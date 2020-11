Raspberry Pi jako počítač v klávesnici, grafická karta od Intelu, disk se čtením 7 GB/s

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Bylo představeno Raspberry Pi 400, což je zabudované Raspberry Pi 4 do klávesnice. Jde tak o hotový počítač, který lze koupit za 1982 korun. Za 3082 korun jde pořídil balení s myší či 16GB microSD kartou a Raspberry Pi OS. Stroj jinak obsahuje čip Broadcom BCM2711 a 4 GB RAM.

Intel oznámil nové procesory Rocket Lake-S. Jde o jedenáctou generaci Intel Core, která na trh dorazí v prvním kvartálu příštího roku. V podstatě půjde o stíhací jízdu nových Ryzenů od AMD. Nová architektura Cypress Cove slibuje (PDF) dvouciferné procentní navýšení IPC. Maximálně lze čekat osm jader a šestnáct vláken. Stále půjde o 14nm výrobní proces.

Intel vydává samostatnou grafickou kartu do notebooků Intel Iris Xe MAX. Má 96 výpočetních jednotek (1,65 GHz) a 4 GB videopaměti, jinak jde o podobné parametry jako u integrovaných grafik Xe-LP. Výkon Xe MAX se má zhruba rovnat Nvidia GeForce MX350. K dispozici je framework Deep Link, kde má novinka od Intelu předvádět zajímavé výkony v kódování videa. Grafika se má brzy objevit v noteboocích Acer Swift 3×, Asus VivoBook Flip TP470 a Dell Inspiron 15 7000 2-in-1.

Naopak z jádra Linuxu ve verzi 5.10 mizí podpora Intel Xeon Phi, respektive podpora ovladače architektury Intel MIC. Není to překvapivé, Xeon Phi už je nějakou dobu mrtvý. Šlo o pokus Intelu pro výpočty typu strojového učení. Xeon Phi využíval i jeden z dřívějších superpočítačů na IT4Innovations v Ostravě.

AMD ve třetím kvartálu meziročně rostlo o 56 procent a mělo tržby 2,8 miliardy dolarů. Čistý zisk činil 390 milionů dolarů, zde byl růst 225 procent. Firmě se daří splácet dluhy z minulosti, zbývá doplatit 373 milionů dolarů. Rostou všechny sekce a trend zřejmě díky novým Radeonům 6000 a Ryzenům 5000 bude pokračovat. AMD by se letos mohlo dostat na deset miliard dolarů.

Western Digital představil svoji odpověď na SSD NVMe disky pro PCI Express 4.0. Novinka WD_Black SN850 zvládá rychlost čtení 7000 MB/s a zápis 5000 MB/s, což potvrzují i první testy v Crystal Disk Mark. Prodej začne od listopadu, k dispozici budou 500GB, 1TB a 2TB modely za ceny 153, 275 a 550 eur.

Společnost SiFive ukázala novou základní desku s procesorem RISC-V, která má sloužit vývojářům zaměřeným na tento otevřený standard. Deska SiFive HiFive Unmatched obsahuje čip FU740 s pěti jádry (čtyři U74 a jedno S7), 8 GB RAM (DDR4), M.2, PCI Express 3.0 x16, gigabitový ethernet nebo formát mini-ITX. Rozběhly se předobjednávky.

ARM představil jádra Cortex-A78C. Jsou určeny do notebooků, a lze tak očekávat další pokusy o Windows 10 na ARMu. Jader A78C lze do jednoho čipu dát až osm, L3 cache je na osmi MB.

Huawei chce postavit vlastní výrobu čipů nezávislou na dodávkách Spojených států. Jde o reakci na embargo ze strany USA. Výroba má být alokována v Šanghaji za pomoci partnerské firmy Shanghai IC R&D Center, které poskytla finance tamní vláda. Financial Times zjistily, že se prozatím má začít s 45nm výrobním procesem, na konci příštího roku je plán dostat se na 28 nm a o rok později na 20 nm. Společně se současnými zásobami čipů to může dlouhodobě pomoci zejména v oblasti čipů do mobilních sítí a podobně. Huawei také investuje do řady čínských polovodičových firem. Huawei mimo to zřejmě objednalo velkou várku mobilních čipů od MediaTeku, konkrétně jeho modely Dimensity. MediaTeku skokově narostly tržby o 45 procent.

Samsung pravděpodobně bude dodávat své mobilní čipy Exynos také dalším výrobcům smartphonů. Business Korea píše, že se mají dostat do strojů od Oppo, Vivo a Xiaomi. Souvisí to s ambicemi Samsungu posílit na čipovém trhu.

Další konsolidace v čipovém byznysu: Marvell za deset miliard dolarů kupuje Inphi. Tato společnost vyvíjí čipy pro optickou síťovou komunikaci, čehož Marvell chce využít nejenom při nástupu 5G. Další detaily o spojení jsou zde.

Odehrály se ještě dvě velké akvizice. Investoři Stonekeep za 8,1 miliardy dolarů získávají Astound Broadband, šestého největšího kabelového operátora v USA. Coupa Software zase za 1,5 miliardy dolarů kupuje LLamasoft. Dochází ke spojení dvou firem vyvíjejících software pro supply chain.

Webový prohlížeč Brave má 20 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Denně aktivních je zhruba sedm milionů.

Nové aplikace pro Android musí podporovat minimálně verzi 10 (API 29), aktualizace pak alespoň verzi devět (API 28), nařídil vývojářům Google.

Francouzský cloudový provider Scaleway začal nabízet instance, které vyjdou na 0,0025 eur za hodinu. Instance Stardust mají jedno vCPU, jeden GB RAM DDR4 ECC, IPv4 adresu, 10 GB prostoru a až 100 Mb/s.

Vodafone v domovské Velké Británii v rámci 5G sítí na alespoň 2600 stožárů a střech nasadí OpenRAN technologie. Podle CTO by to mělo pomoci dostat tuto otevřenou technologii do mainstreamu. Více píší Financial Times.

Intel koupil izraelskou firmu cnvrg.io, zjistil TechCrunch. Ta se zabývá softwarem pro strojové učení. Intel v této oblasti začal v poslední době posilovat, nedávno koupil SigOpt.

Česká republika patří k zemím, které v rámci Evropské unie chtějí co nejmenší regulaci umělé inteligence, informuje EurActiv.com. Existují obavy, že nerealistická očekávání kolem AI budou vést ke snaze co nejvíce oblast regulovat, což by vedlo ke zbytečnému udušení rozvoje.

Amazon Web Services otevře datacentrum ve Švýcarsku. AWS už má v Evropě šest aktivních regionů ve Francii, Německu, Irsku, Itálii, Švédsku a Velké Británii. AWS také oznámilo nové EC2 instance označené P4, které používají GPU a slouží k HPC či machine learning výpočtům.

Vychází Red Hat Enterprise Linux 8.3. Má standardně vypnuté TSX (kvůli zranitelnosti ZombieLoad2), součástí jsou nové verze nginx, Ruby, Node.js, Python, Perl nebo PHP. Výchozím šifrováním disků je LUKS2.