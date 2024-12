Rekord Lindy Bartošové. Slast je nejúspěšnější sérií Radia Wave

Rada Českého rozhlasu se na středečním jednání zabývala programovým profilem a budoucím zaměřením digitální stanice pro mladé posluchače Radio Wave. O jejích pořadech se v poslední době diskutovalo například ve spojení s podcastovou sérií Slast.

Klasické lineární vysílání je dostupné jenom jako internetový stream, v digitálním systému DAB+, v mobilních aplikacích, případně přes DVB-T2 multiplex České televize, ze satelitu nebo u IPTV operátorů. Podle průzkumu Radioprojekt si Radio Wave ve 2. a 3. čtvrtletí letošního roku zapínalo asi deset tisíc posluchačů denně. Přibližně 35 tisíc lidí ho poslouchá několikrát do týdne.

Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by mělo Radio Wave oslovovat populaci ve věku 14 až 29 let. Vkus teenagerů se však liší od mladých dospělých, proto se liší také distribuční kanály. „Lineární vysílání Radia Wave primárně cílíme na skupinu 20 až 35 let,“ poznamenal programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.

„Abychom byli k sobě upřímní, oslovuje spíše ty třicetileté. Asi si dokážete představit, že osmnáctiletý člověk, který by si zapnul lineární vysílání rádia, je spíš sci-fi,“ přiznal. „Jsme to ale schopni kompenzovat podcastovou tvorbou a on-demand distribucí, kde dokážeme řadou formátů zasáhnout lidi, kterým je 18–20 let,“ dodal.





„Když se bavím s kolegy ze zahraničních stanic, všichni řeší, že mladí konzumují audio, ale neposlouchají klasické rádio. To, že se nám daří držet lineární vysílání na víceméně stabilní úrovni, podle mě není špatná zpráva. V on-demand poslechu naopak velmi rosteme,“ připomněla šéfredaktorka stanice Bára Šichanová.

„V říjnu jsme překonali hranici 600 tisíc poslechů za měsíc, za listopad je to 741 tisíc, takže čtvrtý kvartál bude zřejmě rekordní,“ dodala. Důležitým distribučním kanálem je Spotify.

Buchty a Slast

Programovou nabídku veřejnoprávního rádia tvoří třicet pravidelných formátů, obvykle týdeníků, a každoročně je doplňuje deset až dvanáct větších projektů, jako jsou podcastové série. Z pravidelných pořadů je podle statistik největší zájem o talk show Ivany Veselkové a Zuzany Fuksové s názvem Buchty.

Následuje magazín o seberozvoji a životním stylu Balanc. „O úspěšnosti novopečeného letošního projektu Audioknihy Radia Wave svědčí to, že už na začátku října se jim povedlo vyšplhat na třetí pozici v rámci celkových analytik,“ podotkla šéfredaktorka stanice Bára Šichanová.

Z mimořádných projektů zaujal pětidílný psychothriller Odcizení o ukradené digitální identitě a zneužití dat. „Znovu jsme si ověřili, že má smysl dělat hrané podcasty pro mladé publikum,“ uvedla Šichanová.

„Historicky nejúspěšnější sérií Radia Wave je série Slast, která má už přes 400 tisíc spuštění, což je opravdu bezprecedentní věc,“ přiblížila šéfka stanice. Šestidílný podcast Lindy Bartošové se věnuje intimitě mladých žen. Letošní novinka svým úspěchem odsunula na stříbrnou pozici Sádlo, autorský podcast o společenském tlaku na ženský vzhled.

Životní styl, psychologie, seberozvoj a duševní rozvoj patří mezi důležitá témata Radia Wave. „To, jak jste na tom psychicky, jak se cítíte, jak vnímáte vlastní hodnotu, se velmi odráží ve vašich vztazích a v tom, jak se vám daří v životě hledat vlastní cestu,“ vysvětlila šéfredaktorka. Stanice otevírá také problematiku životního prostředí, probírá popkulturní témata a samozřejmě se věnuje hudbě.

Šance pro nové kapely

Radio Wave pořádá také koncerty, ať už ve svém studiu, nebo ve Fonotéce Českého rozhlasu. „Chtěli jsme ukázat prostory, do kterých se publikum běžně nedostane a nepodívá. Zhruba jednou za měsíc děláme koncert z cyklu Fonosessions, nahrajeme kratší set a potom ho umístíme k nám na YouTube,“ vysvětlila Bára Šichanová.

