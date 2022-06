Ředitelství silnic a dálnic paralyzované ransomwarem, skomírající sociální audio a ztrátové podcasty Spotify

HBO Max zrušilo seriál Vychováni vlky po dvou sezónách. Důvod je nejasný, byť nejspíš jde prostě o oběť bojů o život po prodeji Warner Bros. Ještě nedávno bylo Raised by Wolves (jak se to jmenuje v originále) označováno za úspěch. Druhá série se vydařila, i když (jak už to tak bývá) nechala příliš věcí otevřených pro třetí sérii.

Studie: Transakce bitcoinu ukazují, že 64 klíčových hráčů vytěžilo většinu kryptoměny v prvních dvou letech její existence, což je v rozporu s principem decentralizované kryptoměny.

Nevěřte recenzím na internetu aneb Kauza 99 studentů, osmi učitelů a záchrany vrtulníky. Vyrazili do hor na velmi obtížnou trasu, nevybavení, nepřipravení. A co hlavně, na základě „recenze na internetu“, která tu cestu popisovala zcela jinak. Detaily v 99 Schüler und acht Lehrer im Kleinwalsertal aus Bergnot gerettet.





Chcete v EU „myslet jinak“? Můžete, slogan už nepatří Applu. Nejvyšší soud EU rozhodl, že firmě uvedený slogan nepatří a používat ho může kdokoliv další. Ukázalo se, že sám Apple ho už dobrou dekádu nepoužívá. Viz EU Courts Order Apple to ‚Think Different‘ About Its Iconic Slogan.

TELEgraficky

Linux na iPhone ■ UnTools ■ Apple M2 ■ LanguageTool.org ■ 29 SEO pomůcek ■ Povedená vizualizace ■ Rulex ■ PowerToys v.0.59.0 ■ Vivaldi Mail 1.0 ■ Atom skončí 15. prosinec 2022 ■ Maneater zdarma na Epic Games ■ 32M pro Arduino

WEBDESIGN, INTERNET

Je šílený Neil Panchal, nebo Spotify? Přečtěte si Dear Spotify. Can we just get table of songs?, zkuste na Spotify na počítači vyhledávání a pak rozhodněte. Já se klaním k tomu, že Neil má pravdu.

Google čistí recenze. Jak už to tak chodí, maže i ty, které mazat nemá.

Web3 ještě neexistuje, ale pojďme skočit rovnou na Web5. Jde o návrh decentralizované webové platformy umožňující psát decentralizované aplikace. Včetně decentralizovaných identit. Stojí za tím Jack Dorsey a jeho TBD.

Twitter odstranil u odkazů rel=“nofollow” . Může to znamenat, že se obsah na Twitteru začne projevovat v SEO v rámci klasických odkazů. Zda nejde o chybu, není jasné.

Jak se vydělává na Substacku? Podle Substack Income Report – Subscription Newsletter Earnings (March 2022) to jde, ale vyžaduje to nejen kvalitní obsah, ale ještě zásadní úsilí v neustálém získávání předplatitelů. Pro Česko je zde ovšem otázka, zda zdejší „kupní síla“ a „ochota platit za obsah“ nebude znamenat zásadní brzdu.

HARDWARE

USB-C bude povinným nabíjením pro telefony/tablety a kamery prodávané v EU od podzimu 2024. Applu tak nezbyde nic jiného než mít iPhone s USB-C. Mimo to ještě dochází ke sjednocení rychlostí nabíjení u rychlých nabíječek a bude povinnost nabízet mobily s nebo bez nabíječky.

iOS 16 přidává podporu Nintendo Switch Joy-Cons a Pro ovladačů. Lze předpokládat, že to bude umět i iPad OS 16. A také v tvOS 16.

Apple TV s tvOS 16 bude podporovat Matter, nový standard pro chytrou domácnost. Podpora dorazí i pro HomePod / HomePod mini.

