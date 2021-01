Rok 2020 v IT: AWS vstoupil do ČR, čip od Applu, Nvidia kupuje ARM a další revoluce

Rok 2020 byl v informačních technologiích hodně divoký. Do mnoha věcí promluvil COVID, takže například jednu dobu byly komplikované dodávky serverů a dalších komponent. Koncem roku přišel rozsáhlý útok na software od SolarWinds, což „probublalo“ i do Microsoftu, Cisca, ministerstev či České republiky.

O své místo na slunci i minulý rok bojovalo Huawei, které z velké části přišlo o přístup k čipům a do 5G sítí, takže i na našem trhu hledá možnosti přežití. Huawei rapidně začaly klesat prodeje smartphonů a došlo k vyčlenění Honoru do samostatné firmy, na jeho místo se ale agresivně derou další čínské značky Oppo, Vivo a OnePlus. Evropa se zase začala obávat závislosti na amerických cloudech a rozjela akce pro vytvoření něčeho svého.

Česko si také prožilo první větší, nebo alespoň veřejně známé kybernetické útoky na státní instituce. Nemocnice byly napadeny ransomwarem, což obrátilo pozornost k tomu, jak státní IT a kyberbezpečnost (ne)fungují. Pěkně to v našem rozhovoru popsal šéf IT v Nemocnici Na Bulovce Martin Koníř. Na druhou stranu pak lze o něco více pozorovat snahy o zavádění open source ve veřejné správě.

Další události roku 2020 z IT shrnují následující odstavce rozdělené podle témat. Pravidelné výběry si během celého roku můžete číst každý pátek na Lupě.

AWS v Česku a další dění na našem trhu

Největší cloud světa nyní oficiálně operuje v České republice. Amazon Web Services u nás založil pobočku, kam postupně nabírá různé profese, a to od technických konzultantů až po legislativu. Roli pro policy nově obsadila Jana Břeská ze SPIRu. AWS už je také nějakou dobu v NIXu, podporuje .CZ domény a nyní fakturuje v korunách.

AWS bude tímto krokem více konkurovat Microsoft Azure, který je u nás díky zakořeněné pobočce Redmondu nejvíce rozšířený. Microsoft u nás dokonce loni začal Azure vyvíjet. Zároveň podepsal dohodu s českým státem, na základě které by mohl pomoci s budováním státního cloudu a služeb pro e-government a zváží také výstavbu lokálního datacentra.

Dění kolem zdejších datových center se po divočejší éře výstaveb a evropských dotací uklidnilo. TTC Teleport v loňském roce rozjel výstavbu další etapy objektu v Hostivaři, přičemž velkou část už vykoupil Zdeněk Cendra. Ve hře je i třetí datacentrum. Greendata pak připravilo nový sál datacentra DC6.



Autor: TTC Teleport, Jan Sedlák

Česko bude mít nový superpočítač, jeden z nejvýkonnějších v Evropě. Jde o součást budované sítě EuroHPC, která má dohnat náskok Číny a USA. V národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě si vybrali stroj od Hewlett Packard Enterprise, respektive Cray, který poběží na procesorech AMD Epyc a grafikách Nvidia. Jen pořízení vyjde na zhruba 400 milionů korun.

K postupně budovaným tuzemským IT skupinám se loni přidal Bootiq. Buduje ji Lukáš Novák a jeho InTeFi Capital, který realizoval už několik akvizic a na další má stovky milionů. Nejvýraznějším nákupem je EEA, což je jedna z nejstarších IT firem na Slovensku. Šestou akvizicí se stali menší brněnští e-shopaři Moonlake. Další jednání probíhají v Rakousku nebo Srbsku. Bootiq prozatím dosahuje na roční tržby kolem 400 milionů korun.

Do vytvoření holdingu se pustil také Mibcon, tradiční český partner SAPu. Pod Mibcon Group nyní spadá sedm společností včetně těch získaných skrze akvizice. Další nákupy se podle zástupců společnosti připravují. Celkově se skupina Mibcon ročně pohybuje také na zhruba 400 milionech.

