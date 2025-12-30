Rok 2025 ve startupech: Technologické firmy si vyskakují, Češi si věří jako globální hráči a nejasná odpověď na otázku, jestli se stěhovat z Česka

Že to bude zajímavý rok, odstartovala hned v lednu pozitivní zpráva – zatímco dříve dramaticky klesaly investice do startupů, za posledních 12 měsíců nasčítaly daleko větší kapitál na svůj rozvoj, celkem 14,6 miliardy korun. To je o 200 procent víc, než s čím otevíraly mladé technologické firmy rok 2024. Většinu peněz ale ohlásily vyspělé projekty, jako jsou Rohlík a Mews. A tedy firmy, které už dávno překročily hranici lokálního startupu.
Co se dozvíte v článku
Což se odrazilo i v jejich aktivitách. Právě Mews, jeden z českých jednorožců, prožíval rok 2025 ve znamení nákupů. Hned v lednu koupil dvanáctou západní konkurenci, v průběhu roku přidal ještě další dvě a tou poslední se stali rovnou datoví vědci z USA. A Čupr, který stojí za Rohlíkem, se dvěma kolegy z tohoto online supermarketu začal stavět „AI sílu pro retail“, startup s názvem Duvo.ai. Pro něj získali rovnou 15 milionů dolarů a inspiraci na něj našel právě v Rohlíku.
Umělá inteligence ve středu zájmu
Jmenovatelem roku napříč obory se stala umělá inteligence a viditelná byla i ve startupech. Lupa mapovala, jak české startupové AI projekty prosadily v českých nemocnicích a dalších zdravotních zařízeních. Domácí projekty už dosáhnou každý den na stovky lidí, tisíce lůžek a další ovlivňují nepřímo.
V Česku je umělá inteligence spjata se jménem Tomáše Mikolova, který se vrhl zpátky do startupového světa. Poté, co odešel z ČVUT, kde nevnímal podporu pro rozvoj, založil se spolutvůrcem Beat Saberu Jaroslavem Beckem a AI výzkumníkem Davidem Herelem společnost BottleCap AI. Jejím cílem je radikálně zefektivnit existující modely umělé inteligence po celém světě. Firma se usídlila v Praze a před polovinou roku oznámila, že tým výrazně zrychlil trénink umělé inteligence. Jazykové modely chce ale zefektivnit až stokrát, tak začala hledat špičkové výzkumníky schopné tyto vize škálovat.
Podzim pak přinesl další výrazný moment, když se AI odborníkem zpátky ve startupovém světě stal i bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček. Spolu s expertem Stanislavem Fortem, který pracoval v Google DeepMind, Anthropicu a na Stanfordu, v říjnu odtajnili svůj nový startup Aisle. Pracují na něm s šéfkou bezpečnosti z Rapid7, Avastu či KPN Telecom Jayou Baloo. Projekt vznikal v tichosti více než rok.
Startupová telenovela jménem ESOP
Pokud však něco ovládlo téma startupů celoročně, byly to zaměstnanecké akcie speciálně nadesignované pro rostoucí technologické firmy. V lednu se poprvé sešel sněmovní Podvýbor pro startupy, vědy, výzkum a inovace – tedy poprvé se slovem startupy v názvu – a zařadil na agendu snahu nově nastavit pravidla pro zaměstnanecké akcie, takzvané ESOPy. V březnu přišlo Ministerstvo financí s návrhem, jak by mohl vypadat už třetí pokus o začlenění zaměstnaneckých akcií do českých zákonů. Startupová komunita však upozorňovala, že návrh opět míjí realitu technologických firem. Sektor zdůrazňoval varování, že nedostatečně nastavená pravidla jsou významným důvodem, proč jsou nadějné firmy na odchodu ze země.
Dojem nekonečné telenovely pak jen posiloval. V květnu skutečně začala Poslanecká sněmovna řešit návrh změny zákona, který zaměstnanecké akcie zahrnoval. V červnu nové znění pravidel schválila a balíček poslala do Parlamentu. Tomu se ale nelíbil, údajně kvůli „bramboračce“, již nesourodé části zákonů tvořily. ESOPy tedy putovaly opět do sněmovny. Ta na ně zase kývla, aby se skutečně posunuly do praxe, s účinností od nastupujícího roku. Další změny si už ale startupové kruhy opět vyžadují (a politici je začali poslouchat, což bylo viditelné krátce před volbami).
Zároveň se začalo hovořit o přípravě startupového zákona, který by kromě ESOPů startupům nastavil řadu dalších zajímavých pravidel. „Bohužel to vyšlo až na konec volebního období,“ popsal v tu chvíli úřadující náměstek ministra průmyslu a obchodu Štěpán Hofman. Zásadní součástí takového zákona má být nový režim pro spolupráci startupů a OSVČ, tedy ve své podstatě podnikatelů. Startupy Lupě otevřeně vysvětlovaly, proč nefungují jako jiné firmy a proč by si tedy podle svého názoru něco takového zasloužily. V listopadu jejich hlas zesílil, když se spojily tři vlivné asociace prosazující jejich zájmy a začaly koordinovat tlak na politickou reprezentaci.
Kde Česko nestačí… A kde ano
Paralelně s tím se řešilo, nakolik firmy musejí odejít za hranice Česka, aby měly reálnou šanci uspět. Když česká Safetica oznámila skoro 100milionovou investici, její šéf Mirek Kren oznámil, že dále hodlá růst ze Spojených států. Následně významný investor ve firmě a jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek popsal, že Česko i celá Evropa technologickým firmám nepřeje a ty jsou tak na odchodu ze země.
Někteří přesto zvolili opačný trend a snažili se představit Česko jako jedno z důležitých center technologického vývoje. Vody má rozvířit Equilibre, které začalo stahovat do Prahy světové kapacity na umělou inteligenci. Oznámilo investici ve výši asi 230 milionů korun a uzavřelo partnerství, které mu umožnilo nasazovat svůj produkt na burze v New Yorku. Nižší stovky milionů korun pak získal startup Oddin.gg, který poskytuje platformu pro esportové sázky a dopočítává, jak by mohly dopadnout. Tento startup později potvrdil svou pozici nejrychleji rostoucí technologické firmy ve střední Evropě, rozšířil své aktivity napříč Latinskou Amerikou a v závěru roku také oznámil, že koupil dánské datové technology.
Ještě víc peněz ohlásil startup E2B, který získal skoro půl miliardy korun na chod AI agentů. Firma sídlí v San Franciscu a drží si vývoj v Praze. Na podzim oznámil český startup bývalého inženýra v Nvidii a Googlu Jana Špidlena, že má nových 160 milionů korun na vývoj AI pro zvládání byrokracie. Jde o projekt Myriad AI, jež už dříve nabral 1,8 milionu dolarů. V září pak k českým startupovým investicím přihodila necelých 200 milionů korun Supernova, startup soustředící se na to, jak firmy prototypují a navrhují produkty s využitím umělé inteligence. Peníze poslal mimo jiné státní fond z Tchaj-wanu.
Všechny zmíněné však v říjnu přebil startup Resistant AI hledající sofistikované podvody Martina Reháka, jenž získal na investici ve výši přes 600 milionů. Kolo Series B vedl německý investor DTCP Growth, přidali se i stávající investoři včetně Experian, Google Ventures a Notion Capital. Ti zdvojnásobili své investice. V prosinci pak přidala do české sbírky vysokých investic svůj příspěvek česká společnost Ataccama, která získala z Ameriky blíže nespecifikovanou finanční injekci. Výše jde odhadnout podle toho, že naposledy to bylo 150 milionů dolarů a Ataccama dlouho proklamuje, že se chce stát jednorožcem, zatím takový status ale neoznámila.
Exity roku
Výraznou stopu zanechaly i exity, tedy prodeje startupů do rukou velkých firem. V roce 2025 se ukázali zakladatelé, kteří už si podobný úspěch v minulosti připsali.
Americký CallMiner koupil firmu Vocalls Artema Markeviche a Martina Čermáka. Exit do amerických rukou se podařil už podruhé Adamu Skotnickému, který společně s investory prodal startup Taikun Cloud (dříve Itera) firmě Cloudera spadající do portfolia obří investiční skupiny KKR. Což znamenalo přísun kapitálu do tří českých fondů, které byly dřívějšími investory: Impulse Ventures Ondřeje Tomka, Gi21 Damira Špoljariče a N1. V listopadu pak do zajímavých prodejů přibyl brněnský startup Usetiful, který s cenovkou vyšší jednotky milionů dolarů koupila americká firma Fullstory. A v samotném závěru roku oznámili tři zakladatelé startupu Macaly svůj už druhý exit – belgické společnosti Team.blue prodali startup Macaly zaměřující se na takzvaný vibe coding.
Významný exit se odehrává i na straně venture kapitálu, kde přechod pod křídla americké firmy Solmate oznámil RockawayX, součást skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta.
