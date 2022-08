Rocková rádia se hádala o název. Posluchač ten rozdíl pochopí, řekl jim soud

Fanoušci rockové muziky si mohou v Praze vybírat, na jaké stanici naladí svůj oblíbený žánr. Věnuje se mu hned několik programů. To vede k ostrému konkurenčnímu boji – a také k soudnímu sporu, kdo má právo používat označení „rock“ přímo v názvu stanice.

V lednu 2021 rozhodovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o žádosti Oldies rádia, které se po letech rozhodlo v Praze přejmenovat na „Rock Radio“. Úřad této žádosti vyhověl, protože nenašel zákonný důvod, proč to neudělat. Přejmenování stanice je věcí jejího provozovatele, v tomto případě První rozhlasové, s.r.o., respektive skupiny Media Bohemia. Název uvedený v licenčních podmínkách by jenom neměl být zaměnitelný, ale to podle názoru úřadu není tento případ.

Takové rozhodnutí se ale nelíbilo konkurenční společnosti Londa ze skupiny Agrofert. Ta v Praze provozuje stanici „Rock Zone 105,9“ a má tento název chráněný u Úřadu průmyslového vlastnictví. A ohradil se také provozovatel Radia Beat, protože ten má zapsanou ochrannou známku ve znění „BEAT RADIO ClassicRock“. Jak Londa, tak Radio United Broadcasting namítaly, že se budou posluchačům jednotlivé rockové stanice plést, a přejmenování Oldies rádia na Rock Radio pro ně bude matoucí.

Provozovatel Rock Zone napadl rozhodnutí vysílací rady u Městského soudu v Praze. Argumentoval, že až do té doby jako jediný subjekt v Praze používal pro své rozhlasové vysílání v označení programu „rock“. Protože Rock Zone vysílá už od ledna 2005, má za to, že je toto označení příznačné právě pro její program, a má na rozhlasovém trhu v Praze rozlišovací způsobilost. Naopak Rock Radio vysílalo v jiných regionech České republiky, ale v hlavním městě ještě ne.

Soudy už dříve řešily spor o zaměnitelnost rádií Magic Brno a Hitrádio Magic, rozdíl byl však v tom, že „magic“ není obecné označení hudebního žánru.

„Užití pojmu ‚rock‘ nemůže být způsobilé k vytvoření jakékoliv konkurenční či jiné výhody. Program je v prvé řadě definován svým obsahem a posluchači jistě nevyhledávají konkrétní rozhlasový program kvůli jeho názvu, avšak kvůli jeho konkrétní hudební skladbě, obsahu a rozsahu mluveného slova či zpravodajských a servisních informací,“ vysvětlila před soudem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, proč povolila přejmenovat Oldies rádio na Rock Radio.

Vysílací rada připomněla, že i v jiných oblastech České republiky vysílá víc rádií zaměřených na rock (například Rock Max a Rádio Čas Rock). Takže neviděla důvod, proč by si v Praze měl tento pojem nárokovat jenom jeden provozovatel.

Také provozovatel Rock Radia namítal, že je „rock“ generické označení žánru bez jakékoliv rozlišovací způsobilosti. A obecná popisná nebo druhová označení nejsou předmětem ochrany. Londa by musela prokázat, že posluchači v Praze si spojují pojem „rock“ výhradně s rádiem Rock Zone 105,9.

Loga soupeřících rockových rádií Autor: Londa / První rozhlasová / Koláž Lupa.cz

Potenciální zaměnitelnost názvů by se měla podle ustálené judikatury posuzovat při zohlednění vizuálního, fonetického, významového a celkového dojmu. Rock Radio namítlo, že vizuálně jsou obě stanice úplně jiné, názvy jsou odlišné i na poslech, liší se významově, a když posluchač mluví o své oblíbené stanici, tak používá její celý název.

Soud se nejprve vypořádal s tím, jak jednotlivé stanice používají pojem Rock ve svých názvech. Nejprve vyřadil Radio Beat, neboť jeho provozovatel má sice ochrannou známku ve znění „BEAT RADIO ClassicRock“, ale dominantní je označení „Radio Beat“ a classicrock je spíše doplňkové upřesnění žánru. Takové názvy jsou podle soudu nezaměnitelné, a posluchač si je tedy nesplete.

Stanice „Rock Zone 105,9“ (Londa) a „Rock Radio“ (První rozhlasová / Media Bohemia) používají označení „rock“ shodně už na začátku svých názvů. „Toto generické označení hudebního žánru, jehož vysíláním se obě hudební stanice zabývají, je v názvu obou programů jediné společné,“ míní soud.

Na základě výpisů z databází ochranných známek i z databáze Rady pro rozhlasové a televizní vysílání potom dospěl k názoru, že označení „rock“ není natolik úzce spjaté s názvem programu Rock Zone, aby tento generický název byl na území Prahy příznačný pouze pro tento program.

„Užití slova ‚rock‘ v názvu obou programů tedy nic nebrání. V ostatních částech se pak názvy programů zcela liší a působí nezaměnitelně,“ podotkl městský soud. „Zbytková část označení programu žalobkyně zní ‚Zone 105,9‘. Takto se evokuje vymezení prostoru, zóny, v níž je vysílána rocková hudba, a tato zóna je vymezena přímo v označení programu frekvencí 105,9. Běžný spotřebitel si tedy již při poslechu či jiném seznámení s označením programu bude vědom toho, že frekvence 105,9 FM je vyhrazena rockové hudbě. Jedná se navíc o jediné označení názvu slovem ‚zone‘ a ve spojení s číslem frekvence jde o vysoce rozlišující prvek. Název charakterizuje tento program jako ‚rocková zóna‘ ve vysílacím prostoru na rádiové frekvenci 105,9,“ pokračuje rozhodnutí.





„Oproti tomu z označení programu ‚Rock Radio‘ průměrný spotřebitel-posluchač zjistí tolik, že jde o rockové rádio. Jeho frekvenci a prostor ve vysílání se dozví až cíleným vyhledáním dalších informací. V tomto tedy nelze vůbec spatřovat zaměnitelnost v názvech obou programů,“ popsal svou úvahu soud. Ten se zabýval i počtem slabik v názvech, aby prokázal fonetický rozdíl: „Označení programů ‚Rock Zone 105,9‘ a ‚Rock Radio‘ se poté celkově liší v délce a jinak i foneticky zní. Jde o šestislabičné a čtyřslabičné označení programů.“

„Podle názoru městského soudu je průměrný spotřebitel – posluchač hudebního rádia – schopen nezaměnitelně rozlišit názvy obou programů,“ uzavřel soud. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tedy postupovala správně a její rozhodnutí je platné. Rozsudek nabyl právní moci 27. června 2022, v soudní databázi byl zpřístupněn na konci července. Provozovatel rádia Rock Zone další právní kroky vzdal, a případ tak skončil.