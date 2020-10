Riccardo Spagni: Pořizovat si Monero nebo Bitcoin kvůli touze po zbohatnutí je chyba

ASIC resistence je jedním ze slibů, které jsou součástí podkladového narativu. Monero se k ní zavazuje ve svém whitepaperu, to je asi hlavní důvod, proč u ní stále zůstává. Zhruba rok zpátky nicméně probíhala v core týmu Monera bouřlivá diskuze, zdali nepovolit a nepřepnout na SHA-3 nebo jiný hashovaní algoritmus, který by byl vůči ASIC těžbě přívětivý. Samozřejmě by k tomu došlo postupně podle dostatečně odpředu oznámené roadmapy. Já jsem slyšel argumenty od zastánců i odpůrců a můj osobní pohled je ten, že Monero bude muset v určitý moment ASIC těžbu akceptovat. V uvedené diskuzi se nicméně komunita nakonec rozhodla, že RandomX bude lepší řešení, a tak prozatím zůstává u ASIC resistence.

To pro mě představovalo ne úplně příjemnou výzvu, protože jsem o takovou odpovědnost nestál. Nabízelo se několik řešení, ale rozhodl jsem se nakonec pro ten nejlogičtější krok – ustoupit krok dozadu a nechat jiné lidi vyplnit vzniklou mezeru. Tento krok myslím zafungoval velmi dobře, protože jakmile jsem to udělal, objevila se řada lidí ochotná mé odpovědnosti převzít.

Co se týče mé přezdívky FluffyPony, ta sahá až k mé první seriózní práci, kde mě kolegové oslovovali přezdívkami jako Fluffy Bunny nebo Fluffy Pony. Vlastně ani nevím proč a také jsem se to snažil dlouho ignorovat. Přezdívka Fluffy Pony se nicméně nakonec ujala a dnes je to má zavedená značka, speciálně v kryptokomunitě a komunitě na Twitteru.

Bitcoin jsem objevil někdy na počátku roku 2011, kdy jsem si na serveru Slashdot.org přečetl článek o jednom inženýru z Googlu, který pracoval na jedné bitcoinové knihovně. Moje úvaha byla následující, vypadá to sice divně, ale pokud je to dost zajímavé pro inženýry Googlu, možná by to mohlo zajímat i mě samotného. V první moment jsem byl nicméně velmi skeptický, řadě tezí z Bitcoin whitepaperu ( Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System ) jsem nepřikládal velkou váhu a naprosto chybně jsem si vyložil Nakamotův konsensus.

Rozumím motivaci zastánců ASIC resistence (původní filosofie 1 CPU = jeden hlas), ale nemyslím si, že je to dlouhodobě udržitelné. Na druhé straně RandomX zatím podle všeho funguje dostatečně spolehlivě a myslím, že komunita počítá s tím, že pokud v osudný moment selže, vydá se Monero cestou podporující ASIC těžbu.

Jaký je vůbec váš názor na alternativní způsoby dosahování decentralizovaného konsenzu, speciálně pak proof of stake?

Myslím, že na zabezpečení něčeho, co si říká „tvrdé peníze“, je proof of work jediné důstojné řešení. Proof of stake může v řadě případů docela dobře fungovat na druhé vrstvě (například pro hlasování), ale pro zabezpečení sítě nemůže být z principu dost bezpečné, to samé platí pro jeho schopnost garantovat Byzantskou odolnost proti chybám (BFT).

Co si myslíte o současných snahách amerických vládních agentur IRS a FinCEN rozbít privátnost transakcí na Moneru a u Lightning Network?

Myslím, že je zcela přirozené, že se o to někdo pokouší, a Monero komunita neustále pracuje na zlepšování bezpečnostních mechanismů a privátnosti Monera. Děje se tak ne navzdory, ale právě proto, že se neustále někdo pokouší tyto klíčové vlastnosti prolomit. Nemyslím si, že by kdokoli dokázal úplně zničit privátnost transakcí a reputaci Monera, ale vím, že existují společnosti, které jsou schopné pravděpodobnostně útočit na privátnost Monera. To je ale věc, kterou zcela schvaluji, protože právě to pohání vývoj Monera kupředu. Také nám to připomíná, že nesmíme nikdy usnout na vavřínech, protože je zde kontinuální tlak ze strany útočníků.

Jaký je váš názor na integraci privátnosti transakcí na první vrstvu „kryptoměny kryptoměn“, tedy Bitcoinu?

Já jsem velkým zastáncem takového přístupu. Myslím, že privátnost transakcí na základní vrstvě do Bitcoinu patří. Minimálně by měl disponovat něčím, jako jsou důvěrné transakce, protože je to velká přidaná hodnota pro Lightning Network. Důvěrné transakce neskryjí transakční graf, ale znemožní útočníkovi zjistit, k jakým platbám došlo v rámci LN kanálů.

