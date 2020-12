Robopes od Boston Dynamics v Česku. Povely poslouchá bleskurychle

„Jé, Dášenka!“ vzrušeně zazní z hloučku zaměstnanců Alzy, když výtah zastaví v druhém patře centrály firmy v Holešovicích. Ačkoliv měli původně namířeno jinam, kvapem vystupují z výtahu a připojují se k početné skupince lidí, kteří se zaujetím pozorují čtyřnohého robopsa. Spot Explorer, jak zní jeho oficiální název, mezitím pobíhá po hale a předvádí, co vše ho naučili programátoři z firmy Boston Dynamics.

Po chvíli kroužení kolem dokola zeleně natřený robopes mění směr a běží přímo k nám. „Tak se seznamte, to je Dášenka,“ říká mluvčí Alzy Daniela Chovancová, když mi představuje prvního robota tohoto druhu v České republice.

Jeho cena je kolem dvou milionů korun a do volného prodeje ho firma Boston Dynamics uvedla v polovině letošního roku. 32,5 kilogramu vážící stroj by v budoucnu mohl zákazníkům nosit až 14 kilogramů těžké zásilky.

Jako autíčko na dálkové ovládání

Dostávám do ruky ovladač a zkouším, nakolik mě bude Spot alias Dášenka poslouchat. Ovládací konzole má dotykový displej, na kterém je vidět černobílý obraz z kamer a také základní údaje o robopsovi jako zbývající kapacita baterie nebo nastavení pohybu.

Po stranách jsou dvě páčky, kterými se ovládá pohyb všemi směry a také náklon robota. Pes s konzolí komunikuje přes Wi-Fi a systém běží na Androidu, takže je v případě potřeby možné ho ovládat i přes mobilní telefon. Své okolí robot snímá sérií optických 3D kamer, které má po celém obvodu, a pro měření vzdálenosti využívá laser.

Tisknu zelené tlačítko pro zapnutí pohybu, mačkám páčku dopředu a robot se rozbíhá přes halu. Pohybuje se překvapivě svižně. Papírově dosahuje maximální rychlosti 1,6 m/s, tedy 5,76 km/h. „Pozor na sklo, to bohužel nevidí,“ upozorňuje mě Chovancová a já raději snižuji jeho rychlost pomocí nastavení v konzoli zhruba na čtvrtinu. Možnosti volby různých charakteristik pohybu jsou poměrně široké.

Kromě rychlosti lze měnit také třeba výšku kroků. Při vysokých krocích robopes zřetelně dupe, pokud naopak dělá malé krůčky, dokáže se poměrně tiše plížit. Pro pohyb v terénu je možné nastavit i mód, kdy má kvůli lepší stabilitě při chůzi vždy tři nohy na zemi.

Odezva ovládání je blesková, robopes reaguje na povely ovladače neprodleně. Kromě čistě manuálního režimu lze Spota přinutit k pohybu i jednoduchým označením cílového místa, a to klepnutím prstem na část obrázku na dotykovém displeji. Robot zvládá i autonomní pohyb podle QR kódů nalepených na stěnu.

Po trase je nutné psa nejdříve manuálně provést, aby naskenoval kódy, a poté již chodí sám. GPS navigací zatím nedisponuje. Ve všech režimech se umí vyhýbat překážkám, přičemž vzdálenost, na kterou reaguje, může být od několika centimetrů po zhruba půl metru.

Chůze po schodech mu jde dobře

Pohybovými schopnostmi Spot skutečně připomíná opravdového psa. Dokáže jít, běžet, sedět, kroutit se na všechny strany, a pokud potřebuje vyměnit baterii, svalí se na bok, aby se uživatel snadno dostal k břichu robopsa, kde je baterie uložená. Po výměně baterie se robopes položí na břicho a pak povyskočí na nohy. Spota lze nabít i přes zdířku v zadní části těla a proces trvá 3–4 hodiny. Na jedno nabití vydrží fungovat asi 90 minut.

Firma Boston Dynamics upoutala velkou pozornost záběry svých robotů chodících po schodech či v obtížném terénu. Spot rozhodně není výjimkou a schody zvládá opravdu s přehledem. „Neměl by ale chodit po hladkém povrchu, jinak mu to klouže,“ vysvětluje Chovancová a je pravda, že i když má „chodidla“ z kusů gumy, na dřevěném schodišti se občas nejistě zapotácí ze strany na stranu. Nejistota je ale spíš jen zdánlivá, protože díky své softwarové výbavě dokáže ustát nejen zaklopýtnutí, ale i třeba úder do boku.

Alza robota prezentovala veřejnosti minulý týden, kdy se Spot procházel po holešovickém showroomu. Návštěvníkům se prý líbil, říká Chovancová. Alespoň těm dvounohým. „Psi z něj ale byli dost nesví,“ dodává. Spotova zvláštní kombinace animálních pohybů a ladného, byť zjevně robotického designu ovšem po půlhodině začíná trochu úzkostně působit i na mě.

Ačkoliv je robot zcela neškodný, jeho rychlé pohyby občas působí nevypočitatelně a může tak nechtěně připomínat děsivý stroj z epizody Metalhead seriálu Black Mirror. Zřejmě to bude tím, že se jedná o první zařízení svého druhu a lidem tak chvíli potrvá, než jim tato zkušenost zevšední.

Noční hlídač i poslíček

V to, že si lidé na roboty zvyknou, doufá i Chovancová. „Dášenka je zatím zkušební kus a přemýšlíme, jak tuto technologii více do budoucna zapojit do praxe,“ říká. Alza podle ní do budoucna uvažuje nasadit Spota jako poslíčka, který by třeba nosil menší objednávky zákazníkům do auta. Do skladu se s ním zatím nepočítá, protože se na takovou práci více hodí robot jezdící na kolečkách než kráčející typ.

Model, který Alza objednala, je navíc zcela základní bez jakéhokoliv příslušenství, jako je třeba robotické rameno. „Určitě ale chci upozornit na to, že i když teď robopes působí jako hračka, tak to hračka rozhodně není. Je to průmyslový robot navržený zejména pro práci, ne pro zábavu,“ dodává mluvčí e-shopu.

Vzhledem k tomu, že se Spot umí naučit procházet opakovaně stejnou trasu a přitom autonomně reagovat na překážky, nabízí se pro robopsa práce na pozici nočního hlídače nebo kontrolora staveb. A jakmile bude známá cena pro volný trh a termíny prvních dodávek, bude robopes od Boston Dynamics dostupný i v e-shopu. „Určitě ho časem budeme i prodávat,“ uzavírá Chovancová.