Roman Cabálek (Dell): Jedničku bych nám nedal, ale problémy s dodávkami nejsou

Roman Cabálek od loňského léta vede českou pobočku americké společnosti Dell, která už nějakou dobu funguje společně s koupeným EMC a která ve finančním roce 2019 dosáhl na tržby kolem 5,2 miliardy korun. Předtím mimo jiné šéfoval tuzemskému Microsoftu.

Cabálek vedení přebral v době, kdy se vlivem covidu na trhu začal projevovat nedostatek počítačů a hardwarových komponent a kdy se začala objevovat zvýšená poptávka po digitalizaci. Cabálek v rozhovoru pro Lupu popisuje, jak situace vypadala a co lze čekat do budoucna.

IT je jeden z oborů, který díky situaci kolem covidu a nutné digitalizaci zažívá slušný růst. Má to nějaké viditelné dopady?

Nutnost digitalizovat hodně věcí zrychlila, a to jak v byznysu, tak státní sféře. Byly projekty, u kterých se neustále přešlapovalo, a najednou nebylo na vybranou a muselo se to udělat. Řada firem se ze dne na den „evakuovala“ na home office a tak dále. K IT firmám nyní směřují značné požadavky a to, co by se dělalo tři měsíce, zákazníci chtějí za dva dny. Je to velmi intenzivní a náročné, ale na druhou stranu není úplně špatné být v současné době v IT.

Statistiky ukazují, že vlivem covidu vyrostl prodej počítačů na rekordní hodnotu za posledních deset let. Notebooky byly často v e-shopech rozebrány. To je pro PC trh dobrá změna, protože dlouhodobě spíše stagnoval až klesal. Vidíte to v Dellu také?

Poptávka po počítačích meziročně velmi narostla. Má na to vliv domácí výuka a práce doma, díky čemuž se kus práce vrátil na větší zařízení. Trh výrazně roste jako celek a nám se dařilo i z pohledu podílu na něm. Ukázalo se, že máme efektivní dodavatelský řetězec. Ve chvílích, kdy se to lámalo, byla samozřejmě poptávka větší než jaké byly skladové zásoby. Dokázali jsme zafungovat rychleji než většina konkurence. Ale neříkám, že by všeho byl dostatek každý den. Nějakou dobu chyběly čipy a dodací lhůty byly delší než za normálních podmínek, nicméně jsme reagovali včas. V tuto chvíli už neregistrujeme žádné problémy týkající se čipů. Nedostatek nebyl pouze kolem čipů, týkalo se také například dodavatelů LCD displejů.

Poptávku kolem stolních počítačů a notebooků jste dnes schopní plně saturovat?

Trh jako celek má modely, jejichž dodávky trvají déle. V tuto chvíli žádné významné problémy s dodávkami nemáme. Jsou věci, které bychom určitě chtěli odbavovat rychleji. Když dnes někdo řekne, že by do týdne potřeboval pět tisíc počítačů, troufám si říci, že v současné době není na trhu značka, která by to dala. Pokud někomu zrovna nezbyla nějaká konfigurace ze zrušeného obchodu a podobně. Při běžných obchodech, kdy firmy plánují obměny s předstihem a probíhají soutěže, je většinou dodavatelský řetězec připraven vše ve slíbených termínech doručit.

Týká se to i grafických karet, které už nějakou dobu v podstatě na trhu neexistují?

Náš dodavatelský řetězec plánuje s předstihem, děláme na to forecasty, tedy předpovědi. Všichni se díváme do stejných křišťálových koulí. Nechci říci, že máme každého modelu dostatek, ale podle mých informací ze zpracování objednávek nevidím výrazné nedostatky. Když to srovnám se situací v listopadu a prosinci, kdy se sejdou nákupy v rámci Vánoc, black friday nebo dočerpávání firemních rozpočtů, úroveň stresu v systému byla dramaticky jinde. Nyní jsme v typickém kvartálu, kdy poptávka není tak kritická. Kdyby byl listopad, asi bych tak relaxovaný nebyl.