Na českém IT trhu začalo lovit i nové uskupení. Jde o fond J&T Thein SICAV, za nímž stojí J&T a bývalý vysoce postavený telco manažer Tomáš Budník. Thein loni získal ostravskou IT společnost Síť s tržbami přes 500 milionů, dále kyberbezpečnostní net.pointers a koncem roku také pardubický Aitcom. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho bude fond tyto investice držet a jak s nimi naloží. Thein si rovněž pořídil menší podíl v zajímavém síťařském startupu Cross Network Intelligence.

Posun nastal rovněž u osmimiliardové skupiny Aricoma, jenž spadá pod KKCG. Ta v lednu nejdříve koupila Varinex, největšího partnera Autodesku v Maďarsku, a sloučila ho se svým CAD studiem. Celý tento balík s tržbami 665 milionů korun byl pak v červnu prodán francouzské Groupe Monnoyeur a firmě Arkance. Aricoma, kam spadají třeba AutoCont, Cloud4com nebo Cleverlance, to komentuje konsolidací CAD trhu. KKCG dál do Aricomy investuje. Po menší akvizici v podobě Internetu Projektu loni přišel nákup ve Švédsku, kde podnik získal IT firmu Seavus. Šéf celé skupiny Milan Sameš v rozhovoru pro Lupu uvedl, že ambicí je být západním hráčem a na případné odkupy jsou v podstatě neomezené prostředky.

Opět posilovala již tak skrze akvizice hodně rozrostlá Solitea z Brna. V březnu přikoupila zlínský Axiom Provis zaměřený na Microsoft Dynamics s tím, že se chce stát nejvýznamnějším partnerem Redmondu v regionu. V červenci pak Solitea provedla fúzi všech 30 svých firem, výsledek dá roční tržby kolem dvou miliard korun.

Třetinu v českém partnerovi AWS v podobě Revolgy získal slovenský fond Sandberg Capital. Ten mimo jiné drží většinu právě v Solitea nebo polovinu v operátorovi SWAN (Benestra). Lokální nákup uskutečnil i Unicorn, který skrze Plus4U ovládl softwarovou firmu z Prachatic jménem DATA-PLAN Bohemia. Ta stojí zejména za nemocniční aplikací WinMed.

Rok 2020 přinesl i smutnou zprávu. Zemřel totiž dlouholetý šéf zdejšího Dellu Jiří Kysela. Stál mimo jiné za překlopením přímého prodeje na partnerský a léta se rovněž angažoval ve vedení CZ.NIC. Kyselu stihl krátce před nečekaným úmrtím v podcastu vyzpovídat náš sesterský web ChannelWorld, bilancuje se tam zajímavá celoživotní kariéra v IT. Pozici po Kyselovi v Dellu už dříve přebral Roman Cabálek, někdejší ředitel českého Microsoftu.

Velký globální boj o nadvládu nad čipy

Pokud by tohle vyšlo, jednoznačně půjde za jednu z největších akcí v IT v posledních letech s potenciálem změnit budoucí poměry na trhu. Pokud to nevyjde, alespoň se bylo o čem bavit. Nvidia totiž oznámila záměr za 40 miliard dolarů koupit ARM. Tato obrovská částka má být i vzhledem k výrazně nižším příjmům této původem britské společnosti obhájena tím, že je ARM všudypřítomný a licence na jádra prodává kde komu. Jenže právě v tom zřejmě bude háček. Obchod musí schválit regulátoři, a to mimo jiné ten v Číně. USA ale Huawei a další firmy jako DJI svými embargy odstavily od čipů a Čína nebude chtít další zvyšování síly Spojených států v celé branži. ARM v Číně operuje jako joint venture ARM China, takže tato země má sílu transakci stornovat.

