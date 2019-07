 »  Richard Kaucký (Software602): Porazit MS Office nezvládl ani Google, pro nás to byl předem ztracený boj

Software602 má počátky ve Svazarmu, jak se vlastně dařilo počítačovým geekům v Československu v dobách komunismu?

Asi jako všem ostatním za komančů.

Kdy a jak vás vůbec napadlo vytvořit první český textový editor T602, ze kterého se později stal takový kult? Jak dlouho tehdy trval vývoj takového software?

Bylo zřejmé, že „psací stroj“ na počítači bude zapotřebí, u mikropočítačů s klávesnicí to byla první věc, kterou každý šťastný majitel řešil, takto jsem ostatně získal, jsa jedináček, dva bráchy Járu a Martina. Já jsem byl guru na tisk češtiny, protože kamarád, který vyjížděl ven na koncerty vážné hudby, mi přivezl vedle počítače i jehličkovou tiskárnu. Když jsem to rozchodil (v Británii používali 7bitový port na tisk, stačilo jim ASCII se 128 znaky, my jsme potřebovali 8 bitů pro dalších 128 znaků), tak jsem Járovi tisknul jeho disertační práci o ergodickém chaosu. Vývoj trval asi rok, začínali jsme s IBM PC s dvěma disketovými mechanikami a Martin, který byl nejlepší programátor, měl dokonce harddisk (10 MB, možná 20 MB, už si nepamatuji).

Díky čemu se podle vás editor tak rychle prosadil?

Z mé zkušenosti vyplývá, že v IT jsou nejdůležitější tři věci. Timing, potom ještě timing a na závěr to nejdůležitější – timing. Byl to první textový editor, který psal i na počítačích s levnou grafickou kartou a tisknul prakticky na všech dostupných tiskárnách, to bylo asi rozhodující.

Čekali jste úspěch a myslíte, že je možné, že by editor někdo používal dosud?

Začali jsme jej psát ještě za komančů a dávali jsme tomu rok, nejvýš dva… Vážně, ta věc letěla jak raketa, což nás pochopitelně trochu překvapilo a my jsme se museli učit milion věcí za pochodu.

Mohli bychom to zkusit, ale hodně bych se divil, nejodolnější byli notáři, kteří to provozovali nejdéle, poznal jsem to podle fontů v notářských zápisech, které jsem dělal pro laserové tiskárny. Poslední, co jsem viděl minulý rok, když soused vytáhl 25 let starý „notebook“ Amstrad z garáže a měl tam v pouzdru dvě diskety – jednu s operačním systémem a druhou s „T602“. Strčili jsme to do zásuvky a ta věc běžela.

Podařilo se vám později alespoň částečně zopakovat úspěch s jiným produktem? Jak úspěšný byl třeba souborový správce M602?