PC trh nyní hodně rostl díky domácí výuce, home office a hraní v době domácí nudy. Myslíte, že se později vrátí do předcovidové doby, nebo si alespoň menší nárůst udrží?

Náš finanční rok začal prvního února a prošli jsme si kolečkem plánování. V následujících čtyřech kvartálech očekáváme, že trh bude v lehkém růstu, a to z pohledu prodaných kusů i ve finančním vyjádření. Trh zdaleka nevidíme plně penetrovaný. Například vybavenost škol ještě není tam, kde bychom ji všichni chtěli mít. Stejně tak třeba v domácnostech si prozatím ne všichni mohli dovolit pořídit, co potřebovali. Ale obecně osobně neočekávám, že trh poroste stejně, jako rostl v posledním roce, ale zároveň nebude stagnovat. Také věřím tomu, že tak, jak se vlivem covidu mnoho lidí zase naučilo místo v poklusu dělat věci na počítači, tak u toho alespoň část z nich zůstane. Není to tak, že bychom „znovu objevili počítače“, ale připomněli jsme si, že některé věci se na PC dělají lépe a rychleji než na mobilních zařízeních.



Autor: Dell Roman Cabálek, Dell

Na českém trhu byl kolem vypuknutí covidu také nedostatek serverového hardwaru a někdo dělal předzásobování. Jak vidíte situaci dnes?

V tuto chvíli neregistrujeme zpoždění dodávek, které by vybočovalo z normálního rytmu současné sezóny. Předzásobování dle mého mohlo probíhat u řekněme jednodušších dodávek. Pokud potřebujete řešení na míru, není to nic, co byste si kupoval na sklad. Pokud máte serverovou farmu poskládanou z levnějších věcí, tam se to stát mohlo. Nemám pocit, že by si nás zákazníci kupovali na sklad. Každopádně v tuto chvíli zboží teče v relativně dobrých časech a nemyslím si, že by někdo seděl na nějakém velkém skladu a my bychom se kvůli tomu v následujících měsících dívali na propady čísel.

Jinak vidíme trend odklonu od velkých veřejných cloudů. V uplynulých měsících se muselo hodně počítat. Když se zákazníci podívali, jak při jejich zvýšené poptávce po čerpání cloudových služeb vypadá ekonomická realita, začali jsme zaznamenávat poměrnou značnou vlnu přechodu do privátních a hybridních řešení. My z toho máme radost, protože se ukazuje, že strategie Dellu po spojení s EMC a finančním propojení s VMwarem je správná.

Takže vidíte, že například firmy, které měly aplikace a data například v AWS, nějaké části přesouvají na svůj hardware?

Ano. IDC oslovilo vyšší stovky firem a 80 procent z nich řeklo, že zhruba 50 procent workloadů z veřejných cloudů plánují přesunout do privátního cloudu a on-premise. Hybridní cloud ekonomicky vychází lépe.

Před lety, když se začal cloud nadechovat, postavili velcí hráči obrovská datacentra a bylo potřeba je utilizovat, tedy využívat. Firmy začaly zkoušet, které aplikace a která data by se dala v těchto cloudech nasazovat. Tomu šla naproti i cenová nabídka cloudových poskytovatelů, kdy cena byla v řadě případů hodně atraktivní. Vlivem toho zákazníci zvýšili konzumaci služeb z cloudu, ovšem v absolutních hodnotách už to pak má na rozpočty vyšší vliv.

Roli hraje také bezpečnost dat a kde tato data leží, ale je to menší aspekt než ten ekonomický. Ale zároveň není dobré problematiku řešit černobíle. Budou nadále workloady, kdy ekonomický model cloudu bude dlouhodobě dobrý, a budou workloady, kdy tolik ne a kdy například budete potřebovat data u sebe. Data a aplikace na více místech a vícecloudové prostředí jsou trend, který vidíme.