Nejasné to bude i v Evropě. ARM je nyní vlastněný japonským SoftBank a Nvidia je americká. Starý kontinent na tom s produkcí čipů v poslední době není nejlépe a také si úplně nepřeje ještě větší dominanci USA. Ukazují to i akcelerující snahy o vývoj evropského procesoru. European Processor Initiative chce na bázi RISC-V a ARMu postavit v první fázi procesor do superpočítačů. Podnik SiPearl ho má dostat na komerční trh. Koncem roku rovněž 17 evropských zemí podepsalo deklaraci, že se bude pracovat na evropském čipu a zdejší výrobě, která by se měla dostat až na 2nm proces. Jak, to není jasné. Například američtí producenti čipů pro americkou vládu vypracovali studii, že pokud by se měla alespoň nějaká část výroby vrátit z Asie do USA, bude na to v pobídkách potřeba alespoň 50 miliard dolarů.

Dvěma důležitým evropským výrobcům čipů se zároveň nelíbí americké sankce vůči Číně. Německý Infineon a švýcarský STMicroelectronics kvůli tomu pozorují propady prodejů. Do Číny už nesmí tolik dodávat, americká vláda ale zároveň svým firmám uděluje výjimky. Snahy Evropy ve větším osamostatnění tak, stejně jako v případě Číny, zřejmě budou sílit. Jednoduché to ale nebude. Čína sice do čipů sype miliardy dolarů, tamní šampion SMIC (rádoby alternativa k TSMC) ale stále jede na starých výrobních procesech, i když už si vyzkoušel i velmi základní tape-out pro 7 nm. Další podnik v podobě HSMC zkrachoval a továrnu ve Wuhanu převzala vláda. Občas se i něco podaří, Huawei si například vytvořili 28nm čip pro OLED displeje.

Zajímavým evropským želízkem v ohni by mohla být slovenská firma Tachyum. Ta loni připravila do výroby svůj univerzální procesor Prodigy, na trh se má dostat letos. V Česku je zase zajímavý brněnský Codasip pracující s RISC-V, který dostal peníze od Western Digital a otevřel například vývoj ve Francii.

To, jak je nedostatečná diverzita nevýhodná, loni ukázal naprostý nedostatek grafických karet. Jak jsme na Lupě psali, grafiky nejsou a nebudou. Výroba firem jako Nvidia, Apple, AMD a řady dalších je závislá na dodavatelích, zejména tedy tchajwanském TSMC a v případě Nvidie také na Samsungu. Apple ale dokáže skrze svoji sílu zabookovat většinu kapacit, včetně těch přepravních. Ostatní mají smůlu, zákazníci čekají a v případě GPU se k výrobkům buď vůbec nedostanou, nebo doporučené ceny přeplatí o mnoho tisíc. Naštěstí se loni rozjely streamovací služby jako Google Stadia, které fungují dost slušně.

Do trhu s čipy promluví i další velký loňský obchod, a sice odkup Xilinx za 35 miliard dolarů ze strany AMD. To tak získá přístup k FPGA čipům, což umožní expanzi v datacentrech, mobilních sítích, průmyslu nebo i svých tradičních produktech. Vzestup AMD v poslední době je fascinující. Nové desktopové Ryzeny 5000 překonávají Intel, podobně je na tom Epyc vůči Xeonům, Radeony 6000 už lze považovat za high-end v GPU vůči Nvidii a na AMD běží i nové herní konzole nebo chystané nejrychlejší superpočítače světa. Naopak dost bídně je na tom Intel. Co se v roce 2020 povedlo a nepovedlo právě z pohledu AMD a Intelu, v textech shrnuje Root.cz.



Autor: Jan Sedlák

Do celé situace kolem čipů loni výrazně promluvil i Apple. Tomu už s Intelem došla trpělivost a díky letitým zkušenostem vývoje vlastních čipů pro iPhony či iPady představil první počítače s čipem M1. Výkon je velice přesvědčivý, stejně jako vysoká výdrž na baterii a u některých modelů i pasivní chlazení. Prosakují informace, že Apple chystá velice výkonné a vysokojádrové modely a je jasné, že další iterace M1 bude neustále vylepšovat. Společně s odladěním softwaru pro ARM tak dost možná položil základy pro naboření letité dominance x86. Ostatně Microsoft už také vydává notebooky Surface na ARMu a připravuje vlastní serverové i počítačové procesory na této architektuře. Verze Windows 10 pro ARM už existuje, nově i s emulací 64bitových x86 aplikací. Dále ARM vydal nová serverová jádra, startup Ampere má 128jádrový ARM procesor pro servery (projekt vede bývalá šéfka Intelu Renee James), AWS spustilo ARM instance s vlastními čipy Graviton2 a nejrychlejší superpočítač na světě je nyní Fugaku od Fujitsu, běží opět na ARMu.

Prodej Slacku, dělení IBM a další největší světové události

Jednou z největších událostí roku 2020 je bezpochyby akvizice Slacku ze strany Salesforce.com za 27,7 miliardy dolarů. I takto velká částka nestačila na to, aby šlo o největší letošní obchod. Salesforce každopádně opět ukázal své ambice výrazně konkurovat Microsoftu nejenom v cloudovém CRM. Pustí se do bitky s Teams, na které si dříve Slack stěžoval u Evropské komise. Vadí mu, že Microsoft dodává Teams jako součást Microsoft 365, díky čemuž má údajně nefér výhodu. Cena, kterou chce Salesforce za Slack zaplatit, ukazuje velkou důvěru IT trhu v online firemní komunikaci, což ještě více žene situace kolem covidu. Ta víra je ale skutečně velká. Slack je totiž stále ve ztrátě, na burze loni padal a přicházel o některé zákazníky. Zajímavé bude i slučování kultur.

IBM dál pokračuje v otáčení více než stoletého korábu. Funkce ředitele se ujal Arvind Krishna, hlavní architekt odkupu Red Hatu za 34 miliard dolarů. Právě kolem Red Hatu a jeho nabídky v hybridním cloudu se teď staví budoucnost Big Blue, což vyústilo i ve jmenování jeho šéfa Jima Whitehursta do pozice prezidenta celé IBM. Společnost se také rozdělila na dva samostatné podniky. Cílem je mít jednu s moderním byznysem (cloud a vše kolem) a bokem pak legacy a další služby. Proces by se měl dokončit letos. Co to udělá, uvidíme. Podobně se dělil také Hewlett-Packard, kde jsou konkrétní dopady nejasné a mluví se o tom, že šlo zejména o ždímání peněz pro investory. IBM důsledkem změn chce v Evropě propustit deset tisíc lidí.



Autor: IBM

Obrovským obchodem je i odkup ERP obra Infor do rukou Koch Industries, a to za 13 miliard dolarů. Infor měl původně vstupovat na burzu, v současné době se o tomto plánu nemluví, Koch ale výhledově určitě počítá se zhodnocením své investice. IPO mělo být jedno z největších v oblasti technologických firem.

Dell za dvě miliardy dolarů prodal kyberbezpečnostní ikonu RSA. Novým majitelem je konsorcium vedené Symphony Technology Group, které další karty příliš neotvírá. Pro Dell jde o další z kroků v dlouhodobém procesu proměny. Firma získala RSA díky odkupu EMC za 67 miliard dolarů, podobně jako VMware. Dell se pak dále ještě více zadlužil, když došlo ke stažení z burzy a následné restrukturalizaci, která by podle Michaela Della v realitě kvartálního přemýšlení investorů a trhů nebyla možná. Prodeje RSA a další aktivity (řeší se hlavně to, co udělat s majoritou ve VMwaru) nyní pomáhají celou akci financovat.