Chytré hodinky s dvojicí kamer od Meta mít nebudeme. Podle fotografie prototypu v Meta reportedly shelves plans for dual-camera smartwatch to byl navíc dost originální koncept s jednou kamerou na spodní straně hodinek. Viz i Meta Halts Development of Apple Watch Rival With Two Cameras.

Portal od Meta už nebude k dispozici pro koncové spotřebitele. Měl by být určen pro firmy, což mimochodem dává ještě menší smysl než současná podoba „chytrého displeje“. Změny se dotknout i AR brýlí. Project Nazareth je měl uvést na trh v roce 2024, místo toho se promění pouze v demo produkt. Viz též Meta Is Killing Off Consumer Versions of the Portal Video-Calling and Streaming Device.

SOFTWARE

Apple Music je nejvíce chybový a otravný software, který používám. Píše se v Apple Music is the most buggy and annoying software I use a je tam slušný výčet absurdního chování macOS verze Apple Music. Ono je nutné dodat, že totéž by se dalo napsat například o Připomínkách (Reminders) a řadě dalších aplikací od Applu. Důvod je prostý, Apple neumí dělat použitelné aplikace. Na macOS jsou v tom ještě horší než na iPhonu či iPadu.

Vývojářka společnosti Google Emma Haruka Iwao vypočítala číslo pí na 100 bilionů číslic. Předchozí rekord stejného týmu byl 31,4 bilionu v roce 2019. Loni na Švýcarské univerzitě dosáhli 82,8 bilionu číslic. Detaily v A bigger piece of the pi: Finding the 100-trillionth digit.

Xbox TV aplikace přináší hry přímo na televizory od Samsungu. Podmínkou je ale odpovídající připojení, hry se hrají „z cloudu“ a placení Xbox Game Pass Ultimate (vyzkoušet zdarma si to budete moci na Fortnite).

DALL-E možná přinese kreativní revoluci. Jde o AI, která podle textového zadání vytváří obrázky. V řadě případů až neuvěřitelně dobré.

Autoři Alto’s Odyssey pro Netflix tvoří novou hru. Lucky Luna je plošinovka.

Google zakázal na Google Colaboratory trénovat systémy umělé inteligence, které lze použít k vytváření deepfakes. Dobré rozhodnutí, ale jisté je, že někdo jiný se tímto směrem ochotně vydá.

MARKETING A KOMUNIKACE

Proměna loga kvůli Pride ztratila vliv na značku a stala se „rainbow-washing“. Příliš mnoho značek upravujících působení stále častěji a většinou pro ten samý důvod v ten samý čas prostě vede ke značnému snížení dopadu.

Google musel v Indii přestat poskytovat reklamu přes RCS. Firmy službu okamžitě využily pro záplavu spamu. Z článku to ale spíš vypadá jako prostě posílání na všechna čísla než na využití nějaké reklamní služby Googlu (jak napovídá titulek původního článku).

Washington Post si naběhl na sociálních sítích s oslavnými tweety. O něco dříve proběhla menší aféra okolo Davea Weigela, který retweetnul sexistický tweet. A také tweety, které naznačují, že uvnitř redakce to nebude až tak poklidné, jak by to mohlo vypadat. Takové to klasické praní špinavého prádla na veřejnosti. Zajímavé čtení v “CLUSTERF–K”: INSIDE THE WASHINGTON POST’S SOCIAL MEDIA MELTDOWN.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Přes Binance bylo vypráno minimálně 2,35 miliardy dolarů. V příběhu se objevuje i zmínka o Eterbase, „malé krypto směnárně ze Slovenska“ hacknuté skupinou Lazarus.

Původně to měl být DDoS a nakonec je to ransomware. A je to velké. Čeští silničáři přišli o účetnictví, interní aplikace i služby, které informují veřejnost. Napravovat to budou měsíce, pokud vůbec, takže k napadení přes bývalého externího dodavatele (kterého nejspíš někdo hacknul) můžete přidat i absenci zálohování. Detaily v Máme zaplatit hackerům výkupné? Silničáři řeší, jestli vyplatí miliony za odblokování klíčového systému.