Rozhodně také nesouhlasím s názorem, že by Bitcoin neměl přidávat privátnost transakcí na první vrstvu, protože to je cesta, jak zajistit, aby jej akceptovali regulátoři. Regulační orgány nezpůsobily konec existence WhatsAppu, sítě TOR, a dokonce ani konec existence Monera. Myslím, že se potřebujeme tohoto argumentu jednou pro vždy zbavit.

Určitě ale chápu obavy technického rázu, které se týkají transparentnosti, pokud jde o auditovatelnost kolující zásoby bitcoinů. Rozhodně jsem ale proto, aby Bitcoin získal alespoň nějakou minimální ochranu soukromí i na první vrstvu, a to bez ohledu na to, že jsou zde technologie jako CoinJoin a CoinShuffle.

Stále si stojíte za tím, co jste prohlásil v roce 2018 o Ethereu?

Ethereum is an idiotic, unscalable idea that has neither delivered on its “world computer” promise, nor created any useful decentralised apps with any real use, nor created a robust and scalable decentralised system. — Riccardo Spagni (@fluffypony) November 3, 2018

Ano, stále mám poměrně radikální názor na Ethereum a myslím, že je stále validní. Ethereum má stále obrovské problémy se svou škálovatelností a myslím si, že je kolem tohoto tématu ze strany jeho tvůrců velké množství neupřímnosti. Podle mého názoru bude nepoužitelné pro cokoli, co potřebuje více škálovat celou následující dekádu. Ze strany tvůrců se ozývá: „Jen žádné obavy, už jsme přišli na řešení šalování sítě,“ jenže pak dojde na lámaní chleba a lidé platí 150 dolarů za transakční poplatky v době největší zátěže sítě.

Myslím, že je to také trochu spojené s rozdílnou mentalitou komunit. V Monero komunitě máme každou neděli na Redditu diskuzi pojmenovanou „nedělní skepse“. Tehdy otevřeně probíráme všechny věci, které v Moneru nefungují, a také selhání a hrozby, které by mohly způsobit, že Monero selže definitivně. Není to proto, že by Monero komunita byla tak negativistická, ale proto, že je prostě pragmatická. To osobně považuji za velkou devízu, protože si nelžeme do kapsy. Komunita kolem Etherea se tváří, že je přátelská, pozitivně uvažující a nikoho nevylučuje, ale z toho pak pramení naprostá nerealističnost.

Pořád ještě odrazujete lidi od toho, aby nakupovali Monero?

Ano, pořád to dělám, ale chtěl bych to trochu uvést na pravou míru. Rozhodně nejsem proti tomu, aby lidé Monero používali, přesný opak je pravdou. Nelíbí se mi ale představa, že si lidé pořizují Monero, protože si myslí, že na něm zbohatnou. Myslím, že lidé by měli kupovat Monero tehdy, když k tomu mají skutečný důvod. Ten může být, že potřebují privátní úložiště hodnoty nebo důvěrné médium směny. Takové důvody jsou zcela legitimní. Pořizování Monera proto, že si ale někdo myslí, že jeho cena půjde nahoru, je principiálně chybná. Nemyslím si, že by to byl dobrý důvod, jak podporovat zdravý růst komunity, a to o to víc, že valná většina kryptosféry je založena čistě na spekulaci.

Totéž by se ale dalo aplikovat i na samotný Bitcoin, ne?

Určitě.

Když jste vstupoval v roce 2011 do světa Bitcoinu a veřejného blockchainu, napadlo vás, že se vyvine v to, čím je dnes?

Když jsem se poprvé setkal s Bitcoinem, myslel jsem si, že je to nesmysl a nebude fungovat. Jak již jsem zmiňoval, nepochopil jsem úplně Nakamotův konsensus a teorie vzácnosti kolem Bitcoinu mi také nedávala příliš smysl. Jak jsem ale postupně pročítal obrovské množství materiálu, který nebyl pouze technický, ale také ekonomický, začal se mi skládat obraz, který naznačoval, proč by to celé ve skutečnosti jako moderní reprezentace „tvrdých peněz“ fungovat mohlo. Nesouhlasím sice s názorem jisté hlasité části bitcoinové komunity, která dokola hovoří o hyperbitcoinizaci a masové adopci, to je podle mě scénář, který nemusí nikdy nastat, ale musím připustit, že současný stav adopce zdaleka předčil moje prvotní očekávání.

Bitcoin od počátku přitahoval nejrůznější ideologie, často ze zcela opačného spektra, máte nějakou oblíbenou, a jakou naopak považujete za nejvíce toxickou?

Nepatřím k lidem se silným politickým názorem, ale z filosofií, které přivádějí nové lidi ke kryptoměnám se mi líbí myšlenka, že jde o způsob, jak vyřešit finanční suverenitu. Vlády a různé instituce mají neodolatelnou touhu kontrolovat vaše peníze a to, jak, kdy, kolik a za co je utrácíte. Najednou je tu ale možnost, jak utrácet, aniž by vás někdo soudil za to, jak utrácíte peníze, které jste si vy sami vydělali.

