázali na systém „přátelství“ v několika úrovních, množství omezení, placení vnitřní měnou a různými dalšími nepříjemnostmi. Třeba jim časem dojde, že bez komplikací by to oživilo hru, která už druhým rokem skomírá na klasické „je to pořád stejné a nikam to nevede“. Viz Pokémon GO is finally going to let players trade Pokémon.

Google Datally, aplikace, která umí šetřit mobilní data, má nějaké nové vychytávky. Lepší Wi-Fi mapu, možnost nastavit si denní limity, „guest mode“, pokud chcete někomu půjčit mobil a nepřijít o data, a informaci o nepoužívaných aplikacích, které ale stále v mobilu požírají data. Viz Google’s Datally app adds more ways to limit mobile data usage.

Google Android Messages se mění v chatovací nástroj. Obrázky, nálepky i práce z prohlížeče v počítači – viz Google spustil Zprávy pro Android i na webu, posílají i SMS. To poslední může být obzvlášť užitečné, bude totiž stačit jenom naskenovat v mobilu QR kód a můžete pracovat se SMS (a zprávami) i přímo v počítači. Musíte ale mít Android Messages (Zprávy pro Android), ne klasickou SMS aplikaci vašeho telefonu. Tohle je pochopitelně krok směrem k podpoře RCS, nového pokročilejšího standardu pro posílání SMS. Téhle aplikaci ale Google prozatím říká Chat. Pokud možnost načíst QR kód prozatím v Messages nevidíte, tak trpělivost, nabíhá to postupně.

Google má novou aplikaci pro podcasty a k tomu velké plány. Viz Google Has A New Podcast App. It Also Hopes To Diversify Podcasting a aplikace se jmenuje, jak jinak, Google Podcasts. Zajímavé na tom je, že Google už jednu podcastovou aplikaci měl – Google Listen – ale zlikvidoval ji někdy před pěti lety. Co se plánů týče, tak Google chce podporovat tvůrce podcastů a asi tak nějak doufá, že dohoní vlak, který mu v předchozích letech ujel. Otázkou zůstává, jestli to s Google Podcasts aplikací myslí vážně, protože aktuálně je to hlavně a jenom rozcestník na podcasty v Google Play – vyhledává, nabízí žebříčky, můžete se přihlásit k odběru nebo prostě přehrát nějakou epizodu. A ano, k nalezení jsou i české.

STARTUPY A EKONOMIKA

Venmo končí s podporu transakcí přes web. Vlastně na tom není nic až tak překvapujícího, patří totiž PayPalu a tak nějak mu konkuruje. Včetně toho, že umožňuje transakce za lepších podmínek. Viz Venmo is discontinuing web support for payments and more.

Google zainvestuje 550 milionů USD v hotovosti do čínského JD.com, druhého největšího hráče v čínské e-komerci. Celé je to zajímavé tím, že to není moc dlouho, co se Google stáhl z Číny s tím, že s tamním přístupem není v souladu. A pak také v tom, že 550 milionů USD je v rozměrech čínské ekonomiky stěží rozeznatelná částka. Viz Google míří do Číny, investuje 550 milionů dolarů do e-commerce firmy JD.com nebo Google places a $550 million bet on China's second-largest e-commerce player.

BitTorrent Inc. prodán za 140 milionů dolarů Justinu Sunovi, vlastníkovi platformy Tron. BitTorrent Inc. jsou tvůrci protokolu stejného jména a také vlastní uTorrent a BitTorrent klienty. Dříve i BitTorrent Sync, ale ten byl již dříve přesunut pod jinou společnost. Viz BitTorrent (and uTorrent) reportedly sold.

Klíčoví lidé z Cambridge Analytica už mají novou firmu. Makají pro Donalda Trumpa, na jeho znovuzvolení v roce 2020. Firma se jmenuje Data Propria, a má dokonce i profil na LinkedInu. Viz Cambridge Analytica's key staffers formed a new company that's working on Trump 2020 a Data Propria, run by Cambridge Analytica alumni, working on Trump 2020 campaign.

Piráti bývají těmi, kdo nejvíce legálně nakupují obsah. Další studie ukázala to, co řada předchozích. Lidé, kteří stahují hudbu, filmy či software, to rozhodně nedělají exkluzivně. Stejné produkty nakupují, a vůbec ne málo. Viz Study Again Shows ‚Pirates‘ Tend to Be The Biggest Buyers of Legal Content a MUSO a jejich Annual Piracy Reports.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.