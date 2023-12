Rok 2023 v online videu: Dozrávání streamovacích služeb, vzestupy a pády

Dvě třetiny Čechů, kteří si platí nějakou streamovací službu, mají přístup na Netflix. Z aktuálních dat také vyplynulo, že do první pětky nejpoužívanějších aplikací se vejdou ještě Voyo, HBO Max, Disney+ a Prima+.

Poslední jmenovaná služba přišla na trh v únoru 2023, tedy ve stejnou dobu jako evropská aplikace SkyShowtime. Na konci dubna jsme se dočkali ještě české verze Canal+, která je užitečná hlavně pro sportovní fanoušky. O ty je ostatně velký zájem: za dveřmi už čeká aplikace Max, dosud známá jako HBO Max, jejíž nová generace nabídne mimo jiné přenosy z letních olympijských her v Paříži. Na český trh dorazí na jaře 2024.

Letošní rok bychom v oblasti streamingu mohli nazvat rokem střízlivění. Světové firmy jako Disney nebo Warner Bros. Discovery vyhlásily úsporná opatření a přestaly s velkorysým utrácením za nákladný obsah čistě pro internet. Naopak chtějí své streamovací divize dostat co nejdřív do zisku. Zatímco Netflix v tomto ohledu nemá problém, Warneři ohlásili zisk ze streamování poprvé ve výsledcích za třetí čtvrtletí, Disney si ho naplánoval na příští rok. Kromě toho úplně ovládne streamovací službu Hulu, kterou už v Americe balíčkuje s Disney+. Dalším to ještě nějakou dobu zabere.

Kromě efektivnějších výrobních plánů jim v tom mají pomoci přísnější opatření proti sdílení hesel, vyšší ceny základních tarifů nebo výnosy ze zobrazování reklam v levnějších tarifech. V Česku Netflix od konce května zavedl příplatek za extra uživatele. Levnější tarify s reklamou se našeho trhu zatím netýkají.





V některých případech také videoslužby ustupují od původní zásady, že svůj obsah neprodají nikomu jinému. Například SkyShowtime těží z toho, že získalo práva na středoevropskou produkci HBO od Warner Bros. Discovery. Ve Spojených státech si Netflix licencuje vybraný obsah od firmy Disney, další věci koupil od HBO nebo NBCUniversal.

Streamovacím gigantům letos zkomplikovala obchodní plány i stávka scénáristů v Hollywoodu, která trvala od 2. května do 27. září. Bez scénáristů se nedalo natáčet, takže studia musela posunout původně plánované premiéry. Scénáristé chtěli férovější odměny především od provozovatelů aplikací s videem na vyžádání. Výsledkem druhé nejdelší stávky scénáristů v dějinách je, že budou dostávat bonusy za vysokou sledovanost pořadů na streamovacích platformách, televizní projekty budou mít stanovený minimální počet scénáristů, vzniknou pravidla pro používání umělé inteligence a podobně.

V Česku se atraktivním poskytovatelem obsahu pro aplikace stala Česká televize. O její seriály a filmy nejdřív projevila zájem televize Nova, která na platformě Voyo dokonce vytvořila speciální sekci Znáte z České televize. A jen o pár měsíců později se veřejnoprávní pořady objevily v aplikaci Prima+. Důležité je, že obsah licencovaný soukromým stanicím nemizí z bezplatně dostupné nabídky iVysílání. Česká televize se dokonce nechala slyšet, že pořadům, které se objevily na Voyu, paradoxně narostla sledovanost také na iVysílání, takže na tom vydělala hned dvakrát – finančně a návštěvností.

Námluvy České televize se soukromými stanicemi však zároveň způsobily napětí při červnové volbě generálního ředitele. Krátce před klíčovým zasedáním Rady ČT vyšel najevo předběžný plán, podle něhož by se Nova mohla koprodukčně podílet na budoucích seriálech, které si vybere z nabídky České televize. Kavčí hory by tím ušetřily a Nova by získala distribuční práva po odvysílání pořadu v ČT. Záměr, který ještě ani nebyl pořádně na papíře, zaskočil radní a nelíbil se ani nově zvolenému řediteli Janu Součkovi. Ten přislíbil, že projekt zastaví.

Velké změny provázely autorské internetové projekty. Na konci roku 2022 vypršela smlouva o spolupráci mezi DVTV a mediálním domem Economia, takže DVTV začala od ledna 2023 fungovat na vlastní pěst. V crowdfundingové kampani vybrala přes tři miliony korun. 31. října 2023 spustila vlastní televizní stanici DVTV Extra, kterou zatím vidí exkluzivně jenom zákazníci Magenta TV od T-Mobile.

Economia se dohodla na spolupráci s moderátorkami Lindou Bartošovou a Světlanou Witowskou, které začaly natáčet rozhovory pod značkou Spotlight. Po čtyřech měsících vydavatelství oznámilo, že má Spotlight vyšší sledovanost, než jakou mělo DVTV. Na konci roku se ovšem rozloučilo s Lindou Bartošovou a pokračuje už jen s druhou moderátorkou.

Od roku 2025 budou muset mezinárodní streamovací platformy přispívat na vznik českých filmů. Novinku zavede připravovaný zákon o audiovizi. Netflix, Disney+, HBO Max, SkyShowtime a další budou do audiovizuálního fondu odvádět 2 % tuzemských tržeb. Stejné podmínky budou platit i pro komerční televize, kinaře nebo české videoslužby. Streamovací platformy budou také povinně utrácet dalších 1,5 % českých tržeb za lokální obsah formou přímých investic.

Zahraniční filmaři si u nás podávají dveře, v Česku vznikají populární hity nejen pro Netflix, ale také Apple TV a další. Jak jsme psali v létě, po českých štábech je rekordní poptávka. Ještě zajímavější je ale pro Netflix natáčení v Jižní Koreji, odkud pochází mnoho divácky populárních pořadů. Rozhodl se proto, že tam v následujících čtyřech letech investuje 2,5 miliardy dolarů.





V Evropské unii se mezitím rozjela debata, zda by velké americké firmy, jejichž služby tvoří velkou část datových toků zdejších sítí, měly operátorům platit něco jako internetovou dálniční daň. Videoslužby na tento nápad reagovaly slovy, že v takovém případě zhorší kvalitu streamů a zdraží.

České Radiokomunikace jdou v tomhle trochu proti evropskému proudu. Operátor chce sám provozovat národní distribuční platformu přezdívanou Czechflix, na níž by nabízel videa českých televizních stanic. Letos to bude poprvé, co firma vydělá víc na cloudových službách a datových centrech než na stožárech s vysílači. Uvidíme, jestli Czechflix vznikne a jestli se mu povede lépe než francouzskému projektu Salto, který to letos na jaře zabalil.

Kvůli změnám v zákonech se provozovatelé velkých erotických webů museli zapsat do nového rejstříku Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A před evropským předpisem DSA kapitulovala sdílecí služba Ulož.to, která změnila fungování tak, že už na ní nejdou veřejně sdílet soubory. V létě prohrála soud kvůli šíření filmu Šarlatán. Její konkurenti, třeba eDisk, se nevzdávají a přesouvají sídlo například na Seychely. Naopak úložiště Hellspy úplně skončilo.

Také se stalo: