Pozvolný nástup tarifů s neomezenými datovými balíčky, nárůst cen telekomunikačních služeb, pokračující živoření virtuálních operátorů i změny ve vrcholném vedení regulátora a dvou hlavních hráčů – takový byl rok 2023 v telekomunikacích.

Začal tím, co se vědělo už dopředu, že mise šéfky Českého telekomunikačního úřadu dosazené za dramatických okolností vládou Andreje Babiše, právničky Hany Továrkové (dnes Lempochner), nebude mít dalšího pokračování. Továrková spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem změnila předtím připravené podmínky aukce kmitočtů pro sítě 5G takovým způsobem, že aukce nemohla dopadnout jinak než fiaskem. Není proto divu, že nová vláda až s nezvykle velkým předstihem avizovala, že s ní ve funkci šéfky vysočanského regulátora napříště nepočítá.

Továrkové zbývaly přibližně dva roky bezstarostného fungování jako řadové členky rady. Jakkoliv se do historie ČTÚ tato dáma žádným výrazným pozitivním počinem nezapíše, dokázala, že o sebe se postarat umí. Předposlední den ve funkci předsedkyně Rady ČTÚ totiž využila novely zákona o elektronických komunikacích, kterou přes vládu hnutí ANO prosadila, konkrétně pak pravidla o odměňovaní radních.

Rezignací na poslední chvíli si Továrková zajistila „zlatý padák“ ve výši 710 682 Kč. To je sice méně, než na kolik by si přišla, pokud by v úřadu vydržela do konce funkčního období a nebyla by odvolána, zároveň je to ale násobně víc, než jaké odchodné by dostala pak. Vzhledem k tomu, že příslušný zákon stávající vláda v průběhu roku znovu novelizovala a plánuje radu zrušit a nahradit daleko skromnějším modelem předsedy a dvou místopředsedů, se dá tento její krok označit za prozíravý až vizionářský.





Mimochodem, pokud si v jednom státě vybudujete pověst člověka, který zpackanou aukcí zabetonoval mobilní trh na dlouhá léta dopředu, neznamená to, že by vás to diskvalifikovalo z možnosti „pomáhat“ s aukcí ve státě sousedícím. Továrková se o letních prázdninách veřejně zasazovala o přepracování podmínek aukce u našich východních sousedů, kde vystupovala jako odborná garantka Jednoty důchodců na Slovensku…

Lépe už bylo

V čele ČTÚ Továrkovou od února nahradil dosavadní šéf regulace, kariérní úředník Marek Ebert. Hned po nástupu se nechal slyšet, že Továrkovou změněné podmínky aukce „nebyly tím pravým ořechovým“, a slíbil, že si úřad pod jeho vedením posvítí na to, jak velká trojka síťových operátorů dodržuje závazky z aukcí. To mělo podle něj pomoci virtuálním operátorům s postavením na trhu, když žádná štika do zatuchlého českého telekomunikačního rybníku jako vítěz aukce nepřiplula.

Když mu byl tento slib s devítiměsíčním odstupem připomenut, bylo jasné, že odsud pomoc virtuálové čekat nemohou. Úřad konstatoval, že vše je zalité sluncem, síťoví operátoři své závazky plní, pravidelně vydávají referenční nabídky, kde ukrajují desetiny halířů z velkoobchodní ceny za 1 MB, a o levnější služby ani vlastně veřejnost nemá zájem. To vyplynulo z průzkumu, který si u slovenské agentury IstroAnalytica Advisory nechal ČTÚ za 1,3 mil. Kč provést. Stejná firma přitom pro úřad vypracovávala podklady pro problematickou analýzu velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám, která několikrát narazila u Evropské komise. Urputnost Továrkové prosadit regulaci na sílu a proti vůli Bruselu nakonec utnula příčetná část radních, kteří ji přehlasovali a nápad regulovat ceny mobilních dat poslali definitivně k ledu.

Virtuálové na tento slib ČTÚ jim cestou kontroly závazků pomoci opáčili, že jejich nákupní ceny pro 100 a více SIM karet jsou horší než pro firmu se čtyřmi nebo šesti SIM. A také že ačkoliv referenční nabídky od velké trojky papírově klesají, jim se cena letos ani v minulých letech nezměnila. Není proto divu, že se rozšiřují řady těch, kteří toto podnikání pověsili na hřebík, anebo jsou na prodej. V polovině roku například přestal mobilní služby poskytovat virtuál Fayn a v prosinci se sázková společnost Sazka miliardáře Karla Komárka rozhodla prodat virtuála SAZKAmobil přímo Vodafonu. Obchod ještě musí posoudit antimonopolní úřad.

A zatímco malí hráči hlásí hubená léta, bojují o přežití, ti velcí a boubelatí letos i několikrát oznamovali zdražování svých služeb, aby následně reportovali miliardové zisky odváděné mateřským společnostem. Jedním dechem je ale potřeba přiznat, že spolu s rostoucími cenami jsou vidět i investice nejen do mobilních sítí. V březnu oznámené zrychlení optiky se záhy promítlo do nabídky i maloobchodních ceníků.





Rok 2023 přinesl zajímavý posun u předplacených karet. Zpočátku plíživě, ke konci roku ve větší intenzitě se začaly objevovat „limitované“ nabídky předplacenek, které se vyznačují štědrou datovou dotací. Začalo to Datamánií od O2, ke které se později přidal T-Mobile. Vodafone se do této iniciativy zapojil také, ale trochu jiným způsobem. SIM karty nabídnuté na omezenou dobu v omezeném množství vyvolaly zájem především překupníků, kteří je za mnohdy i několikanásobně vyšší cenu přeprodávali na různých internetových bazarech. Je otázkou, jestli tím operátoři sledovali cíl vytvořit pocit, že získat možnost nehlídat si datovou spotřebu za alespoň trochu rozumnější cenu je něco výjimečného, anebo předem přesně spočítaným počtem limitovaných SIM karet do prodeje chtějí zase trochu zakouzlit se statistikami průměrně spotřebovaných dat posílaných regulátorovi.

Krach Sigfoxu a rozmach NB IoT

Pod telekomunikace patří i sítě Internetu věcí, u kterých se letos děly zajímavé věci. V Česku na jaře skončila síť Sigfox provozovaná firmou SimpleCell. Na jejich webu sice stále visí zmínka o nezdařené migraci, ale od začátku bylo jasné, že Sigfox v tuzemsku potkal stejný osud jako rok předtím slovenský projekt téhož provozovatele. V bezlicenčním pásmu 868 MHz tak v tuzemsku fungují už jenom sítě LoRa, a to jak v komerčním, tak komunitním režimu. Síťoví operátoři ale v odečtech elektřiny, plynu a dalších energií zavětřili příležitost a přispěchali se svými nabídkami postavenými na základech Narrow Bandu, resp. LTE Cat-M.

Ročenku jsme začali personáliemi u ČTÚ, zakončíme ji změnami na významných postech u operátorů. Skupina Vodafone nejdříve oznámila největší propouštění ve své historii, následně šéfa tuzemské pobočky Petra Dvořáka přesunula do Londýna, aby od nového roku mohla na jeho místo nastoupit Violeta Luca. U T-Mobile pak proběhlo to samé v bledě modrém, tedy růžovém. José Perdomo Lorenzo byl povolán do mateřského Deutsche Telekomu a jeho nástupce se stále hledá. Dočasně má českou pobočku na povel Vladan Pekovič.

Další důležité momenty letošního roku si připomeňme už jen telegraficky: