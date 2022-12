Rok 2022 v českých startupech: Miliardové prodeje, první jednorožci a očekávání ekonomické krize

Startupový trh v průběhu roku 2022 začal chladnout. Investoři s rizikovým kapitálem jsou opatrní s ohledem na současnou ekonomickou situaci a očekávanou možnou krizi. Zatímco v první polovině roku dojížděla rozjetá velká investiční kola, koncem roku už se až na výjimky začalo brzdit. Řada technologických startupů i velkých firem začala propouštět. Získat peníze od investorů nyní bude těžší.

Rok 2022 výrazně reguloval boom z roku 2021. Ten byl často způsobený vidinou v nekonečnou digitalizaci všeho a všude, což způsobila zejména covidová opatření a přesun lidí do online prostředí.

Jen evropské technologické firmy na konci roku oproti tomu předchozímu ztratily přes 400 miliard dolarů v tržní hodnotě. Počet evropských jednorožců spadl z více než stovky na třicet. Podle propočtů firmy Atomico navíc v Evropě o práci přišlo kolem čtrnácti tisíc technologických pracovníků. Zatímco v první polovině roku do evropských startupů přiteklo 133 investic s hodnotou sto milionů dolarů a více, v druhém pololetí už to bylo 37 takových investičních kol.

Problémem není nedostatek peněz rizikového kapitálu, ale obavy investorů z inflace, úrokových sazeb nebo války na Ukrajině. Startupy zase aktuálně příliš nechtějí peníze nabírat, zvláště po divokých předchozích letech, kdy do byznysu tekly rekordní částky. Často by to totiž znamenalo, že by musely akceptovat horší podmínky a ocenění. Výjimku tvoří zejména ty firmy, které nutně potřebují kapitál.

I přes tyto tržní podmínky lze říci, že Česko je na tom s ohledem na rostoucí počet stále úspěšnějších startupů lépe a lépe. Peče se tady několik možných jednorožců, tedy startupů s hodnotou jedné miliardy dolarů a více. Tiskové zprávy o tom, že nějaký startup získal miliony až desítky milionů korun, do e-mailových schránek novinářů chodí skoro každý den. Zatímco dříve šlo o žhavé informační zboží, dnes začíná jít o komoditu.





Čeští jednorožci

Začátkem roku 2022 se českým jednorožcem stala společnost Productboard. Ta v rámci series D získala 125 milionů dolarů a oceněna byla na 1,725 miliardy dolarů. Výkonný ředitel Hubert Palán uvedl, že firma má dostatek hotovosti ještě z předchozích kol. I Productboard ale nakonec koncem roku začal reagovat na situaci na trhu a začal propouštět. Potenciál Productboard je ale nadále velký s tím, jak se šíří digitalizace a roste poptávka po jeho SaaS softwaru pro produktové vedení.

Další obří částka přitekla koncem roku, když společnost Mews v rámci series C vybrala 185 milionů dolarů, mimo jiné od Goldman Sachs. Jednorožcem se Mews ještě nestala, na ocenění měla vliv ekonomická situace. Přesto tržní hodnota firmy činí 865 milionů dolarů. Mews vyvíjí SaaS software pro hotely a pohostinství, se kterým nahrazuje legacy monolity jako ty od Oraclu. Pomohl tomu i covid, kdy zotavující se hotely zjistily, že musí modernizovat. Mews si během covidu rovněž prošla těžkým vývojem, nyní se to obrací.

Aspirujícím jednorožcem je rovněž Ataccama, která od Bain Capital nabrala 150 milionů dolarů. Vývojáři datových nástrojů chtějí na ikonický status dosáhnout do roku 2024 a mluví také o možném vstupu na americkou burzu Nasdaq.

Podobným aspirantem je startup Tatum, do něhož připlula částka 41,5 milionu dolarů. Tatum patří po boku firem jako Alchemy k nástrojům, které usnadňují vývoj aplikací pro blockchain a web3. Zde bude velmi důležité, jak se celý obor bude vyvíjet a zda velká očekávání z řad technologických nadšenců přerostou do reálných a široce využívaných obchodních případů. Z kuloárů zaznívá, že Tatum roste, ale ne tak moc, jak by se možná očekávalo.

Mezi nejviditelnější zdejší startupy patří také Manta, které se daří dělat byznys s nástrojem pro data lineage a skenování datových toků v rámci firemních IT systémů. Manta letos v rámci series B získala 35 milionů dolarů a v portfoliu má investory jako SAP, Bessemer Venture Partners nebo Senovo. Koncem roku do firmy ještě vstoupil americký Alteryx, jehož tržní hodnota na burze NYSE je skoro tři miliardy dolarů. Výše investice nebyla zveřejněna, má jít o strategický vstup.

Česko-slovenský Deepnote se snaží změnit trh s nástroji pro datové vědce. V podstatě převádí Jupyter do uživatelsky přívětivé podoby běžící v cloudu podobně jako Google Docs. To naposledy v rámci series A přineslo dvacet milionů dolarů od slavných fondů Accel a Index Ventures.

Vlnka akvizic

V roce 2022 také došlo k několika nákupům. Google za 2,5 miliardy korun získal v USA vedený, ale Čechy založený startup Alter. Ten vyvíjí nástroje, pomocí kterých lze vytvořit virtuální avatary a integrovat je do aplikací. Éra všemožných metaverz, TikToků a prolínání světů tomu přeje. Do Alteru v minulosti vkládal peníze i Twitter. Robin Raszka udělal další exit, dříve jednu firmu prodal do rukou Yahoo. Avatarových startupů je ve světě více. Češi například investovali do estonského Ready Player Me.

Druhý exit se povedl i česko-slovenské dvojce Pavlu Serbajlovi a Dominiku Zanemu. Jejich mladou firmu Around za miliardy korun koupila americká společnost Miro. Around naskočil na covidovou vlnu videokonferencí, do kterých nasadil prvky AI pro zaměřování obličejů, upozaďování pozadí a tak dále. To ještě před prodejem nalákalo investory jako Slack. Serbajlo a Zane už dříve prodali firmu M.dot do rukou hostingového obra GoDaddy.

Do Brna zase přiteklo 400 milionů korun, a to za prodej tamní firmy Pekat Vision italskému podniku Datalogic. Pekat je ukázkou praktické aplikace prvků umělé inteligence, v tomto případě se používá pro kontrolu chybovosti výrobků.

Prvky AI využívá také pražský Memsource, v němž letos ještě více posílil majoritní majitel v podobě amerického obřího fondu Carlyle Group. Ten do firmy vstupoval v roce 2020 a ocenil ji na 1,3 miliardy korun. Letos poslal dalších 15 milionů eur.

Koncem roku se podařil prodej menší společnosti Roivenue, kupcem je nizozemský ScanmarQED. V době investiční krize se tak spojily firmy zaměřené na software pro marketing, analytiku a optimalizaci reklamy.

Honorable mentions

Rok 2022 mimo jiné přinesl investice do zdejších startupů zabývající se tvorbou nástrojů pro vývojáře včetně low-code a no-code. Takových dealů se urodilo hned několik, většinou jde ale o menší částky. O no-code se nyní hodně mluví kvůli nedostatku vývojářů a možnosti delegovat základní kódování na další profese, tak uvidíme.

Z dalších podobných firem se investovalo 450 milionů korun do česko-slovenského monitoringu webů Better Stack. Dohlíží na dostupnost, stavy a změny webových služeb. Superface se snaží automatizovat přístup k API, na což získal dalších 65 milionů. Keboola je zdejší datařskou ikonou, nyní s investicí více než sto milionů od Čupra, Fryce a spol. Designérký nástroj Supernova.io si prošel proměnou, což mu od investorů vyneslo 110 milionů. První prostředky posbíral také Acreom pro organizaci softwarového vývoje.

Slibně se jeví startup Itera Technologies, který rozjel Adam Skotnický. Ten v minulosti spoluzaložil firmu TCP Cloud zaměřenou na OpenStack, kterou za asi miliardu prodal Mirantisu. Itera se s produktem Taikun zaměřuje na nasazování clusterů pro Kubernetes. První investice je v řádech desítek milionů.

Dobrodružně se jeví výlet českých investorů do USA a investice do tamního kvantového procesoru. Fond Tensor Ventures vložil milion dolarů do startupu QC82, jenž slibuje přinést kvantové procesory schopné běžet při pokojových teplotách. Češi museli projít sítem americké vlády, která se velmi stará o to, kdo do takto klíčových oblastí investuje. Tensor Ventures jsou na deep tech zaměřený fond, který má podíly třeba v Tatum nebo Superface. Letos vložil prostředky také do libereckých Pointee zabývajících se RPA. Jednají s Intelem či Microsoftem.