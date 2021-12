Rok 2021 v IT: Windows 11, nedostatek čipů, prodej Avastu a nové datacentrum Seznamu

Rok 2021 byl v IT ovlivněn zejména nedostatkem čipů. To masivně promlouvá nejenom do byznysu, ale také politiky a mezinárodních vztahů. Státy po celém světě řeší, jak si zajistit samostatnost a nalákat investice. Náš roční souhrn se věnuje i dalším tématům. Aktuální dění můžete sledovat každý pátek v pravidelných výběrech.

V roce 2021 se zrodil jeden z největších úspěchů českého porevolučního byznysu. Avast se spojí s americkým konkurentem NortonLifeLock. Obchod vyjde na zhruba 190 miliard korun. „Je to i trochu defenzivní krok a vidíme jistá mračna na obzoru,“ uvedl ředitel Avastu Ondřej Vlček. Do kybernetické bezpečnosti stále více promlouvá Big Tech. Microsoft zdarma nabízí Defender, Google je aktivní v ochraně identit a Apple zase v ochraně soukromí. Avast tomu bude s Nortonem čelit. Něco může naznačit i čerstvá akvizice. Avast získal startup Evernym zabývající se decentralizovanými identitami.

Seznam chystá výstavbu druhého datového centra. Bude se jmenovat Nagoja, bude stát v Benátkách nad Jizerou a pro IT mají být k dispozici 3 MW. Seznam tam mimo jiné bude umisťovat vlastní servery. V roce 2021 jich vyrobil a zprovoznil zhruba čtyři tisíce, dvakrát více než rok předtím. Jednou z motivací, proč Seznam investuje stovky milionů do dalšího datacentra, je blížící se konec legendárního Nagana. O2 rozjelo postupné stěhování zákazníků a v horizontu následujících let plánuje výstavbu nového datacentra. KKCG zase mělo problémy s datacentrem DataSpring u Hodonína, které bylo kvůli tornádu poničeno.

V Ostravě spustili nový nejvýkonnější superpočítač v Česku. Jmenuje se Karolina a disponuje teoretickým výkonem až 15,2 petaFLOPS. Stroj vyšel na 400 milionů korun a dalších 14 milionů eur půjde do provozních nákladů. Karolina je součástí evropské superpočítačové sítě EuroHPC. Dodavatelem superpočítače je Hewlett Packard Enterprise. Ten jako komponenty zvolil procesory AMD Epyc a akcelerátory od Nvidie. Starší superpočítač Salomon v Ostravě vypnuli a odešel do křemíkového nebe. Nový superpočítač si pořídil také Český hydrometeorologický ústav, postaven je na vektorech.

Na českém trhu se rozjela konsolidace webhostingů. Slovenská investiční skupina Sandberg Capital skrze hostingovou firmu Webglobe koupila už několik zdejších firem a má v plánu získat další. Investice zatím dosáhly na 200 milionů. „Jsme v kontaktu s několika majiteli. Určitý prostor pro konsolidaci tady ještě je,“ sdělil šéf Webglobe Igor Strečko.

Do dvou českých herních studií vstoupili čínští investoři. Brněnští Madfinger Games prodali minoritu do rukou firmy ByteDance, která provozuje TikTok. V Bohemia Interactive pak menšinový podíl získal kolos Tencent. Madfinger zachraňuje složitou situaci a chce využít kapitál na posílení vývoje. Bohemka, která mimo jiné oznámila nový engine Enfusion, chce prodávat v Číně a konkurovat stále sílícím zahraničním studiím na zdejším trhu.

Brněnský Codasip rozjel vývoj čipů v Cambridge, zaměstnat tam chce přes sto lidí. Codasip vyvíjí procesorová jádra postavená na RISC-V a také software pro návrh čipů. Mezi zákazníky má třeba Intel (Mobileye) nebo Dahua, jednoho z největších výrobců bezpečnostních kamer. Novým CEO Codasipu je Ron Black, který vedl PowerPC v IBM a šéfoval Rambusu. Karel Masařík zůstává na pozici prezidenta a mimo jiné se stal členem technického řídicího výboru RISC-V. Rozhovor s ním máme na Lupě.

Amazon Web Services vyvinul vlastní serverové ARM čipy Graviton3. Jsou vyráběny pomocí 5nm procesu a kombinují v sobě 64 jader ARM Neoverse N2. AWS pokračuje v trendu nabízet co největší počet instancí na vlastní technologii. Zvyšuje mu to marže a výkon a naopak snižuje závislost na Intelu a AMD a také spotřebu energie. ARM se v serverech začíná prosazovat i jinde. Podíl Intelu v této oblasti spadl z 98 na 77 procent a vedle sílícího AMD hraje roli právě ARM.

AWS zároveň stále více zakořeňuje v Česku. Příští rok u nás spustí lokální infrastrukturu, takzvané AWS Local Zones. Největší cloud světa se mimo jiné zajímá o státní cloud. Posiluje tým pro veřejný sektor a mimo jiné najal bývalou šéfku SPIRu. První nabídky pro státní cloud už skrze partnery poslal také Google Cloud, jenž oblast veřejného sektoru rovněž personálně posiluje. Stát si pro provoz neveřejné částí cloudu vybudoval nové datacentrum, kam Lupa mohla nahlédnout. Rozjely se i první aktivity na Azure Stacku od Microsoftu. NÚKIB vydal návod pro bezpečné nabízení cloudu ve státní sféře.

Stát v čele s NÚKIBem rozjel přípravy pravidel, které mají posuzovat rizikovost dodavatelů telekomunikačních sítí s případnou možností omezení jejich působnosti. Jde o akci namířenou primárně proti Číně a Huawei. Jinými slovy by mělo být jasné, jak posoudit to, zda je dodavatel do 5G riziko a dle jakých postupů zakázat jeho produkty. Byznys Huawei je skrze americké sankce a varování NÚKIBu v Česku výrazně postižen. Společnost zavřela kamenný obchod, vypadla z žebříčku nejprodávanějších telefonů, prodala divizi x86 serverů a snaží se hledat nové byznysy. Vyvíjí také náhradu za Android a snaží se vybudovat kapacity v čipech. Firma si nadále stěžuje, že s ní stát nekomunikuje. Seznam v nastavené spolupráci s Huawei pokračuje.

Státu a Česku obecně chybí odborníci na kyberbezpečnost. V Praze se proto odehrála evropská soutěž v této oblasti a NÚKIB chce do budoucna vzdělávání v kyberbezpečnosti zařadit mezi priority. Kyberúřad má také schválený plán rozvoje, dobudování instituce vyjde na šest miliard a vzniknou týmy rychlého nasazení. Kybernetické aktivity řeší i Armáda ČR, která nabírá řady lidí a spolupracuje s aktivními kybernetickými zálohami. První lidi poskytuje Cisco.

Evropský procesor nabootoval a rozchodil Linux. Akcelerátor EPAC 1.0 má první vzorky a chystá se do výroby. Firma SiPearl, která má evropské procesory dostat na běžný trh, vybrala kolem 600 milionů korun a do roku 2025 chce získat tisíc zaměstnanců.

Slovenský procesor Tachyum také nabootoval a spustil Linux. Univerzální čip pomalu směřuje k výrobě. Firma Radoslava Daniláka získala další kapitál v řádech desítek milionů dolarů.

Evropa řeší, jak v oblasti čipů zůstat relevantní. Evropská komise chce představit podpůrný balík Chips Act, který by vedle různých forem podpory měl zajistit i miliardové financování. Zatím jsou to ale spíše slova. Podíl starého kontinentu ve výrobě čipů mezitím spadl pod deset procent. Polovina z toho se produkuje v Drážďanech. Problém shrnujeme v naší reportáži. Evropa se snaží lákat zahraniční investory. Intel slíbil asi 80 miliard eur, TSMC je v jednání.

Do polovodičového dění chce více zasáhnout Česko. Během oficiální návštěvy z Tchaj-wanu se řešily možnosti spolupráce s TSMC a dalšími. Například zdejší podnik Meopta dodává vysoce sofistikované optické technologie na kontrolu čipů, odebírá je třeba ASML, nejdůležitější producent výrobních strojů.

Spojení Nvidie a ARMu za 40 miliard dolarů zřejmě neprojde, proti jsou regulátoři. Podívejte se na sídlo ARMu v Cambridge:

Evropa se hledá i v technologické suverenitě. Pokus o zformování aliance s USA moc nevychází, podivný je také vývoj kolem evropského cloudu Gaia-X. Česko už dříve upozorňovalo, že jde zejména o akci Francie, která chce protěžovat své firmy. Utichá také evropské nadšení kolem OpenRAN, otevřené technologie do mobilních sítí. Ta by dle politiků měla nahradit čínské dodavatele, spíše to ale nahrává americkým firmám a teoreticky může oslabit Ericsson a Nokii. Na 5G konferenci v Praze byly podepsány další strategické dokumenty kolem dodavatelských řetězců.

Celosvětová krize kolem čipů letos byla v plném proudu. Problémy jsou vidět všude možně včetně automobilek. Grafické karty jsou vysoce nedostatkové zboží za velmi vysoké ceny. Situace je komplikovaná a dotýká se globálních dodavatelských řetězců. Výrobci čipů investují, ale stejně nestíhají. Letos investovali 152 miliard dolarů, meziročně o 34 procent více.

Intel se vrací do hry, představil totiž nové procesory Alder Lake. Vyrábí se 7nm procesem a hlavní novinkou jsou malá a velká jádra. Podobně jako u ARMu ta malá mohou počítat nenáročné úkoly a šetřit tím energii. IPC narostlo o 19 procent a Intel výkonově dohnal a místy předehnal AMD. Alder Lake rovněž na masový trh uvádí paměti DDR5. ARM zase představil architekturu ARMv9, platná bude pro další desetiletku.

IBM představila kvantový procesor se 127 qubity. Kvantové nadvlády se prozatím nepodařilo dosáhnout, pokrok v celé oblasti je ale zajímavý. A to i díky tomu, že si vědci mohou kvantové stroje pronajmout přes cloud.

Vyšly Windows 11. Systém se jako zdarma dostupná aktualizace šíří postupně. Doprovází ho poměrně striktní oficiální hardwarové požadavky, ale také řada porodních bolestí. Systém například zpomaloval některé pevné disky nebo procesory od AMD. Google zase uvedl Android 12.