Na Meta míří žaloba, která se týká algoritmů a vlivu na duševní zdraví. Viní Meta z toho, že algoritmus stojí za problémy s příjmem potravy, nespavostí či sebevraždami mladých uživatelů. Také, že množství času tráveného na Instagramu či Facebooku je zásadním rizikem pro duševní zdraví. Včetně toho, že Meta má „zkreslovat bezpečnost, užitečnost a nenávykové vlastnosti“ svých platforem.

Wickr Me od Amazonu je plný zneužívání dětí a vlastník s tím nic moc nedělá. Aplikace umožňuje šifrovanou komunikaci, ale najít propojení Wickru se zneužíváním dětí je snadné. Internet je plný „reklamy“ na tyto „služby“ a kontakt je právě přes Wickr.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter zablokoval @XDAdevelopers pro podezření, že jde o dítě. Pikantní je v tom všem, že je to účet přepnutý na „firemní“ a byl ověřen, takže Twitter získal doklad potvrzující autentičnosti i věk. V článku se nicméně mylně věnují tomu, že za ověřování věku může GDPR. Za ověřování věku mohou dávno před GDPR platné zákony, navíc platné i v USA.

Facebook přestane vybraným médiím platit. Některé přijdou i o více než 10 milionů dolarů ročně. Možná kdyby Facebook přestal potlačovat dosah a likvidovat média, tak by jim nemusel platit a ta by mohla mít příjmy přímo.

Je Sheryl Sandberg ještě mezi přáteli Marka Zuckerberga? Pokračuje vyšetřování zneužívání financí i lidí z Facebooku pro soukromé aktivity Sheryl. Postupně se boří roky pečlivě budovaná image.

Z šestnácti příspěvků je čtrnáct reklama, připlacený nebo doporučený obsah. To, co sledujete, se objeví pouze ve dvou případech. Instagram. V Česku to naštěstí tak daleko nedošlo, ale běžně budete mít ze šestnácti příspěvků polovinu těch, které nejsou to, co chcete vidět. Komentář v Instagram seems to have completely stopped caring about its users.

Je sociální audio mrtvé? Soudě podle Clubhouse a konkurentů k úmrtí směřuje. V roce 2021 to skoro vypadalo na budoucnost internetu, ale o rok později je vše jinak. O Clubhouse není zájem, Twitter Spaces jsou poloprázdné a Twitter omezil tým, který se o službu stará. Meta Live Audio Rooms už neexistuje, Spotify Locker Room (Spotify Live) možná ani nevíte, že existuje.

STARTUPY A EKONOMIKA

Za problémy s růstem Netflixu možná mohou… chytré televize. Tedy lépe řečeno to, že se chytré televize prodávají méně.

Tisíce digitálních měn zkolabují, ve vývoji podobném počátku dotcom éry. Je to vcelku logické, uvážíte-li, že kryptoměn je více než 19 tisíc na desítkách blockchainových platforem. Neudržitelný stav.

Koupě Twitteru Elonem Muskem nabírá očekávaný směr. Musk obvinil Twitter, že mu nepředává data o falešných účtech a botech a jeho právníci zaslali varování, že pokud se to nezmění, tak koupě nebude.

Podcasty jsou pro Spotify stále ztrátové, zpoplatnit dokáží pouze 14 % poslouchaného času.

Axie Infinity slibovalo příjmy v kryptohře. Výsledkem je katastrofa. Nejlepší na tom všem je, že teď společnost tvrdí, že vlastně o peníze nikdy nešlo.

INFOGRAFIKY

Meta zveřejnila analýzu, jak pandemie změnila způsob, jakým se lidé propojují. Při studování se ale nelze zbavit dojmu, že jde o výstup PR oddělení přesně pasující na to, co Meta potřebuje.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.