Obrana a geopolitika
Silně rezonovalo téma války na Ukrajině a její technologické stránky. V Praze odstartovalo technologické centrum NATO a podle reportu The State of Defense & Cybersecurity od The Recursive se Česko stalo spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy z bezpečnostního spotřebitele spíš poskytovatelem. Příležitosti se chopily české startupy i zdejší investoři. Ostatně, už v závěru předchozího roku vysvětlovala v rozhovoru na Lupě Lucie Brešová z fondu Presto Tech Horizons, proč je obranný sektor na startupové scéně už ne zakázaným souslovím, ale naopak najednou zajímavým oborem.
To ukázaly i české technologické zakázky, které začaly být na Ukrajině viditelné. Startupové technologie se také ve velkém diskutovaly i v armádě. Češi se k tomu ukázali jako zajímaví hráči obranného sektoru i v Izraeli, pro nějž zůstávají váženým partnerem navzdory tomu, že jiní odpadají. Za to získávají zajímavé delegace s technologiemi a v Česku například expanduje vývojové centrum společnosti Cato Networks.
Globální Češi
Češi si začali věřit coby globální hráči. V San Franciscu otevřeli nové zázemí pro startupy ze zemí střední a východní Evropy v projektu European Startup Embassy, který má firmám usnadnit vstup na americký trh a zároveň přivést americké investory do Evropy.
Jakub Havrlant, který vybudoval Rockaway Capital, a Vít Horký známý pro exit startupu Brand Embassy a budování komunity Czech Founders, ohlásili v listopadu založení nového „panevropského“ venture fondu United Founders. Z jeho peněz chtějí posouvat rozvoj evropských startupů, unicornů (firem s hodnotou nad miliardu dolarů) a rovnou také „další vlny evropských decacornů“ – firem s valuací přes 10 miliard dolarů. Do evropských technologií chtějí investovat dvě miliardy korun, samotní zakladatelé do fondu vložili 430 milionů a obklopili se víc než stovkou dalších founderů, mezi nimi sedm má za sebou výchovu startupových jednorožců.
Zajímavé směry českého kapitálu ukázaly i další pohyby peněz mezi investory a zahraničními startupy. Češi se postavili po bok světově známých koinvestorů.
Zřejmě nejznámější jméno ve světě mimo startupy má Donald Trump Jr., který splu s Čechy z Presto Tech Horizons poslal peníze ve společné investici do amerického startupu na 3D tisk raketového paliva. Další úspěchy ocení hlavně znalci investorského světa. Úspěch ohlásilo rychle rostoucí FTMO, které vložilo peníze do amerického kryptojednorožce, mimo jiné po boku světových investorů, jakými jsou SoFi, NYCA nebo Apollo. Investorkou do Ameriky se stala i Simona Kijonková se svým JSK Investments. A fond Rockaway Ventures investoval do startupu Vermeer mimo jiné spolu s Draper Associates, který poslal peníze v raných fázích do firem jako SpaceX, Robinhood, Coinbase nebo Tesla.
Češi znatelně pronikli do Silicon Valley a dokázali posunout svou pozici z okrajových hráčů na respektované partnery amerických investičních gigantů. Rockaway Ventures, N1 Ventures, Presto Tech Horizons a další už investovaly stovky milionů korun po boku prestižních fondů jako Draper Associates či Andreessen Horowitz, které jsou známé tím, že objevují firmy jako Airbnb, Facebook, Coinbase, Tesla, nebo třeba svého času Hotmail. Češi věří, že teď budou u téhož. Ke konci roku se k této pomyslné lince přidala platforma Aspire11, která poslala český kapitál do fintechového giganta Revolut.
Plány na rok 2026
Rok 2026 má ve zmíněných trendech pokračovat. Novinkou by ale mohla být nová pravidla pro startupy.
Diskuse se totiž i v tom končícím roce vedly nad takzvaným 28. režimem, který by měl startupům umožnit skutečně fungovat napříč státy Unie, aniž by v každém zvlášť musely nově zařizovat svou působnost. Evropská komise spustila veřejnou konzultaci nad tím, jak problém řešit, v průběhu roku na téma tlačily různé evropské startupové iniciativy a téma rezonovalo i v Česku, z nějž jsme napříč trhem posbírali zkušenosti technologických firem.
V tématu se přitom slévají zážitky jak startupů, tak vyspělých klasických firem, a tak za všechny ukažme shrnující komentář jednoho z nejbohatších Čechů Petra Pudila, když komentoval netarifní bariéry mezi státy: „Odpovídají tomu, jako bychom na svůj vzájemný obchod uvalovali cla ve výši přes 40 procent u zboží a dokonce 110 procent u služeb. Proti tomu jsou cla, která zavedla administrativa prezidenta Trumpa, vlastně úplně legrační,“ uvedl pro Lupu.