Začínající kapely propaguje pořad Startér a těm, které chtějí prorazit na zahraniční scény, zase pomáhá projekt Czeching. Vítěz dostane možnost natočit singl a videoklip, vystoupit na festivalu Eurosonic Noorderslag v nizozemském Groningenu a absolvovat víkendový workshop s profesionálním koučem. Hudba navíc dostane prostor v zahraničních rádiích v rámci Evropské vysílací unie.

Playlist stanice plní nejen novinky a trendující celosvětová hudba, ale také tvorba českých a zahraničních talentů. Mezi nejhranějšími interprety jsou anglická zpěvačka Charli XCX, španělská interpretka Rosalía, britská skupina Gorillaz, z českých umělců písničkářka Katarzia nebo zpěvačka Aiko.

Podíl hudby vůči mluvenému slovu je 70 % k 30 %, poměr českých a zahraničních skladeb je 20 % k 80 %. Žánrově jde o populární i alternativní hudbu, mainstreamový pop se mísí s alternativní elektronikou.

Omlazení na obzoru

„Aktuálně pracujeme především na proměně pravidelného portfolia formátů, abychom dokázali být relevantní především pro hlavní cílovou skupinu mezi 20 a 30 lety. Kvůli tomu, jak dlouho se drží některé formáty v našem vysílání, jim logicky stárne i cílová skupina, proto se je snažíme systematicky obměňovat. Chceme být stále odvážní, protože jaká jiná stanice by měla být odvážná, než stanice pro mladé publikum?“ řekla radním Bára Šichanová.

Omlazení čeká třeba pořad Pochlap se, který se zabývá tím, co v dnešní době znamená „být chlap“. Kromě seriózních témat dojde v chystaných pořadech na zábavu a humor, cestování, rozhovorové formáty a podobně.

Také redakce Radia Wave se v posledním půlroce omladila, je bližší věkové skupině 25 až 30 let. Například editorovi sociálních sítí je 23 let. „Považuji to za dobrou zprávu, protože pokud se chceme dostávat k této věkové skupině, tak to jde jedině skrz mladé lidi,“ podotkla šéfka stanice. Hlavní sociální sítě pro budování značky jsou Instagram a TikTok, důležitou roli má také YouTube.





Stanice si při sestavování programu a vyhledávání témat pomáhá zahraničními a českými studiemi o vkusu mladých lidí. Šéfredaktorka z nich při středeční prezentaci obsáhle citovala.

Využívá například data Evropské vysílací unie, která zprůměrovala data z 21 evropských států. Věkovou skupinu od 16 do 34 let zajímají zábavné žánry, true crime, hudba, životní styl, talk show. Digitální generace považuje za zásadní téma psychického zdraví a vyrovnávání se stresem. Češi podobně jako evropská mládež poslouchají audio přes Spotify a YouTube.

Rada Českého rozhlasu se chce k programové profilaci a budoucnosti Radia Wave vrátit na svém příštím zasedání. Chtěla by totiž slyšet, jaký je profil dnešního posluchače, ať už podle lokality, nebo sociálního statusu, a jestli profilová témata odpovídají zaměření potenciálních posluchačů. Zazněly i pochyby o programových překryvech mezi touto stanicí, kulturním programem Vltava a publicistickou stanicí Plus. Radní se zajímají také o užívání českého jazyka ve vysílání a internetových výstupech Radia Wave.

Veřejnoprávní stanice pro mladé zahájila vysílání 13. ledna 2006, tehdy ještě pod názvem ČRo 4 – Radio Wave. Zpočátku měla k dispozici analogovou frekvenci 100,7 MHz v Praze a středních Čechách. Poté se obměnilo složení Rady Českého rozhlasu, která změnila názor a přiměla vedení rozhlasu, aby od září 2008 vysílalo Radio Wave už jenom digitálně. V říjnu 2008 ho dokonce tehdejší radní bizarně obvinili ze šíření fašismu, protože externí hodnotitel špatně přeložil text odvysílané písničky. Nakonec konstatovali, že je uvedl v omyl.