Registrujete na českém trhu, že by zákazníci začali více odebírat servery s procesory AMD oproti Intelu? Například nové superpočítačové instalace už často mají právě AMD, mimo jiné v Ostravě.

Naše dodávky jsou většinově stavěny na Intelu, což odpovídá poptávce. Intel nadále zůstává převažující značkou. V konkrétních projektech je poptávka po AMD, což jsme schopní pokrýt, ale že by se situace překlápěla směrem k AMD, to nevidíme.

Je dominantní zastoupení Intelu ve vaší nabídce důvodem toho, že bylo možné ustát situaci ohledně nedostatku čipů? Intel si čipy produkuje sám, na rozdíl od AMD, které se spoléhá na TSMC, případně GlobalFoundries.

Mohlo to sehrát roli. Reakce Intelu byla díky jejich kapacitám rychlá, s tím se těžko soupeří. Ale výroba není klíčová věc, kterou bychom v Česku řešili. My jsme zde primárně od toho, abychom se pokusili co nejpřesněji odhadnout poptávku na trhu. Zde bych nám jedničku s hvězdičkou nedal. Když jsem v srpnu posílal odhad s tím, jak vidíme situaci na Vánoce, bylo to podstřelené. V tak silný nárůst poptávky jsem nevěřil. Ale podstřelila to i konkurence. I tak ale Intel byl schopný drtivou většinu věcí alespoň do Vánoc dodat.

Nejenom s příchodem 5G sítí lze vidět, že se tyto sítě přesouvají více k softwaru, a to skrze jejich virtualizaci (SDN) a podobně. To k mobilním operátorům začalo ještě více táhnout tradiční IT dodavatele, typicky Microsoft se snaží nakupovat mobilní projekty. Vidíte v Česku, že by operátoři v Česku více poptávali IT sektor do zapojení budování infrastruktury?

Jednoznačně v celém regionu vidíme zvýšenou poptávku. Souvisí to jak se sítěmi, tak zvýšenými požadavky na bezpečnost a zvýšenou dostupnost. Vidíme zvýšený zájem o privátní datová centra mobilních operátorů. V našem případě také registrujeme zvýšenou poptávku po síťových produktech a konvergované infrastruktuře, která v sobě kombinuje více hardwaru do datacenter.

Spojení Dellu s EMC má tedy dobré byznysové výsledky?

Spojení se vyplácí. Když nemáte technologie v datacentru poskládané od mnoha výrobců, lépe si spolu „povídají“. Tím pádem se i architekt IT může spolehnout na lepší spolupráci jednotlivých částí. Když si infrastrukturu poskládáte na prvcích od deseti dodavatelů, může se vám jednoduše stát, že strávíte velkou část času nad tím, který z těch dodavatelů aktuálně například běží pomaleji a tak dále. Je tak lepší mít dodavatelů o něco méně. Ale zároveň je třeba hledat balanc, aby nedošlo k vendor lock-inu, což může mít dopady na vyšší cenu.

Otevírá vám EMC jako Dellu dveře tam, kam se dříve nebylo možné dostat?

Když jdete do akvizice, dáváte na misku vah i to, že u některých zákazníků jste a u některých ještě ne. Při spojení pak doufáte, že vám získaná firma přinese nové zákazníky a efekt toho, že jste si někde přímo konkurovali, bude oproti těmto přínosům nižší. Myslím si, že v případě EMC a Dellu bylo těchto výhod více. Méně obecně řečeno, EMC přineslo do firmy nové zákazníky, u kterých Dell nebyl preferovaným dodavatelem, případně tam nebyl vůbec. EMC přineslo produkty a know-how, jak stavět komplexní produkty. Historie Dellu byla trochu víc transakční než historie mamutích velkých řešení. Z tohoto pohledu šlo o strategicky správný krok.