Rajeev Suri po 25 letech skončil jako šéf Nokie, místo něj nastoupil Pekka Lundmark. Nokia není v nejlepší historické kondici. V 5G toho nevyhrává tolik, kolik by bylo i díky nucenému ústupu Huawei možné. Firmu mimo jiné zatížil nákup Alcatel-Lucent a komplikované spojování. Nepovedly se ani některé investice do vývoje čipů. Společnost postupně vyčleňuje větší rozpočty do výzkumu a vývoje a chce se postupně vrátit na koleje.

S nástupem 5G se do mobilního byznysu rychle chtějí dostat i tradiční IT hráči. Větší příklon k virtualizaci sítí tomu hodně nahrává. Velké snahy lze vidět zejména u Microsoftu. Ten například koupil Affirmed Networks a Metaswitch Networks pro virtualizaci mobilních sítí. Rovněž se rozrůstá jeho 5G a edge nabídka v Azure.

Firmy ze Silicon Valley začaly přesouvat svá sídla do Texasu. Už tak učinily třeba Oracle, Hewlett Packard Enterprise nebo Elon Musk. Nejde pouze o velice výhodné korporátní daně. San Francisco a Valley mají velmi vysoké náklady na lidi a nemovitosti, což upíná pozornost k Austinu a spol. Podobné problémy už nějakou dobu pociťuje také Seattle, kde sídlí Amazon či Microsoft.

Firma Boston Dynamics koncem roku opět rozvířila internet s videem svých tančících robotů. Podobné nadšení jejich přístroje vyvolají vždy. S byznysového pohledu je to ale problematická společnost. Původně akademický projekt přebral Google, který nenašel obchodní model, takže roboty prodal SoftBank. Ten je na tom podobně, a navíc potřebuje financovat své nákladné investiční aktivity, takže Boston Dynamics za 1,1 miliardy dolarů prodal automobilce Hyundai. Co ta má přesně v plánu, není jasné. Jednoho robota Spot si mezitím koupila Alza, na naši reportáž se můžete podívat zde.



Autor: Jan Sedlák Ratmir Timashev, Veeam

Americký fond Insight Partners za pět miliard dolarů koupil Veeam. Pro zakládající ruské podnikatele jde o pěkné zhodnocení, firmu totiž vybudovali bez externího investora (kromě právě Insight ve fázi před prodejem). Veeam je důležitý i pro Česko, postupně zde investuje tři miliardy do vývoje.

SIS, slovenská obdoba naší BIS, natvrdo uvedla, že Čína na Slovensku provádí špionáž skrze své technologické společnosti. Jména nezmínila, evidentně to ale míří na Huawei a spol. I přesto Slovensko prozatím nedělá žádné razantní postupy vůči Číně v 5G, nedávno pouze podepsalo deklaraci s USA. Na Slovensku se dále ukázalo, že tamní vládní síť Govnet byla nějakou dobu napíchnutá, odposlouchávány mohly být vládní e-maily i telefony.

Byl schválen standard pamětí DDR5, který s novými procesory a deskami začne pomalu nahrazovat už zhruba osm let sloužící DDR4. Rychlosti odstartují na 4800 MHz, současné teoretické maximum je 6400 MHz. Bude zajímavé sledovat, jaký vliv to bude mít na výkon. Ryzeny od AMD totiž mají rychlejší paměti rády. DDR5 zvyšují hustotu na 64 GB, jeden slot tak pojme 128GB moduly. Napětí se snižuje na 1,1 V.

Došlo k velkému spojení dvou amerických polovodičových obrů. Analog Devices za 20 miliard dolarů koupilo Maxim Integrated, díky čemuž vznikla ještě větší entita v oblasti integrovaných obvodů a procesorů pro průmysl, automobily, armády nebo vesmír. Jde zejména o tlak na Texas Instruments. Obě firmy hrají velice důležitou roli v americkém vládním a vojenském sektoru. Marvell zase za deset miliard dolarů získal Inphi, tedy čipy pro optickou síťovou komunikaci.

Intel za devět miliard dolarů prodal divizi NAND pamětí a SSD disků. Jihokorejský SK hynix přebírá vše kromě technologie 3D XPoint a serverového Optane.