Co považuji naopak za nejvíce toxické, jsou některé současné tendence považovat za opravdové bitcoinery jen lidi, kteří sdílejí stejné názory jako vy. Bitcoin je pořád jenom kus softwaru, ne kult. Pokud ale komunita bude navenek působit jako určitý druh kultu, odrazuje tím lidi z venku od toho tento software používat. Připomíná mi to trochu dnes již zaprášené diskuze z open source komunity o tom, která linuxová distribuce je ta pravověrná a správná, nebo že používat Windows je vždy špatné. Myslím, že takový přístup je prostě chybný, i když máme co do činění s kusem softwaru, který je ze své podstaty finančním nástrojem.

Myslíte si, že je zde stále ještě prostor pro nové protokoly v kryptosféře? Sám se podílíte na jednom z nich, mám teď na mysli Tari.

Nemyslím si, že by zde bylo příliš prostoru pro podkladové protokoly, jako je Bitcoin. Myslím, že trh je opravdu přesycený a Lindy efekt je v tomto případě těžce relevantní argument. A teď nenarážím jen na schopnost konkurovat, ale vůbec zvládnout dlouhodobě vedle Bitcoinu existovat. Na druhé straně si ale myslím, že je zde stále poměrně dost prostoru pro protokoly na druhé vrstvě, což je právě i případ Tari. Merged Mining (myšlenka vkládání hashe jiného blockchainu do jedinečného umístění na jiném bezpečnějším, zpravidla bitcoinovém, blockchainu – pozn. redakce) a Atomic Swaps jsou jednoduchou cestou, jak to dělat.

Jaký je váš názor na privacy kryptoměny mimo Monero?

Hlavní problém všech těchto iniciativ je ten, že jsou všechny příliš malé. Chybí jim dostatečná adopce na to, aby měly nějaký dopad a byly ve skutečnosti vůbec funkční. Aby základní premisa privátnosti fungovala, musí síť využívat velké množství lidí, čím více jich je, tím lépe funguje.

Platí tato premisa například i pro Zcash?

Určitě. Nejde zde totiž ani tak o pokročilost technologie, ale právě o to množství uživatelů. A neplatí to jen pro kryptoměny, ale třeba i pro běžný síťový provoz.

Jaký máte názor na mimblewimble, obzvláště pokud jde o otázku ochrany soukromí?

Jsem velký fanoušek této technologie a fascinuje mě, co se ve vývoji protokolu udělalo. Jsem ovšem zároveň nemilosrdný kritik některých implementací. Nejdále je dnes myslím Grin. Ale opět, přestože Grin udělal řadu věcí podle mého názoru správně, naráží na limity dané nízkou adopcí. Zrovna v jeho případě mě to opravdu frustruje, protože je to autentický a jinak povedený pokus o privátnost na první vrstvě.

Jsem také docela zvědavý na to, jak dopadne implementace mimblewimble do Litecoinu. Výhoda Litecoinu je ta, že má za sebou již poměrně slušnou adopci a historii. Mimochodem, Tari také „pod kapotou“ mimblewimble využívá, což myslím dokazuje, že zde rozhodně není nedostatek respektu a očekávání k technologii samotné.

Kde podle vás bude Monero za pět let?

Okolo Monera momentálně probíhá poměrně hodně aktivit. Testují se technologie jako Triptych, který lépe skrývá odesilatele transakce, šetří místo v blockchainu a procesní čas, řeší se Atomic Swaps a probíhají výzkumy věnované postkvantové kryptografii. Pokud bych si měl zavěštit, jak bude vypadat Monero za pět let, tak zde bude hlavně mnohem více interoperability. Monero bude schopné nativně fungovat na Lightning Network (napřímo, nebo skrze Atomic Swaps), bude umožňovat ještě větší míru anonymity než dnes a myslím, že bude také mnohem snáze použitelné (díky nadstavbám, jako je Feather Wallet).

Když pomineme Twitter, který vás do značné míry v kryptokomunitě proslavil, používáte nějaké centralizované internetové služby?

Nepoužívám Facebook a u Twitteru se snažím používat alternativní interface (Nitter). Pro práci ale využívám G Suite coby kolaborativní nástroj a myslím, že je to v pořádku do okamžiku, kdy k tomu přistupuji jako k silu, kde uchovávám jen určitý druh informací. Většina lidí má zaměstnání, kde musí používat určité centralizované technologie (třeba Outlook, nebo dokonce účet na Facebooku), ale to není samo o sobě žádná tragédie. Platí to ovšem jen do okamžiku, kdy dané technologie používám striktně pro pracovní věci a ty privátní se tam prostě nedostanou.