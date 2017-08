 »  Rekordní hodnota Applu, radostné prodeje Raspberry Pi, omezený Zuckerberg

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Apple ve třetím čtvrtletí meziročně v tržbách vyrostl o sedm procent a získal 45,4 miliardy dolarů. Propad nastal jenom v Číně. Překvapením je po období neustálých propadů růst prodejů iPadů – těch se prodalo o 15 procent více. Zřejmě je to efekt menšího 10,5" iPadu Pro a brzký nástup iOS 11, který iPadům přidává řadu funkcí. Jinak Applu roste v podstatě vše, včetně služeb a hodinek. Na rekord se dostaly i akcie, hodnota firmy je nyní přes 780 miliard dolarů.

Spor Elona Muska a Marka Zuckerberga o to, kdo má pravdu kolem umělé inteligence, se zase trochu posunul. „S Markem jsem o tom mluvil. Jeho porozumění tématu je omezené,“ uvedl Musk na Twitteru. Musk si myslí, že je AI nebezpečná, Zuckerberg v ní vidí potenciál.

Raspberry Pi slaví výrobu 10 milionů kusů v Jižním Walesu, což tuto oblast dostává na mapu významných technologických producentů. Celkově už se zároveň prodalo 14 milionů Raspberry Pi.

Podíl JavaScriptu na serverech/back-endu výrazně narůstá, a to díky Node.js. Studie Stack Overflow ukazuje rostoucí oblibu tohoto frameworku, v chodu už jsou miliony online instancí a zájem se zvyšuje.

O státní IT zakázku ministerstva zemědělství za téměř miliardu korun pořád nikdo nemá zájem, úřad opět musel tendr zrušit, informují Hospodářské noviny. O systém Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) se už 14 let stará SAP. Ministerstvo zemědělství nyní chce zakázku rozdělit na více menších částí.

Symantec se zbavuje byznysu s webovou bezpečností, certifikáty a PKI. Za 950 milionů dolarů ho kupuje DigiCert vlastněný fondem Thoma Bravo. Symantec k tomu získal ještě 30 procent akcií DigiCertu. Jde tak v podstatě o negaci nákupu Verisign, který Symantec získal v roce 2010 za 1,3 miliardy dolarů. Symantec také ohlásil výsledky za poslední kvartál – ztráta je 133 milionů dolarů.

Facebook to se snahami kolem AI a chatbotů v Messengeru stále nevzdává a kupuje startup Ozlo. Ten dělá na „knowledge graphu“, který údajně zpracovává kolem dvou miliard záznamů a učí se rozumět reálnému světu.

Quartz přináší story o tom, jak těžba kryptoměn žene nahoru prodejce grafických karet a jak si těžaři měny ethereum pronajímají Boeingy 747 pro rychlou přepravu těchto grafik.

Vychází další příběh z prostředí technologií, startupů a spol. Román After On: A Novel of Silicon Valley se hodně zaměřuje na umělou inteligenci.

Intelu v druhém kvartálu narostly tržby o 9,1 procenta na 14,8 miliardy dolarů. Růst by byl ještě větší, kdyby nedošlo na odpisy kolem bezpečnostní sekce. Intelu pomohly některé nové čipy, hodně roste zejména v datacentrech.

Největším výrobcem čipů na světě se ovšem stal Samsung. Ten za kvartál utržil 54 miliard dolarů, přičemž 15 miliard šlo přímo ze Samsung Semiconductors.



Státní IT podnik NAKIT se stal členem mezinárodní organizace TCCA, která sdružuje subjekty kolem komunikačních sítí. NAKIT také očekává tržby 1,4 miliardy, hubený zisk a oficiálně jmenoval ředitele.

Cloud Amazon Web Services v druhém kvartálu utržil 4,1 miliardy dolarů, polepšil si o 42 procent a Amazon i díky tomu zvýšil odhady na letošní rok. AWS také dělá velkou část zisku společnosti.

HP Inc. představilo přenosný počítač, který s vysokým výkonem zvládá virtuální realitu – ovšem počítač se nosí v batohu na zádech. Koncept HP Z VR Backpack PC si můžete prohlédnout v přiložené galerii.

Slovak Game Developers Association vydala pár čísel o herních vývojářích na Slovensku. Vydalo se přes 400 titulů, funguje 28 firem, v roce 2017 se očekává obrat kolem 32 milionů eur. V Česku také vznikla herní asociace, která aktuálně pracuje na podrobných číslech (náš článek).

LogMeIn za 45 milionů dolarů kupuje izraelskou firmu Nanorep. Ta pomocí AI vyvíjí chatboty a virtuální asistenty, technologii využívají třeba FedEx a Vodafone. LogMeIn pokračuje v rozšiřování záběru, firma nedávno od Citrixu koupila produkty GoTo.

NextDC navyšuje nabídku za odkup zbývajících akcií APDC, píše ZDNet. Pokud obchod vyjde, za 215 milionů australských dolarů by vznikl významný hráč v datacentrech v regionu Asia-Pacific.